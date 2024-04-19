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World Superbike Assen
Antrenman raporu

WSBK Assen: Cuma antrenmanlarında lider Bautista, Toprak ikinci!

Assen'de gerçekleştirilen antrenman seanslarının en hızlı ismi Ducati sürücüsü Alvaro Bautista olurken, Toprak Razgatlıoğlu zirvede yer aldı.

Ezel Tan
Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

BMW fabrika takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Assen'deki ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Bu yıl BMW'ye katılan Toprak, cuma günkü ilk seansı 1:35.684'lük derecesiyle lider tamamlarken, Alex Lowes 0.290 saniye geride ikinci oldu.

Üçüncü sırayı 0.587 saniye geride kalan Alvaro Bautista alırken, Remy Gardner dördüncü ve Jonathan Rea beşinci oldu.

İlk onu Garrett Gerloff, Michael van der Mark, Sam Lowes, Andrea Iannone ve Nicolo Bulega tamamladı. Şampiyona lideri Bulega bir ara pist dışına çıktı ve herhangi bir kaza yapmadan yola devam etti.

İlk seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 13

1'35.684

   170.887
2 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 9

+0.290

1'35.974

 0.290 170.371
3 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 12

+0.587

1'36.271

 0.297 169.845
4 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 13

+0.598

1'36.282

 0.011 169.826
5 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 8

+0.604

1'36.288

 0.006 169.815
6 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 11

+0.702

1'36.386

 0.098 169.642
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 11

+0.721

1'36.405

 0.019 169.609
8 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 14

+0.848

1'36.532

 0.127 169.386
9 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 8

+0.851

1'36.535

 0.003 169.381
10 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 9

+0.874

1'36.558

 0.023 169.340
11 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 14

+0.918

1'36.602

 0.044 169.263
12 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 14

+1.213

1'36.897

 0.295 168.748
13 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 11

+1.255

1'36.939

 0.042 168.675
14 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 13

+1.330

1'37.014

 0.075 168.544
15 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 9

+1.426

1'37.110

 0.096 168.378
16 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 11

+1.530

1'37.214

 0.104 168.197
17 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 6

+1.543

1'37.227

 0.013 168.175
18 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 10

+1.623

1'37.307

 0.080 168.037
19 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 7

+1.870

1'37.554

 0.247 167.611
20
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 8

+2.142

1'37.826

 0.272 167.145
21
N. Spinelli Barni Racing Team
 24 Ducati 11

+2.393

1'38.077

 0.251 166.717
22 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 8

+2.405

1'38.089

 0.012 166.697
23 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 11

+4.466

1'40.150

 2.061 163.267
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Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Assen'deki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı.

İki kez dünya şampiyonu Bautista, seansı 1:35.473'lük derecesiyle lider tamamlarken, onu  0.277 saniye geride kalan Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

Remy Gardner, en iyi Yamaha sürücüsü olarak 0.354 saniye geride üçüncü olurken, Michael Ruben Rinaldi dördüncü oldu.

İlk beşi Jonathan Rea tamamlarken, onu Bulega, Sam Lowes, Michael van der Mark, Dominique Aegerter ve Andrea Iannone takip etti.

İkinci seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 14

1'35.473

   171.265
2 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 17

+0.277

1'35.750

 0.277 170.769
3 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 17

+0.354

1'35.827

 0.077 170.632
4 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 15

+0.446

1'35.919

 0.092 170.468
5 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 10

+0.449

1'35.922

 0.003 170.463
6 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 14

+0.468

1'35.941

 0.019 170.429
7 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 15

+0.593

1'36.066

 0.125 170.207
8 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 9

+0.654

1'36.127

 0.061 170.099
9 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 14

+0.743

1'36.216

 0.089 169.942
10 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 12

+0.776

1'36.249

 0.033 169.884
11 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 19

+0.928

1'36.401

 0.152 169.616
12 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 10

+1.252

1'36.725

 0.324 169.048
13 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 12

+1.361

1'36.834

 0.109 168.858
14 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 11

+1.482

1'36.955

 0.121 168.647
15 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 11

+1.624

1'37.097

 0.142 168.400
16 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 11

+1.704

1'37.177

 0.080 168.262
17 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 6

+1.767

1'37.240

 0.063 168.153
18 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 12

+1.784

1'37.257

 0.017 168.123
19 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 13

+2.483

1'37.956

 0.699 166.923
20
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 13

+2.878

1'38.351

 0.395 166.253
21 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 10

+3.460

1'38.933

 0.582 165.275
22
N. Spinelli Barni Racing Team
 24 Ducati 9

+4.641

1'40.114

 1.181 163.325
23 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 14

+6.548

1'42.021

 1.907 160.272
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Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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