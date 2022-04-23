WSBK Assen: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu

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Assen'de gerçekleştirilen ilk yarış öncesinde pole pozisyonu yaklaşık 0.5 saniye farkla temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun olmuştu.

Toprak, bugün gerçekleştirilen yarışa iyi şekilde başladı ve ilk turu lider geçti. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli de iyi startın ardından ikinciliğe çıktı. İlk turun ardından sıralama Toprak, Locatelli ve Jonathan Rea şeklinde oldu.

Rea bir süre sonra Locatelli'yi geride bıraktı ve Toprak'ı sıkıştırmaya başladı. Bitime 18 tur kala da Toprak'tan liderliği aldı. Bu noktada önde altılı bir grup oluştu. Bu grupta Rea, Toprak, Locatelli, Alvaro Bautista, Alex Lowes ve Michael Ruben Rinaldi vardı.

Bautista turlar ilerledikçe öndeki isimleri geride bıraktı ve bitime 10 tur kala ikinci sıradaki Toprak'ın ardına geldi. Bu üçlü yarım saniye içerisindeydi.

Bautista'dan gelen baskının ardından Toprak tempo yükseltti ve bitime sekiz tur kala liderliği Rea'den aldı.

Toprak'ın liderliği iki tur sürdü çünkü Rea, güzel bir atakla temsilcimizi geride bıraktı. Kısa bir süre sonra Toprak'ı Bautista da geçti.

Bautista bitime dört tur kala Rea'i epey zorladı ancak Kawasaki sürücüsü yerini korudu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Rea, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Bu, Rea'in Kawasaki markasıyla kazandığı 99. zaferdi.

Bautista yarışın ilk bölümünde ilk dördün dışında yer almasına rağmen iyi bir geri dönüşe imza attı ve ikinci sırada finiş görerek podyuma çıktı.

Toprak ise iyi başladığı yarışta, Rea ve Bautista ile galibiyet mücadelesi vermesine rağmen damalı bayrağı bu iki ismin gerisinde üçüncü sırada gördü. Böylelikle bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Locatelli iyi götürdüğü yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Iker Lecuona güçlü bir yarış çıkardı ve beşinci olarak Honda ile en iyi sonucunu yakaladı.

Loris Baz da yine yarışın güçlü isimlerinden birisiydi ve BMW ile altıncı olarak iyi bir sonuç elde etti.

Philip Oettl'ın yedinci olduğu yarışta, Garrett Gerloff sekizinci, Scott Redding dokuzuncu ve Axel Bassani 10. oldu.

Sakatlıktan dönen Michael van der Mark 13. sırada finiş gördü.

Öte yandan Lowes, mekanik arıza ile yarışa veda ederken, Rinaldi de kaza yaptıktan sonra yarışı bıraktı.

Yarış sonucu:

Iker Lacuona Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images