WSBK Assen: Birinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyuma çıktı

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren WSBK, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü.

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, Cumartesi günü hafta sonunun 1. yarışı gerçekleştirildi.

Yarış öncesinde Superpole seansında pole pozisyonu Alvaro Bautista'ya gitmişti fakat Bautista, 3 sıra grid cezası almasının ardından 4. sıraya geriledi ve gridde ilk 4 şu şekilde oluştu: Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu, Alex Lowes, Alvaro Bautista.

Yarış raporu

21 turluk yarışın startında Jonathan Rea iyi kalktı ve ilk virajı lider döndü, Toprak ise ikinci sırasını korudu. Dördüncü sıradan start alan Bautista, ilk viraja gelmeden Lowes'u geçti ve üçüncü sıraya yükseldi.

Böylelikle ilk virajın ardından "Titanik Üçlü" arka arkaya gelmiş oldu ve ilk turu Rea, Toprak, Bautista ilk 3'ü ile tamamladık.

Start anı:

Rea, Toprak ve Bautista; 1 saniye içerisinde yer alıyordu ve birkaç tur böyle devam ettiler. Bitime 17 tur kala Bautista, Toprak'ı geçerek 2. sıraya yükseldi. Sonrasında da Jonathan Rea'yi kovalamaya başladı.

Bautista, liderlik için atak yapmaya çalışırken Toprak da öndeki ikiliden kopmadı ve bu üçlü bir saniye içerisinde ilerlemeye devam etti.

Birkaç tur sonra ise Bautista liderlik için atağını yaptı ve 7. virajdaki geçişiyle ilk sıraya yükseldi. Bu noktada bitime 12 tur vardı.

Bautista'nın liderlik geçişi:

Bitime 8 tur kala, Toprak öndeki ikiliden biraz kopmaya başladı. Şampiyon sürücümüz ile ikinci sıradaki Rea'nin arasındaki fark 1.2 saniye kadardı.

Rea ise Bautista'nın kaçmasına izin vermemişti ve fark yarım saniye kadardı ancak Rea'nin lastikleri yavaş yavaş bitmeye başlıyordu.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 5 tur kala ise Rea artık Bautista'nın temposuna ayak uyduramıyordu ve lastikleri bitmişti. İkili arasındaki fark 2 saniyeye kadar çıkmıştı. Bautista, bu noktadan sonra hata yapmadan damalı bayrağı gördü ve Assen'de hafta sonunun ilk yarışını kazandı.

İspanyol sürücü, sıralama turlarındaki ihlalinden dolayı aldığı grid cezasıyla yarışa 4. sıradan başlasa da temiz geçişlerle ilk sıraya çıktı ve bu sezonki 7. yarışta 6. zaferini almış oldu.

Kawasaki ve Yamaha'nın nispeten daha güçlü olmayı beklediği Assen'de 1. yarışı domine eden Bautista, böylelikle şampiyonadaki puan farkını 46 puana çıkardı. Bautista'nın en yakın takipçisi konumunda Toprak bulunuyor.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, Bautista'ya dayanmaya çalışsa da başaramadı ve yarışı 2. sırada tamamladı. İngiliz sürücü böylelikle 5 yarışın ardından yeniden podyuma dönmüş oldu.

Toprak ise 3. sırayı aldı ve podyumun son basamağında kendine yer buldu. Şampiyon sürücümüz, yarışın orta noktasının ardından Rea ve Bautista'nın temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü sırayı aldı. Sıralama turlarında diğer sürücüleri engelleyerek 3 sıra grid cezası alan ve 11. sıradan start alan Axel Bassani ise iyi bir performans sergiledi ve finiş çizgisini 5. sırada geçti.

Dominique Aegerter altıncı sırayı alırken, Kawasaki'den Alex Lowes yedinci oldu. Remy Gardner damalı bayrağı 8. sırada görürken, Petrucci ile Scott Redding ilk 10'u tamamladılar.

Xavi Vierge, Garett Gerloff, Michael van der Mark ve Phillip Oettl onları takip etti. Fabrika Ducati'de Michael Rinaldi kötü bir hafta sonu geçirmeye devam etti ve 1. yarışı 15. sırada noktaladı. Böylelikle günün son puanı da Rinaldi'ye gitmiş oldu.

Yarış sonucu: