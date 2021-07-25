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World Superbike / Assen Yarış raporu

WSBK Assen: Rea rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Assen'de gerçekleştirilen WSBK Super Pole yarışında zafer Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in oldu.

WSBK Assen: Rea rahat kazandı, Toprak üçüncü oldu

Hafta sonunun son yarışı öncesinde gerçekleştirilen Super Pole yarışı, 10 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Temsilcimiz ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı yarışta harika bir start almayı başardı ve ilk virajda liderliği eline geçirdi.

İlk yarışta kaza yapan Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi de harika start alan isimlerden biriydi ve o da Jonathan Rea'i geçti. İtalyan sürücü birkaç viraj sonra Toprak'ı geçerek liderliği alırken, Rea de Toprak'ı geride bıraktı.

İlk turda Michael van der Mark kaza yapıp yarışa veda ederken, Alvaro Bautista da kaza yaptı ancak yarışa devam edebildi. 19. sıradan start alan Garrett Gerloff ise 13. sıraya kadar çıktı.

Rea, ilk turun ardından Rinaldi'ye baskı yapmaya başlarken, Scott Redding de temsilcimiz Toprak'ı geçerek üçüncü sıraya çıktı. Böylelikle sıralama Rinaldi, Rea, Redding ve Toprak şeklinde oldu.

Son sekiz tura girerken Rea, güzel bir atakla Rinaldi'yi geride bıraktı ve ilk sıraya yükseldi. Rea liderliği alır almaz farkı yarım saniyenin üzerine çıkardı. Redding de ikincilik için Rinaldi'yi zorlamaya başladı.

Redding, Rinaldi'yi geçmeye çalışırken yaptığı hata sonrası biraz geriye düştü ve Rinaldi, arkasındaki isimlerin baskısından kurtuldu.

Redding'in arkasında ise Toprak'ın yanı sıra Andrea Locatelli ve Sam Lowes vardı. Toprak, son dört tura girerken Redding'i geçmeyi başardı ancak Britanyalı sürücü birkaç viraj sonra yaptığı atakla kendisine yanıt verdi.

Fakat Toprak, aynı turda bir başka fırsat daha yakaladı ve rakibini geçerek üçüncülüğünü pekiştirmiş oldu. Redding, Toprak'a geçildikten sonra Locatelli'nin de baskısı altına girdi ve bitime üç tur kala İtalyan sürücüye geçildi.

Toprak son turda Rinaldi ile arasındaki farkı kapatmayı başardı ve İtalyan sürücüyü güzel bir atakla geçerek  ikinci sırayı aldı. Birkaç viraj sonra Rinaldi'yi Locatelli de ve Yamaha sürücüler 2. ve 3. sıraya çıkmış oldular.

Rea, ön tarafta oldukça rahat bir yarış çıkardı ve peş peşe attığı hızlı turlarla farkı açmayı başardı. Britanyalı sürücü son turlarda hata yapmadı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Toprak, bir ara dördüncü sıraya kadar gerilese de kusursuz bir son bölüm geçirdi ve hem Redding hem de Rinaldi'yi geçerek ikinci olmayı başardı. Fakat hakemler, hem Toprak hem de Locatelli'nin pist limitlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle birer sıra geriye düşme cezası aldığını açıkladılar. Böylelikle Toprak üçüncü sıraya gerilemiş oldu.

Locatelli, yarışın yıldızlarından biriydi. Altıncı başladığı yarışta, WSBK kariyerinin en iyi performansını sergileyen Locatelli, üçüncü olarak kariyerinin ilk WSBK podyumunu almıştı. Fakat aldığı bir sıra geriye düşme cezasıyla dördüncü sıraya geriledi.

Rinaldi, dördüncü başladığı yarışta uzun süre ikinci gitmesine rağmen son turda iki sıra birden kaybederek dördüncü oldu. Fakat hakemlerin Toprak ve Locatelli'ye ceza vermesiyle yarışı ikinci bitirmiş oldu.

Redding yaşadığı tempo kaybı sonrası yarışı beşinci sırada tamamlarken, Lowes de altıncı sırada finiş gördü.

BMW sürücüsü Tom Sykes, 11 sıra kazandığı yarışı yedinci bitirirken, Gerloff da yine 11 sıra kazanarak sekizinci oldu.

Chaz Davies ve Axel Bassani ilk 10'u tamamladılar. Leon Haslam ise ancak 12. olabildi.

Güncelleme: Toprak ve Locatelli, son turda pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle birer sıra geriye düşürüldüler. Böylelikle sıralama Rea, Rinaldi, Toprak ve Locatelli şeklinde oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1 -    
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1 2.875 2.875 2.875
3 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1 3.343 3.343 0.468
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1 3.542 3.542 0.199
5 United Kingdom Scott Redding Ducati 1 4.501 4.501 0.959
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1 5.215 5.215 0.714
7 United Kingdom Tom Sykes BMW 1 8.010 8.010 2.795
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 1 9.126 9.126 1.116
9 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1 11.891 11.891 2.765
10 Italy Axel Bassani Ducati 1 12.103 12.103 0.212
11 Spain Tito Rabat Ducati 1 13.553 13.553 1.450
12 United Kingdom Leon Haslam Honda 1 15.585 15.585 2.032
13 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1 20.175 20.175 4.590
14 Argentina Leandro Mercado Honda 1 23.075 23.075 2.900
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 1 23.130 23.130 0.055
16 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 1 28.596 28.596 5.466
17 Belgium Loris Cresson Kawasaki 1 43.204 43.204 14.608
18 Spain Alvaro Bautista Honda 1 > 1'    
  Netherlands Michael vanderMark BMW 0      
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Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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