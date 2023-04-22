Önceki / Resmi: Bautista 3 sıra grid cezası aldı, dördüncü sıraya geriledi!
World Superbike / Assen Yarış raporu

WSBK Assen: Birinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyuma çıktı

2023 World Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Assen hafta sonunda 1. yarışta zafer Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
WSBK Assen: Birinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyuma çıktı

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren WSBK, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü. 

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, Cumartesi günü hafta sonunun 1. yarışı gerçekleştirildi. 

Yarış öncesinde Superpole seansında pole pozisyonu Alvaro Bautista'ya gitmişti fakat Bautista, 3 sıra grid cezası almasının ardından 4. sıraya geriledi ve gridde ilk 4 şu şekilde oluştu: Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu, Alex Lowes, Alvaro Bautista. 

İlgili içerik :

Yarış raporu

21 turluk yarışın startında Jonathan Rea iyi kalktı ve ilk virajı lider döndü, Toprak ise ikinci sırasını korudu. Dördüncü sıradan start alan Bautista, ilk viraja gelmeden Lowes'u geçti ve üçüncü sıraya yükseldi. 

Böylelikle ilk virajın ardından "Titanik Üçlü" arka arkaya gelmiş oldu ve ilk turu Rea, Toprak, Bautista ilk 3'ü ile tamamladık. 

Start anı: 

 

Rea, Toprak ve Bautista; 1 saniye içerisinde yer alıyordu ve birkaç tur böyle devam ettiler. Bitime 17 tur kala Bautista, Toprak'ı geçerek 2. sıraya yükseldi. Sonrasında da Jonathan Rea'yi kovalamaya başladı. 

Bautista, liderlik için atak yapmaya çalışırken Toprak da öndeki ikiliden kopmadı ve bu üçlü bir saniye içerisinde ilerlemeye devam etti. 

Birkaç tur sonra ise Bautista liderlik için atağını yaptı ve 7. virajdaki geçişiyle ilk sıraya yükseldi. Bu noktada bitime 12 tur vardı. 

Bautista'nın liderlik geçişi: 

 

Bitime 8 tur kala, Toprak öndeki ikiliden biraz kopmaya başladı. Şampiyon sürücümüz ile ikinci sıradaki Rea'nin arasındaki fark 1.2 saniye kadardı. 

Rea ise Bautista'nın kaçmasına izin vermemişti ve fark yarım saniye kadardı ancak Rea'nin lastikleri yavaş yavaş bitmeye başlıyordu. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 5 tur kala ise Rea artık Bautista'nın temposuna ayak uyduramıyordu ve lastikleri bitmişti. İkili arasındaki fark 2 saniyeye kadar çıkmıştı. Bautista, bu noktadan sonra hata yapmadan damalı bayrağı gördü ve Assen'de hafta sonunun ilk yarışını kazandı. 

İspanyol sürücü, sıralama turlarındaki ihlalinden dolayı aldığı grid cezasıyla yarışa 4. sıradan başlasa da temiz geçişlerle ilk sıraya çıktı ve bu sezonki 7. yarışta 6. zaferini almış oldu. 

Kawasaki ve Yamaha'nın nispeten daha güçlü olmayı beklediği Assen'de 1. yarışı domine eden Bautista, böylelikle şampiyonadaki puan farkını 46 puana çıkardı. Bautista'nın en yakın takipçisi konumunda Toprak bulunuyor. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, Bautista'ya dayanmaya çalışsa da başaramadı ve yarışı 2. sırada tamamladı. İngiliz sürücü böylelikle 5 yarışın ardından yeniden podyuma dönmüş oldu. 

Toprak ise 3. sırayı aldı ve podyumun son basamağında kendine yer buldu. Şampiyon sürücümüz, yarışın orta noktasının ardından Rea ve Bautista'nın temposuna ayak uydurmakta zorlandı. 

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü sırayı aldı. Sıralama turlarında diğer sürücüleri engelleyerek 3 sıra grid cezası alan ve 11. sıradan start alan Axel Bassani ise iyi bir performans sergiledi ve finiş çizgisini 5. sırada geçti. 

Dominique Aegerter altıncı sırayı alırken, Kawasaki'den Alex Lowes yedinci oldu. Remy Gardner damalı bayrağı 8. sırada görürken, Petrucci ile Scott Redding ilk 10'u tamamladılar. 

Xavi Vierge, Garett Gerloff, Michael van der Mark ve Phillip Oettl onları takip etti. Fabrika Ducati'de Michael Rinaldi kötü bir hafta sonu geçirmeye devam etti ve 1. yarışı 15. sırada noktaladı. Böylelikle günün son puanı da Rinaldi'ye gitmiş oldu. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Alvaro Bautista 21 -     25
2 United Kingdom Jonathan Rea 21 3.148 3.148 3.148 20
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 3.891 3.891 0.743 16
4 Italy Andrea Locatelli 21 10.105 10.105 6.214 13
5 Italy Axel Bassani 21 10.498 10.498 0.393 11
6 Switzerland Dominique Aegerter 21 13.952 13.952 3.454 10
7 United Kingdom Alex Lowes 21 14.098 14.098 0.146 9
8 Australia Remy Gardner 21 16.942 16.942 2.844 8
9 Italy Danilo Petrucci 21 17.807 17.807 0.865 7
10 United Kingdom Scott Redding 21 18.066 18.066 0.259 6
11 Spain Xavi Vierge 21 22.002 22.002 3.936 5
12 United States Garrett Gerloff 21 23.632 23.632 1.630 4
13 Netherlands Michael vanderMark 21 23.819 23.819 0.187 3
14 Germany Philipp Oettli 21 25.088 25.088 1.269 2
15 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 26.803 26.803 1.715 1
16 Italy Lorenzo Baldassari 21 34.593 34.593 7.790  
17 France Loris Baz 21 34.719 34.719 0.126  
18 Bradley Ray 21 47.346 47.346 12.627  
19 Malaysia Hafizh Syahrin 21 50.486 50.486 3.140  
20 Czech Republic Oliver Konig 21 52.310 52.310 1.824  
21 Brazil Eric Granado 21        
22 Italy Gabriele Ruiu 21        
23 Spain Isaac Viñales 21        
  United Kingdom Tom Sykes 0        
  Spain Iker Lecuona 0        
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

Resmi: Bautista 3 sıra grid cezası aldı, dördüncü sıraya geriledi!

Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

World Superbike
Assen

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü! WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

European Le Mans
Barcelona

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda! Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

Son Haberler

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

FE Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

F1 Formula 1

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum" McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

SBK World Superbike
Assen

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü! WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

FE Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda! Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.