WSBK Assen: Cuma antrenmanlarında lider Bautista, Toprak ikinci!
Assen'de gerçekleştirilen antrenman seanslarının en hızlı ismi Ducati sürücüsü Alvaro Bautista olurken, Toprak Razgatlıoğlu zirvede yer aldı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
BMW fabrika takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Assen'deki ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.
Bu yıl BMW'ye katılan Toprak, cuma günkü ilk seansı 1:35.684'lük derecesiyle lider tamamlarken, Alex Lowes 0.290 saniye geride ikinci oldu.
Üçüncü sırayı 0.587 saniye geride kalan Alvaro Bautista alırken, Remy Gardner dördüncü ve Jonathan Rea beşinci oldu.
İlk onu Garrett Gerloff, Michael van der Mark, Sam Lowes, Andrea Iannone ve Nicolo Bulega tamamladı. Şampiyona lideri Bulega bir ara pist dışına çıktı ve herhangi bir kaza yapmadan yola devam etti.
İlk seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|13
|
1'35.684
|170.887
|2
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|9
|
+0.290
1'35.974
|0.290
|170.371
|3
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|12
|
+0.587
1'36.271
|0.297
|169.845
|4
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|13
|
+0.598
1'36.282
|0.011
|169.826
|5
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|8
|
+0.604
1'36.288
|0.006
|169.815
|6
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|11
|
+0.702
1'36.386
|0.098
|169.642
|7
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|11
|
+0.721
1'36.405
|0.019
|169.609
|8
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|14
|
+0.848
1'36.532
|0.127
|169.386
|9
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|8
|
+0.851
1'36.535
|0.003
|169.381
|10
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|9
|
+0.874
1'36.558
|0.023
|169.340
|11
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|14
|
+0.918
1'36.602
|0.044
|169.263
|12
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|14
|
+1.213
1'36.897
|0.295
|168.748
|13
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|11
|
+1.255
1'36.939
|0.042
|168.675
|14
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|13
|
+1.330
1'37.014
|0.075
|168.544
|15
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|9
|
+1.426
1'37.110
|0.096
|168.378
|16
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|11
|
+1.530
1'37.214
|0.104
|168.197
|17
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|6
|
+1.543
1'37.227
|0.013
|168.175
|18
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|10
|
+1.623
1'37.307
|0.080
|168.037
|19
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|7
|
+1.870
1'37.554
|0.247
|167.611
|20
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|8
|
+2.142
1'37.826
|0.272
|167.145
|21
|
N. Spinelli Barni Racing Team
|24
|Ducati
|11
|
+2.393
1'38.077
|0.251
|166.717
|22
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|8
|
+2.405
1'38.089
|0.012
|166.697
|23
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|11
|
+4.466
1'40.150
|2.061
|163.267
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Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Assen'deki ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı.
İki kez dünya şampiyonu Bautista, seansı 1:35.473'lük derecesiyle lider tamamlarken, onu 0.277 saniye geride kalan Toprak Razgatlıoğlu takip etti.
Remy Gardner, en iyi Yamaha sürücüsü olarak 0.354 saniye geride üçüncü olurken, Michael Ruben Rinaldi dördüncü oldu.
İlk beşi Jonathan Rea tamamlarken, onu Bulega, Sam Lowes, Michael van der Mark, Dominique Aegerter ve Andrea Iannone takip etti.
İkinci seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|14
|
1'35.473
|171.265
|2
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|17
|
+0.277
1'35.750
|0.277
|170.769
|3
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|17
|
+0.354
1'35.827
|0.077
|170.632
|4
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|15
|
+0.446
1'35.919
|0.092
|170.468
|5
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|10
|
+0.449
1'35.922
|0.003
|170.463
|6
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|14
|
+0.468
1'35.941
|0.019
|170.429
|7
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|15
|
+0.593
1'36.066
|0.125
|170.207
|8
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|9
|
+0.654
1'36.127
|0.061
|170.099
|9
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|14
|
+0.743
1'36.216
|0.089
|169.942
|10
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|12
|
+0.776
1'36.249
|0.033
|169.884
|11
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|19
|
+0.928
1'36.401
|0.152
|169.616
|12
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|10
|
+1.252
1'36.725
|0.324
|169.048
|13
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|12
|
+1.361
1'36.834
|0.109
|168.858
|14
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|11
|
+1.482
1'36.955
|0.121
|168.647
|15
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|11
|
+1.624
1'37.097
|0.142
|168.400
|16
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|11
|
+1.704
1'37.177
|0.080
|168.262
|17
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|6
|
+1.767
1'37.240
|0.063
|168.153
|18
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|12
|
+1.784
1'37.257
|0.017
|168.123
|19
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|13
|
+2.483
1'37.956
|0.699
|166.923
|20
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|13
|
+2.878
1'38.351
|0.395
|166.253
|21
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|10
|
+3.460
1'38.933
|0.582
|165.275
|22
|
N. Spinelli Barni Racing Team
|24
|Ducati
|9
|
+4.641
1'40.114
|1.181
|163.325
|23
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|14
|
+6.548
1'42.021
|1.907
|160.272
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Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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