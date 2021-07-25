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World Superbike / Assen Yarış raporu

WSBK Assen: Toprak ilk virajda yarış dışı kaldı, Rea kazandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Assen ayağının son yarışında zafer Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in oldu.

WSBK Assen: Toprak ilk virajda yarış dışı kaldı, Rea kazandı

Hafta sonunun son yarışına Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlamıştı fakat ilk virajda ortalık karıştı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı lider dönmek üzereydi ancak yarışa sekizinci başlayan GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, oldukça geç fren yaparak ilk virajı lider dönmeye çalıştı.

Fakat Toprak o noktada virajı çoktan dönmeye başlamıştı ve Gerloff'la arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından Toprak pist dışına savruldu ve motosikleti paramparça oldu. Temsilcimiz böylelikle yarışa veda etti.

Gerloff, bu olayın ardından geriye düştü ve sorumsuz sürüş nedeniyle pitten geçme cezası aldı. Sonrasında yükselmeye çalışırken de kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

İlk virajda yaşanan karmaşanın ardından liderlik Yamaha fabrika takımının diğer sürücüsü akım Andrea Locatelli'ye geçti. Locatelli, ilk turları iyi değerlendirerek farkı 1.5 saniyeye kadar çıkardı. Rea ise ilk turun ardından beşinci sıraya kadar geriledi.

Rea, buna rağmen öndeki isimleri birer birer geçmeyi başardı ve Locatelli ile arasındaki farkı kapatarak İtalyan sürücü üzerinde baskı kurmaya başladı.

Bitime 11 tur kala rakibini güzel bir atakla geçen Rea, liderliği almayı başardı.

Britanyalı sürücü, kalan bölümde hata yapmadı ve galibiyete ulaşarak hafta sonunu üç galibiyetle tamamladı. Bu sonuçla Rea, şampiyonada Toprak ile arasındaki puan farkını 37'ye çıkardı.

Scott Redding, yarışı uzun süre üçüncü götürmesine rağmen bitime üç tur kala Locatelli'nin ardına geldi ve rakibini güzel bir atakla geçerek ikinci sıraya çıktı. Sonrasında da damalı bayrağı bu sırada görerek hafta sonunu çifte podyumla kapatmış oldu.

Locatelli, Assen'de bu yıl şimdiye kadarki en iyi performansını gösterdi. Hafta sonunun son yarışına dördüncü başlayan Locatelli, yarışın ilk bölümünü lider götürse de sonrasında hem Rea hem de Redding'e geçilerek üçüncü oldu. Buna rağmen ilk Dünya Superbike podyumunu da aldı.

Chaz Davies, ortaya koyduğu iyi performansın ardından yarışı dördüncü sırada bitirdi ve bağımsız sürücüler arasında en iyisi oldu.

Alvaro Bautista, yarışın öne çıkan isimlerinden biriydi ve 12. başladığı yarışta beşinci sırada finiş görerek bu yılki en iyi sonucunu aldı. İspanyol sürücü, yedi sıra ile yarışın en çok yükselen ismi de oldu.

Michael van der Mark, sekizinci sıra için uzun süre boyunca takım arkadaşı Tom Sykes'ı kovaladı ve sonunda rakibini geçmeyi başardı. Ardından Michael Ruben Rinaldi ve Alex Lowes ikilisini yakalayıp, her ikisini de son turda geçmeyi başardı. Hollandalı sürücü böylelikle yarışı altıncı bitirdi.

Lowes, Rinaldi'nin önünde yedinci olup hafta sonunu podyumsuz kapatırken, Rinaldi, her geçen tur gerilediği yarışta sekizinci oldu.

Son turda Tom Sykes kaza yapıp geriye düşerken, Axel Bassani ve Leon Haslam tamamladı.

Sezonun bir sonraki yarışı 7-8 Ağustos tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1 -  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 1 1.605 1.605
3 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1 3.431 3.431
4 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1 8.695 8.695
5 Spain Alvaro Bautista Honda 1 9.584 9.584
6 Netherlands Michael vanderMark BMW 1 12.691 12.691
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1 12.992 12.992
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1 13.752 13.752
9 Italy Axel Bassani Ducati 1 19.087 19.087
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 1 19.629 19.629
11 Spain Tito Rabat Ducati 1 20.974 20.974
12 Japan Kohta Nozane Yamaha 1 34.615 34.615
13 Argentina Leandro Mercado Honda 1 35.640 35.640
14 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1 38.917 38.917
15 United Kingdom Tom Sykes BMW 1 47.840 47.840
16 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 1 56.387 56.387
17 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1 > 1'  
  United States Garrett Gerloff Yamaha 1    
  Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 0    
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Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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