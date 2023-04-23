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WSBK Assen: Bautista yine kazandı, Toprak üçüncü

Alvaro Bautista, Assen'deki Superpole yarışında da galibiyeti kimselere bırakmadı ve hafta sonunun ikinci ana yarışı için pole pozisyonuna yerleşti.

Niels Dijksterhuis
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WSBK Assen: Bautista yine kazandı, Toprak üçüncü

Superpole yarışının başlangıcı, formasyon turu sırasında Loris Baz'ın BMW'sinin egzozundan çıkan alevler ve aracının duman çıkarması nedeniyle ertelendi.

Yarış yetkilileri, yarışta herhangi bir tehlikeli durumdan kaçınmak için pistte olası yağ izleri olup olmadığını kontrol etmek istedi.

Sonunda yarışın iki tur kısaltılmasına ve 10 tur yerine sekiz tur üstünden gerçekleştirilmesine karar verildi.

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Bautista yeterince iyi bir start alamadı ve henüz ivmelenme esnasında Jonathan Rea'e geçilerek ikinciliğe geriledi. Toprak ise Alex Lowes'un tehdidini savuşturarak üçüncülüğü korudu.

Bautista sadece birkaç viraj sonra liderliği geri aldı, ancak ne Rea, ne de Toprak farkın açılmasına son turlara kadar izin vermedi.

Son turlara doğru gaza basan ve farkı yarım saniye seviyesine çeken Bautista, kısaltılmış yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isim olmayı başardı. Rea ikinci, Toprak ise üçüncü sıradaydı -kısacası Titanik Üçlüsü bir kez daha podyumu kapattı.

Superpole yarışı sonuç tablosu

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista
10 -
2 United Kingdom Jonathan Rea
10 0.916 0.916
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu
10 1.757 1.757
4 United Kingdom Alex Lowes
10 3.126 3.126
5 Italy Andrea Locatelli
10 6.067 6.067
6 Italy Axel Bassani
10 6.781 6.781
7 Switzerland Dominique Aegerter
10 7.054 7.054
8 United Kingdom Scott Redding
10 7.125 7.125
9 Spain Xavi Vierge
10 8.568 8.568
10 Netherlands Michael vanderMark
10 10.344 10.344
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WSBK Assen: Birinci yarışı Bautista kazandı, Toprak podyuma çıktı

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