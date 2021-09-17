WSBK Barselona 1. antrenman: Rea lider, Toprak ikinci

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, Barselona'da gerçekleştirilen ilk antrenman senasında en hızlı zamanı yapan sürücü oldu.

Dünya Superbike Şampiyonu, 1:42.419'luk bir tur zamanı yakaladı ve e temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Tom Sykes'ın önünde üçüncü oldu.

İlk seansın başlangıcında Kawasaki sürücüleri Jonathan Rea ve Alex Lowes en hızlı zamanı yaptılar. Dakikalar ilerledikçe dereceler biraz daha gelişti ve Rea, 1:42.419'luk bir tur yakalayarak seansı zirvede noktaladı.

Şampiyona lideri Toprak, Rea'in sadece 0.159 saniye gerisinde ikinci oldu ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.

Normalde seansı, Alex Lowes üçüncü bitirecek gibi duruyordu ancak BMW sürücüsü Tom Sykes, tek turdaki gücünü bir kez daha göstererek seansı Toprak'ın 0.030 saniye gerisinde üçüncü bitirdi.

Lowes, lider Rea'in 0.279 saniye gerisinde kalmasının ardından dördüncü olurken, Lowes'un turundan 0.017 saniye yavaş kalan Andrea Locatelli ise beşinci oldu.

İlk dokuz isim sadece 0.5 saniye içinde dizildi.

Leon Haslam, 0.324 saniye geride altıncı olarak, bu antrenman seansının en iyi Honda sürücüsü oldu. HRC'den takım arkadaşı Alvaro Bautista ise 1 saniye geride 14. sırada yer aldı.

Ducati için hafta sonu pek hızlı başlamadı. Michael Ruben Rinaldi yedinci olurken, Scott Redding 13. ve Go-Eleven Ducati'den Chaz Davies 15. oldu.

BMW'den Michael van der Mark seansı sekizinci tamamlarken, Garrett Gerloff ve Isaac Vinales ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Bonovo BMW sürücüsü Jonas Folger 1.311 saniye geride kaldı ve antrenmanı 16. sırada tamamladı.

İlk antrenman sonucu: