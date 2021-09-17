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World Superbike / Barselona Antrenman raporu

WSBK Barselona 1. antrenman: Rea lider, Toprak ikinci

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Barselona'da gerçekleştirilen ilk Dünya Superbike antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Barselona 1. antrenman: Rea lider, Toprak ikinci

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, Barselona'da gerçekleştirilen ilk antrenman senasında en hızlı zamanı yapan sürücü oldu.

Dünya Superbike Şampiyonu, 1:42.419'luk bir tur zamanı yakaladı ve e temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Tom Sykes'ın önünde üçüncü oldu.

İlk seansın başlangıcında Kawasaki sürücüleri Jonathan Rea ve Alex Lowes en hızlı zamanı yaptılar. Dakikalar ilerledikçe dereceler biraz daha gelişti ve Rea, 1:42.419'luk bir tur yakalayarak seansı zirvede noktaladı.

Şampiyona lideri Toprak, Rea'in sadece 0.159 saniye gerisinde ikinci oldu ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Normalde seansı, Alex Lowes üçüncü bitirecek gibi duruyordu ancak BMW sürücüsü Tom Sykes, tek turdaki gücünü bir kez daha göstererek seansı Toprak'ın 0.030 saniye gerisinde üçüncü bitirdi.

 

Lowes, lider Rea'in 0.279 saniye gerisinde kalmasının ardından dördüncü olurken, Lowes'un turundan 0.017 saniye yavaş kalan Andrea Locatelli ise beşinci oldu.

İlk dokuz isim sadece 0.5 saniye içinde dizildi.

Leon Haslam, 0.324 saniye geride altıncı olarak, bu antrenman seansının en iyi Honda sürücüsü oldu. HRC'den takım arkadaşı Alvaro Bautista ise 1 saniye geride 14. sırada yer aldı.

Ducati için hafta sonu pek hızlı başlamadı. Michael Ruben Rinaldi yedinci olurken, Scott Redding 13. ve Go-Eleven Ducati'den Chaz Davies 15. oldu.

BMW'den Michael van der Mark seansı sekizinci tamamlarken, Garrett Gerloff ve Isaac Vinales ilk onu tamamlayan sürücüler oldular. 

Bonovo BMW sürücüsü Jonas Folger 1.311 saniye geride kaldı ve antrenmanı 16. sırada tamamladı.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 16 1'42.419  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 15 1'42.578 0.159
3 United Kingdom Tom Sykes BMW 16 1'42.608 0.189
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 17 1'42.698 0.279
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 1'42.715 0.296
6 United Kingdom Leon Haslam Honda 17 1'42.743 0.324
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'42.772 0.353
8 Netherlands Michael vanderMark BMW 13 1'42.863 0.444
9 United States Garrett Gerloff Yamaha 14 1'42.919 0.500
10 Spain Isaac Viñales Kawasaki 15 1'43.182 0.763
11 Italy Axel Bassani Ducati 15 1'43.208 0.789
12 France Lucas Mahias Kawasaki 17 1'43.378 0.959
13 United Kingdom Scott Redding Ducati 16 1'43.378 0.959
14 Spain Alvaro Bautista Honda 17 1'43.498 1.079
15 United Kingdom Chaz Davies Ducati 16 1'43.511 1.092
16 Germany Jonas Folger BMW 17 1'43.730 1.311
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 18 1'43.898 1.479
18 Argentina Leandro Mercado Honda 17 1'44.013 1.594
19 Italy Samuele Cavalieri Ducati 13 1'44.021 1.602
20 France Christophe Ponsson Yamaha 21 1'44.351 1.932
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 17 1'46.147 3.728
22 Australia Lachlan Epis Kawasaki 13 1'50.338 7.919
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