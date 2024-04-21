WSBK Assen: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak dokuzuncu oldu

Bugün Assen'de gerçekleştirilen WSBK Superpole yarışı kuru zeminde gerçekleştirildi ve Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startın ardından ikinciliğe çıkmayı başardı.

Fakat Toprak kısa bir süre sonra hem Jonathan Rea hem de Alex Lowes'a geçildi. Böylelikle ilk turların ardından sıralama Bulega, Rea, Lowes ve Toprak şeklindeydi.

Toprak, kısa bir süreliğine Lowes'u geçse de sonrasında tempo kaybetmeye başladı ve önce Lowes ardından da Garrett Gerloff'a geçildi.

Toprak kısa bir süre sonra Alvaro Bautista'ya da geçildi. Bautista, Toprak'ı geçmesinin ardından öndeki rakiplerini tek tek geçerek ikinciliğe kadar çıktı.

Bautista son bölümde lider Bulega'yı da yakaladı ve takım arkadaşını rahat şekilde geçerek liderliği aldı.

Son bölümde yerini koruyan Bautista, galibiyete ulaşan isim oldu. Bulega ikinci olurken, Alex Lowes üçüncü ve Remy Gardner dördüncü oldu.

Rea liderliğini koruyamamasının ardından beşinci olurken, Locatelli altıncı, Lowes yedinci ve Michael van der Mark sekizinci oldu.

Temsilcimiz Toprak yarışta henüz belli olmayan bir sebeple tempo kaybetti ve ancak dokuzuncu olabildi.

İlk onu Scott Redding tamamladı.