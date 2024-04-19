WSBK Assen: Cuma antrenmanlarında lider Bautista, Toprak ikinci!

BMW fabrika takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Assen'deki ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Bu yıl BMW'ye katılan Toprak, cuma günkü ilk seansı 1:35.684'lük derecesiyle lider tamamlarken, Alex Lowes 0.290 saniye geride ikinci oldu.

Üçüncü sırayı 0.587 saniye geride kalan Alvaro Bautista alırken, Remy Gardner dördüncü ve Jonathan Rea beşinci oldu.

İlk onu Garrett Gerloff, Michael van der Mark, Sam Lowes, Andrea Iannone ve Nicolo Bulega tamamladı. Şampiyona lideri Bulega bir ara pist dışına çıktı ve herhangi bir kaza yapmadan yola devam etti.

İlk seans sonucu:

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Assen'deki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı.

İki kez dünya şampiyonu Bautista, seansı 1:35.473'lük derecesiyle lider tamamlarken, onu 0.277 saniye geride kalan Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

Remy Gardner, en iyi Yamaha sürücüsü olarak 0.354 saniye geride üçüncü olurken, Michael Ruben Rinaldi dördüncü oldu.

İlk beşi Jonathan Rea tamamlarken, onu Bulega, Sam Lowes, Michael van der Mark, Dominique Aegerter ve Andrea Iannone takip etti.

İkinci seans sonucu: