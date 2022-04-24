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World Superbike / Assen Yarış raporu

WSBK Assen: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Rea çarpıştı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Assen'de gerçekleştirilen ikinci yarışı Ducatisi sürücüsü Alvaro Bautista kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Assen: İkinci yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Rea çarpıştı
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Assen'de gerçekleştirilen hafta sonunun son Dünya Superbike yarışına Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlasa da, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu çok daha iyi bir ivme yakaladı ve ilk virajda liderliği eline geçirmeyi başardı.

Ayrıca temsilcimizin takım arkadaşı Andrea Locatelli de ikinciliği eline geçirdi. Sabah Kawasaki ile 100. zaferini alan Rea ise ilk turda beşinci sıraya kadar düştü.

Birkaç turluk mücadelenin ardından Alvaro Bautista, Locatelli'yi geçerek ikinciliğe yükseldi. Rea de dördüncülüğü almasının ardından Locatelli'yi sıkıştırmaya başladı.

Britanyalı sürücünün Locatelli'yi geride bırakmasıyla yeni sıralama Toprak, Bautista, Rea, Locatelli ve Iker Lecuona şeklinde oldu.

Son 17 tura girerken Rea, Bautista'yı geride bıraktı ve ikinciliği eline geçirdi. Sonrasında da temsilcimiz Toprak'ı zorlamaya başladı.

Yarışın son 16 turuna girerken Toprak, ilk virajda dışarı doğru açıldı ve Rea, iç taraftan temsilcimizi geçmeye çalışırken ikisi arasında temas yaşandı. Bu temasın ardından hem Toprak hem de Rea yarışa veda etti.

 

Olayın yarıştan sonra hakemler tarafından inceleneceği açıklandı.

Bu olayı yakından takip eden Alvaro Bautista biraz vakit kaybetti ve liderlik kısa bir süreliğine Iker Lecuona'ya geçti. Fakat İspanyol sürücü çok geçmeden Lecuona'dan liderliği geri aldı.

Sonrasında üstün bir performans ortaya koyan Bautista, karşısına çıkan fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Böylelikle bu yılki galibiyet sayısını üçe çıkarmış oldu.

Locatelli de Toprak'ın yokluğunda ikinci olarak hem kendisi hem de Yamaha için değerli puanlar kazandı. Bu aynı zamanda 2022'deki ilk podyumuydu.

Bu yıl MotoGP'den Dünya Superbike Şampiyonası'na geçen ve ilk yarışlarda güçlü bir performans sergileyen Honda sürücüsü Lecuona, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve serideki ilk podyumunu yakaladı.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un dördüncü olduğu yarışta, Motocarsa Ducati sürücüsü Axel Bassani son turdaki atağıyla beşinci sırada finiş gördü.

BMW sürücüsü Scott Redding, Alman üreticiyle en iyi yarışını çıkardı ve altıncı olarak bu yılki en iyi sonucunu elde etti.

Michael Ruben Rinaldi geride kaldığı yarışı yedinci bitirirken, Michael van der Mark sekizinci, Xavi Vierge dokuzuncu ve Lucas Mahias 10. oldu.

Bu sonuçlarla Bautista puanını 109 yaparken, Rea 91 ve Toprak 64 puanda kaldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 21 -  
2 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 8.770 8.770
3 Spain Iker Lecuona Honda 21 11.580 11.580
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 13.329 13.329
5 Italy Axel Bassani Ducati 21 14.490 14.490
6 United Kingdom Scott Redding BMW 21 14.672 14.672
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 23.374 23.374
8 Netherlands Michael vanderMark BMW 21 28.511 28.511
9 Spain Xavi Vierge Honda 21 29.067 29.067
10 France Lucas Mahias Kawasaki 21 29.434 29.434
11 Italy Roberto Tamburini Yamaha 21 36.810 36.810
12 France Christophe Ponsson Yamaha 21 36.814 36.814
13 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 21 37.000 37.000
14 San Marino Luca Bernardi Ducati 21 38.862 38.862
15 Argentina Leandro Mercado Honda 21 41.674 41.674
16 Italy Gabriele Ruiu BMW 21 51.252 51.252
17 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 21 51.382 51.382
18 Oliver Konig Kawasaki 21 > 1'  
  United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 0    
  Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 0    
  Philipp Oettl Ducati 0    
  France Loris Baz BMW 0    
  United States Garrett Gerloff Yamaha 0    
  Japan Kohta Nozane Yamaha 0    
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