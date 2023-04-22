WSBK Assen: Bautista pole'de, Rea ve Toprak hemen arkasında

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren WSBK, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü.

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, Cumartesi günü 3. antrenman seansı ile başlamıştı ve sıra Superpole seansına geldi.

Superpole seansında pole pozisyonu Alvaro Bautista'ya gitti, Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu ise ilk çizgiyi tamamladılar ve "Titanik Üçlü" geri dönmüş oldu.

Seans raporu 3. antrenman seansının ıslak koşullarda gerçekleştirilmesinin ardından Superpole seansında da yağmur lastiklerinin kullanılması bekleniyordu ancak öyle olmadı. Pist, 3. antrenman turlarının ardından yeteri kadar kurumuştu ve 15 dakikalık Superpole seansı kuru zeminde gerçekleştirildi.

Seansın daha ilk saniyelerinde Jonathan Rea gaza bastı ve bu hafta sonu gördüğümüz en hızlı turdan yarım saniye kadar hızlıydı. Fakat birkaç saniye sonra Alex Lowes takım arkadaşını geçerek zirveye yükseldi. Endonezya'da yüksek sıcaklıklarda zorlanan Kawasaki, Assen'deki serin koşullarda oyuna geri dönmeyi başarmıştı. Bu noktada Bautista üçüncüydü, Toprak ile takım arkadaşı Andrea Locatelli ise ilk 5'te yer almak için mücadele ediyordu.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 7 dakika kala diğer sürücüler pite dönüyordu, Rea ise farklı bir strateji uyguladı ve herkes garajındayken tek başına turladı. İngiliz sürücü, pistte tek başınaydı ve 1:33.668 ile Lowes'u geçerek zirveye yükseldi.

Bitime 5 dakika kala diğer sürücüler de piste çıktılar. Bautista, son denemelerinde vites artırdı ve Kawasaki sürücülerini geçerek ilk sıraya yükseldi.

Diğer sürücülerin de turlarını tamamlamasıyla Toprak 11. sıraya kadar gerilemişti. Temsilcimiz sonrasında güçlü bir tur attı ve 3. sıraya çıktı.

Onun önünde ise Bautista'yı geçebilen olmadı ve İspanyol sürücü pole pozisyonuna uzandı. Bautista, 1:33.542 ile en hızlı isim olurken; bu pistin en başarılı ismi Jonathan Rea sadece 0.027 saniye geride ikinciydi.

Toprak ise liderin 0.119 saniye gerisinde üçüncü oldu ve ilk çizgiyi tamamladı. Böylelikle "Titanik Üçlü" de geri dönmüş oldu.

Kawasaki'de Alex Lowes dördüncü olurken, BMW'de Scott Redding beşinci sırayı aldı ve bu sezonki en iyi sonucunu kaydetti. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise ikinci çizgiyi tamamladı.

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