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Önceki / WSBK Barselona 1. antrenman: Rea lider, Toprak ikinci
World Superbike Son dakika

WSBK Barcelona 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Barcelona 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, cuma günü Barselona'da gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Temsilcimiz, 1:42.369 yapıp en hızlı isim olurken, Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi ikinci ve Yamaha'dan Andrea Locatelli üçüncü oldu. İlk seansın lideri olan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea derecesini geliştiremedi.

Sabahki ilk seansta Rea, 1:42.419 ile en hızlı isim olmuştu. İkinci seansta, tıpkı ilk seansta olduğu gibi şartlar mükemmeldi.

Ducati sürücüsü Scott Redding, attığı sadece birkaç turun ardından kendi derecesini geliştirdi ve ilk seansa kıyasla daha hızlı giden ilk sürücü oldu. Honda sürücüsü Alvaro Bautista da seans başlar başlamaz derecesini geliştirdi.

Diğer tarafta Tom Sykes için seans, kazayla başladı. BMW sürücüsü, ikinci turunda beşinci viraja girerken kaza yaptı ve çakıl havuzuna sürüklendi. Burada da motosikleti hasar gördü. Hasarlı BMW'sini çakıldan çıkardı ve seansa devam edildi. Yine de sadece 10 tur atabildi.

Seansın orta kısmında Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli 1:42.615 ile liderdi ve ardından Michael Ruben Rinaldi 1:42.586 yaptı.

Temsilcimiz Toprak, seansın son üçte birlik bölümünde 1:42.369 ile en hızlı zamanı yaptı ve hem liderliği aldı, hem de kombine edilmiş derecelerde zirveye çıktı. Yamaha'dan takım arkadaşı Locatelli ise 14. virajda kaza yaptı ve bitime sekiz dakika kala antrenman seansına veda etti.

 

Honda sürücüsü Alvaro Bautista da 14. virajda düşen bir başka sürücü oldu. Yerel kahraman, düşüş esnasında sekizinci sıradaydı ve kaza nedeniyle epey sarsıldı.

Son denemelerde Toprak'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve temsilcimiz, 1:42.369'luk turuyla günü zirvede kapattı. Toprak, son bölümde yarışa hazırlanmak adına uzun sürüşler de yaptı.

Ducati'den Rinaldi, ikinci seansta tempo yükseltip 0.217 saniye geride ikinci olurken, üçüncü sırayı 0.246 saniye geride kalan Yamaha sürücüsü Locatelli aldı.

Rea, ikinci seansta derecesini geliştiremedi ve seansı 0.419 saniye geride dördüncü sırada tamamladı. Britanyalı sürücü seans içerisinde 10. virajda frenlemeyi kaçırdı ve çakıl zemine çıktı.

BMW sürücüsü Tom Sykes, kazaya rağmen seansı beşinci sırada tamamladı ve güçlü formunu sürdürdü.

Toprak'tan 0.506 saniye yavaş kalan Redding  altıncı olurken, Kawasaki sürücüsü Alex Lowes yedinci ve Leon Haslam sekizinci oldu.

İlk onu Bautista ve GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'42.369  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'42.586 0.217
3 Italy Andrea Locatelli Yamaha 14 1'42.615 0.246
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 19 1'42.788 0.419
5 United Kingdom Tom Sykes BMW 7 1'42.798 0.429
6 United Kingdom Scott Redding Ducati 21 1'42.875 0.506
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'43.005 0.636
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 16 1'43.072 0.703
9 Spain Alvaro Bautista Honda 10 1'43.092 0.723
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 21 1'43.146 0.777
11 Italy Axel Bassani Ducati 16 1'43.184 0.815
12 Netherlands Michael vanderMark BMW 18 1'43.213 0.844
13 United Kingdom Chaz Davies Ducati 17 1'43.232 0.863
14 France Lucas Mahias Kawasaki 17 1'43.397 1.028
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 1'43.409 1.040
16 Spain Isaac Viñales Kawasaki 14 1'43.631 1.262
17 Germany Jonas Folger BMW 18 1'43.836 1.467
18 Argentina Leandro Mercado Honda 7 1'44.272 1.903
19 France Christophe Ponsson Yamaha 18 1'44.335 1.966
20 Italy Samuele Cavalieri Ducati 17 1'44.409 2.040
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 16 1'45.429 3.060
22 Australia Lachlan Epis Kawasaki 13 1'48.549 6.180
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