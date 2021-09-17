WSBK Barcelona 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, cuma günü Barselona'da gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Temsilcimiz, 1:42.369 yapıp en hızlı isim olurken, Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ikinci ve Yamaha'dan Andrea Locatelli üçüncü oldu. İlk seansın lideri olan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea derecesini geliştiremedi.

Sabahki ilk seansta Rea, 1:42.419 ile en hızlı isim olmuştu. İkinci seansta, tıpkı ilk seansta olduğu gibi şartlar mükemmeldi.

Ducati sürücüsü Scott Redding, attığı sadece birkaç turun ardından kendi derecesini geliştirdi ve ilk seansa kıyasla daha hızlı giden ilk sürücü oldu. Honda sürücüsü Alvaro Bautista da seans başlar başlamaz derecesini geliştirdi.

Diğer tarafta Tom Sykes için seans, kazayla başladı. BMW sürücüsü, ikinci turunda beşinci viraja girerken kaza yaptı ve çakıl havuzuna sürüklendi. Burada da motosikleti hasar gördü. Hasarlı BMW'sini çakıldan çıkardı ve seansa devam edildi. Yine de sadece 10 tur atabildi.

Seansın orta kısmında Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli 1:42.615 ile liderdi ve ardından Michael Ruben Rinaldi 1:42.586 yaptı.

Temsilcimiz Toprak, seansın son üçte birlik bölümünde 1:42.369 ile en hızlı zamanı yaptı ve hem liderliği aldı, hem de kombine edilmiş derecelerde zirveye çıktı. Yamaha'dan takım arkadaşı Locatelli ise 14. virajda kaza yaptı ve bitime sekiz dakika kala antrenman seansına veda etti.

Honda sürücüsü Alvaro Bautista da 14. virajda düşen bir başka sürücü oldu. Yerel kahraman, düşüş esnasında sekizinci sıradaydı ve kaza nedeniyle epey sarsıldı.

Son denemelerde Toprak'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve temsilcimiz, 1:42.369'luk turuyla günü zirvede kapattı. Toprak, son bölümde yarışa hazırlanmak adına uzun sürüşler de yaptı.

Ducati'den Rinaldi, ikinci seansta tempo yükseltip 0.217 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sırayı 0.246 saniye geride kalan Yamaha sürücüsü Locatelli aldı.

Rea, ikinci seansta derecesini geliştiremedi ve seansı 0.419 saniye geride dördüncü sırada tamamladı. Britanyalı sürücü seans içerisinde 10. virajda frenlemeyi kaçırdı ve çakıl zemine çıktı.

BMW sürücüsü Tom Sykes, kazaya rağmen seansı beşinci sırada tamamladı ve güçlü formunu sürdürdü.

Toprak'tan 0.506 saniye yavaş kalan Redding altıncı olurken, Kawasaki sürücüsü Alex Lowes yedinci ve Leon Haslam sekizinci oldu.

İlk onu Bautista ve GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff tamamladı.

Seans sonucu: