WSBK Assen: Bautista yine kazandı, Toprak üçüncü
Alvaro Bautista, Assen'deki Superpole yarışında da galibiyeti kimselere bırakmadı ve hafta sonunun ikinci ana yarışı için pole pozisyonuna yerleşti.
Superpole yarışının başlangıcı, formasyon turu sırasında Loris Baz'ın BMW'sinin egzozundan çıkan alevler ve aracının duman çıkarması nedeniyle ertelendi.
Yarış yetkilileri, yarışta herhangi bir tehlikeli durumdan kaçınmak için pistte olası yağ izleri olup olmadığını kontrol etmek istedi.
Sonunda yarışın iki tur kısaltılmasına ve 10 tur yerine sekiz tur üstünden gerçekleştirilmesine karar verildi.
Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Bautista yeterince iyi bir start alamadı ve henüz ivmelenme esnasında Jonathan Rea'e geçilerek ikinciliğe geriledi. Toprak ise Alex Lowes'un tehdidini savuşturarak üçüncülüğü korudu.
Bautista sadece birkaç viraj sonra liderliği geri aldı, ancak ne Rea, ne de Toprak farkın açılmasına son turlara kadar izin vermedi.
Son turlara doğru gaza basan ve farkı yarım saniye seviyesine çeken Bautista, kısaltılmış yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isim olmayı başardı. Rea ikinci, Toprak ise üçüncü sıradaydı -kısacası Titanik Üçlüsü bir kez daha podyumu kapattı.
Superpole yarışı sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|
Alvaro Bautista
|10
|-
|2
|
Jonathan Rea
|10
|0.916
|0.916
|3
|
Toprak Razgatlıoğlu
|10
|1.757
|1.757
|4
|
Alex Lowes
|10
|3.126
|3.126
|5
|
Andrea Locatelli
|10
|6.067
|6.067
|6
|
Axel Bassani
|10
|6.781
|6.781
|7
|
Dominique Aegerter
|10
|7.054
|7.054
|8
|
Scott Redding
|10
|7.125
|7.125
|9
|
Xavi Vierge
|10
|8.568
|8.568
|10
|
Michael vanderMark
|10
|10.344
|10.344
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