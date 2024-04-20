WSBK Assen: Rea, Yamaha ile ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak üçüncü oldu

Assen'de gerçekleştirilen Superpole sıralama turlarında pist tamamen ıslak olduğu için sürücüler ıslak zemin lastiğiyle sürüş yapmak zorunda kaldı.

Pist turlar ilerledikçe gelişse de, temelde ilk bölümde atılan turlar zaman tablosunun üstünde kaldı.

Son yedi dakikaya girilirken Yamaha sürücüsü Jonathan Rea liderdi ve dereceyi adım adım geliştiriyordu. Temsilcimiz Toprak ise bu noktada üçüncü sırada yer alıyordu.

Seans ilerledikçe bazı isimler derecelerini geliştirse de, Rea'in en hızlı turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu Rea'in oldu.

Şampiyona lideri Nicolo Bulega ikinci olurken, son turunda trafiğe takılan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 0.353 saniye geride üçüncü oldu.

Sam Lowes dördüncü olurken, Alex Lowes beşinci ve Garrett Gerloff altıncı oldu.

Son şampiyon Alvaro Bautista ıslak zeminde iyi bir tempo yakalamakta zorlanmasının ardından yedinci olurken, Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Andrea Iannone dokuzuncu ve Andrea Locatelli onuncu oldu.

Hafta sonunun ilk yarışı bugün 15:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

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