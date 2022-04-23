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World Superbike / Assen Yarış raporu

WSBK Assen: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu

2022 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun Assen'de gerçekleştirilen ilk yarışını Jonathan Rea kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Assen: İlk yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu
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Assen'de gerçekleştirilen ilk yarış öncesinde pole pozisyonu yaklaşık 0.5 saniye farkla temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun olmuştu.

Toprak, bugün gerçekleştirilen yarışa iyi şekilde başladı ve ilk turu lider geçti. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli de iyi startın ardından ikinciliğe çıktı. İlk turun ardından sıralama Toprak, Locatelli ve Jonathan Rea şeklinde oldu.

Rea bir süre sonra Locatelli'yi geride bıraktı ve Toprak'ı sıkıştırmaya başladı. Bitime 18 tur kala da Toprak'tan liderliği aldı. Bu noktada önde altılı bir grup oluştu. Bu grupta Rea, Toprak, Locatelli, Alvaro Bautista, Alex Lowes ve Michael Ruben Rinaldi vardı.

Bautista turlar ilerledikçe  öndeki isimleri geride bıraktı ve bitime 10 tur kala ikinci sıradaki Toprak'ın ardına geldi. Bu üçlü yarım saniye içerisindeydi.

Bautista'dan gelen baskının ardından Toprak tempo yükseltti ve bitime sekiz tur kala liderliği Rea'den aldı.

Toprak'ın liderliği iki tur sürdü çünkü Rea, güzel bir atakla temsilcimizi geride bıraktı. Kısa bir süre sonra Toprak'ı Bautista da geçti.

Bautista bitime dört tur kala Rea'i epey zorladı ancak Kawasaki sürücüsü yerini korudu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Rea, damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Bu, Rea'in Kawasaki markasıyla kazandığı 99. zaferdi.

Bautista yarışın ilk bölümünde ilk dördün dışında yer almasına rağmen iyi bir geri dönüşe imza attı ve ikinci sırada finiş görerek podyuma çıktı.

Toprak ise iyi başladığı yarışta, Rea ve Bautista ile galibiyet mücadelesi vermesine rağmen damalı bayrağı bu iki ismin gerisinde üçüncü sırada gördü. Böylelikle bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Locatelli iyi götürdüğü yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Iker Lecuona güçlü bir yarış çıkardı ve beşinci olarak Honda ile en iyi sonucunu yakaladı.

Loris Baz da yine yarışın güçlü isimlerinden birisiydi ve BMW ile altıncı olarak iyi bir sonuç elde etti.

Philip Oettl'ın yedinci olduğu yarışta, Garrett Gerloff sekizinci, Scott Redding dokuzuncu ve Axel Bassani 10. oldu.

Sakatlıktan dönen Michael van der Mark 13. sırada finiş gördü.

Öte yandan Lowes, mekanik arıza ile yarışa veda ederken, Rinaldi de kaza yaptıktan sonra yarışı bıraktı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 -  
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 21 0.103 0.103
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 1.014 1.014
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 9.712 9.712
5 Spain Iker Lecuona Honda 21 17.451 17.451
6 France Loris Baz BMW 21 17.983 17.983
7 Philipp Oettl Ducati 21 22.002 22.002
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 21 24.545 24.545
9 United Kingdom Scott Redding BMW 21 25.118 25.118
10 Italy Axel Bassani Ducati 21 26.938 26.938
11 Spain Xavi Vierge Honda 21 35.566 35.566
12 France Christophe Ponsson Yamaha 21 41.901 41.901
13 Netherlands Michael vanderMark BMW 21 41.967 41.967
14 Italy Roberto Tamburini Yamaha 21 42.014 42.014
15 France Lucas Mahias Kawasaki 21 45.699 45.699
16 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 21 45.882 45.882
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 45.972 45.972
18 San Marino Luca Bernardi Ducati 21 47.975 47.975
19 Argentina Leandro Mercado Honda 21 48.144 48.144
20 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 21 58.169 58.169
21 Oliver Konig Kawasaki 21 > 1'  
  Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 0    
  United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 0    
  Italy Gabriele Ruiu BMW 0    
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Iker Lacuona

Iker Lacuona

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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