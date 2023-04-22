Önceki / WSBK Assen 3. antrenman: Yağmurlu seansta Gardner lider, Toprak üçüncü
World Superbike / Assen Sıralama turları raporu

WSBK Assen: Bautista pole'de, Rea ve Toprak hemen arkasında

2023 World Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Assen hafta sonunda Superpole seansında pole pozisyonu Alvaro Bautista'nın olurken; Jonathan Rea ile Toprak Razgatlıoğlu onun arkasında yer aldılar.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
WSBK Assen: Bautista pole'de, Rea ve Toprak hemen arkasında

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren WSBK, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü. 

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, Cumartesi günü 3. antrenman seansı ile başlamıştı ve sıra Superpole seansına geldi. 

Antrenman raporları:

Superpole seansında pole pozisyonu Alvaro Bautista'ya gitti, Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu ise ilk çizgiyi tamamladılar ve "Titanik Üçlü" geri dönmüş oldu. 

 

Seans raporu

3. antrenman seansının ıslak koşullarda gerçekleştirilmesinin ardından Superpole seansında da yağmur lastiklerinin kullanılması bekleniyordu ancak öyle olmadı. 

Pist, 3. antrenman turlarının ardından yeteri kadar kurumuştu ve 15 dakikalık Superpole seansı kuru zeminde gerçekleştirildi. 

Seansın daha ilk saniyelerinde Jonathan Rea gaza bastı ve bu hafta sonu gördüğümüz en hızlı turdan yarım saniye kadar hızlıydı. Fakat birkaç saniye sonra Alex Lowes takım arkadaşını geçerek zirveye yükseldi. Endonezya'da yüksek sıcaklıklarda zorlanan Kawasaki, Assen'deki serin koşullarda oyuna geri dönmeyi başarmıştı. 

Bu noktada Bautista üçüncüydü, Toprak ile takım arkadaşı Andrea Locatelli ise ilk 5'te yer almak için mücadele ediyordu. 

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 7 dakika kala diğer sürücüler pite dönüyordu, Rea ise farklı bir strateji uyguladı ve herkes garajındayken tek başına turladı. İngiliz sürücü, pistte tek başınaydı ve 1:33.668 ile Lowes'u geçerek zirveye yükseldi. 

Bitime 5 dakika kala diğer sürücüler de piste çıktılar. Bautista, son denemelerinde vites artırdı ve Kawasaki sürücülerini geçerek ilk sıraya yükseldi. 

Diğer sürücülerin de turlarını tamamlamasıyla Toprak 11. sıraya kadar gerilemişti. Temsilcimiz sonrasında güçlü bir tur attı ve 3. sıraya çıktı. 

Onun önünde ise Bautista'yı geçebilen olmadı ve İspanyol sürücü pole pozisyonuna uzandı. Bautista, 1:33.542 ile en hızlı isim olurken; bu pistin en başarılı ismi Jonathan Rea sadece 0.027 saniye geride ikinciydi. 

Toprak ise liderin 0.119 saniye gerisinde üçüncü oldu ve ilk çizgiyi tamamladı. Böylelikle "Titanik Üçlü" de geri dönmüş oldu. 

Kawasaki'de Alex Lowes dördüncü olurken, BMW'de Scott Redding beşinci sırayı aldı ve bu sezonki en iyi sonucunu kaydetti. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise ikinci çizgiyi tamamladı. 

Sıralama sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 7 1'33.542     174.800
2 United Kingdom Jonathan Rea 8 1'33.569 0.027 0.027 174.750
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 6 1'33.661 0.119 0.092 174.578
4 United Kingdom Alex Lowes 5 1'33.741 0.199 0.080 174.429
5 United Kingdom Scott Redding 6 1'33.754 0.212 0.013 174.405
6 Italy Andrea Locatelli 6 1'33.799 0.257 0.045 174.321
7 Switzerland Dominique Aegerter 7 1'33.956 0.414 0.157 174.030
8 Italy Axel Bassani 7 1'33.985 0.443 0.029 173.976
9 Italy Danilo Petrucci 7 1'34.139 0.597 0.154 173.692
10 Spain Iker Lecuona 7 1'34.199 0.657 0.060 173.581
11 Australia Remy Gardner 6 1'34.203 0.661 0.004 173.574
12 Spain Xavi Vierge 6 1'34.260 0.718 0.057 173.469
13 France Loris Baz 6 1'34.310 0.768 0.050 173.377
14 Germany Philipp Oettli 7 1'34.391 0.849 0.081 173.228
15 Netherlands Michael vanderMark 6 1'34.402 0.860 0.011 173.208
16 Italy Michael Ruben Rinaldi 7 1'34.488 0.946 0.086 173.050
17 United States Garrett Gerloff 8 1'34.690 1.148 0.202 172.681
18 Bradley Ray 7 1'34.795 1.253 0.105 172.490
19 Italy Lorenzo Baldassari 7 1'34.919 1.377 0.124 172.264
20 United Kingdom Tom Sykes 6 1'35.152 1.610 0.233 171.842
21 Brazil Eric Granado 6 1'35.598 2.056 0.446 171.041
22 Spain Isaac Viñales 7 1'35.977 2.435 0.379 170.365
23 Italy Gabriele Ruiu 7 1'36.043 2.501 0.066 170.248
24 Malaysia Hafizh Syahrin 7 1'36.078 2.536 0.035 170.186
25 Czech Republic Oliver Konig 7 1'36.480 2.938 0.402 169.477
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

WSBK Assen 3. antrenman: Yağmurlu seansta Gardner lider, Toprak üçüncü

Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

World Superbike
Assen

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü! WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

European Le Mans
Barcelona

Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda! Avrupa Le Mans Barselona: Racing Team Turkey, kendi sınıfında pole pozisyonunda!

Son Haberler

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

FE Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu Berlin E-Prix II: Berlin'deki ikinci yarışı Cassidy kazandı, Dennis ikinci oldu

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

F1 Formula 1

McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum" McCullough: "Format değişikliklerini faydalı buluyorum"

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

SBK World Superbike
Assen

WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü! WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

FE Formula E
Berlin ePrix II

Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda! Berlin E-Prix: Abt büyük sürpriz yaptı, Frijns pole pozisyonunda!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.