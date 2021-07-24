WSBK Assen: Kırmızı bayrak altında biten yarışı Rea kazandı, Toprak üçüncü oldu

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışa, bu yıl şimdiye kadarki tüm sıralama turlarında en hızlı isim olmayı başaran ve pole pozisyonlarını kazanan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, yarışa ilk sıradan başladı.

İlk virajda temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu liderliği alsa da, Rea çok geçmeden ilk sırayı geri aldı. Böylelikle sıralama Rea, Toprak, Michael Ruben Rinaldi ve Scott Redding şeklinde oldu. Bu dört isim, hemen arkadaki isimlerle arayı açmaya başladılar.

Son 19 tura girerken Rinaldi kaza yaptı ve yarışa veda etti. Bunun üzerine galibiyet için çekişen grupta Rea, Toprak ve Redding kaldı.

Bir tur sonra Toprak, Rea'i geçerek liderliği almayı başardı. Ancak altı kez WSBK şampiyonu Rea'in cevabı gecikmedi ve liderliği geri aldı.

Rea farkı açmaya çalışsa da Toprak ve Redding, Britanyalı sürücünün hemen arkasında yer almaya devam ettiler. Son 14 tur girerken Redding, temsilcimiz Toprak'ı geçerek ikinciliği almayı başardı ve ardından Rea'i zorlamaya başladı.

Ancak Britanyalı sürücünün temposu düşmeye başladı ve Rea fırsattan istifade ederek arayı açmaya başladı. Son 11 tura girerken Toprak, Redding'i geçerek ikinci sırayı geri aldı ancak Rea ile fark 1.4 saniyeye kadar çıkmıştı.

Toprak ikinciliği almasının ardından Rea ile arayı kapatamadı ve yeniden Redding'in baskısı altına girdi.

Son altı tura girerken Redding temsilcimizi geçerek ikinciliği tekrar eline geçirmeyi başardı.

Fakat Rea arayı 2.5 saniyenin üzerine kadar çıkarmıştı. Rea zafere gidiyordu ve bitime iki tur kala Jonas Folger'in kazası sonrası kırmızı bayrak çıktı. Bu kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı ve yarışın sonlandığı açıklandı.

Rea böylelikle bu yılki altıncı galibiyetini aldı ve yeniden şampiyona liderliğine yükselmiş oldu.

Heyecanlı ikincilik savaşını Ducati sürücüsü Redding kazandı ve yedi yarış aradan sonra podyuma çıkmış oldu.

Temsilcimiz Toprak, başlangıçta galibiyet için çekişse de sonrasında Redding'le ikincilik mücadelesi verdi ve yarışı da üçüncü bitirdi.

BMW sürücüsü Michael van der Mark iyi bir yarış çıkardı ve antrenmanlarda yaşadığı sorunlara rağmen harika bir yükselişle dördüncü oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli damalı bayrağı beşinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu tekrarlarken, yarışın yıldızlarından birisi olan Garrett Gerloff 21. sıradan başladığı yarışta altıncı oldu ve tam 15 sıra kazandı.

Tom Sykes, 20. başladığı yarışta yedinci sırada finiş görürken, Leon Haslam sekizinci, Chaz Davies dokuzuncu ve Axel Bassani 10. oldu.

Folger, iyi götürdüğü yarışta yaptığı kaza sonrası kırmızı bayrağa sebep oldu. Eski MotoGP sürücüsünün sağlık durumunun nasıl olduğu açıklandı.

Bu sonuçlarla Rea puanını 206 yaparken, Toprak 199 puana yükseldi.

Folger'in yanı sıra Tito Rabat, Kohta Nozane, Mahias, Rinaldi, Alex Lowes ve Alvaro Bautista kaza yaparak yarış dışı kaldı. Bundan ötürü yarışı sadece 14 sürücü tamamladı.

Yarış sonucu: