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WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

2023 World Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Assen hafta sonunda son yarışta da zafer Ducati sürücüsü Alvaro Bautista'nın oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 2. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Can Çarpıcı
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WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren WSBK, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü. 

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, Pazar günü ilk olarak Superpole yarışı gerçekleştirilmişti. 

Bu yarışı Alvaro Bautista kazanmış, Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu ise podyumu tamamlamıştı. 

Superpole raporu:

Superpole yarışının ardından sıra hafta sonunun son yarışına geldi. Yarış öncesinde gridde Bautista, Rea, Toprak, Alex Lowes, Andrea Locatelli ilk 5'i vardı. Ancak dördüncü sıradaki Alex Lowes, ısınma turunda çakış havuzuna saplandı ve yarışa 4. cepten başlayamadı. 

Yarış raporu 

Tüm sürücülerin gride yerleşmesiyle 21 turluk mücadele başladı. Üçüncü sıradan kalkan Toprak, iyi bir start alarak ilk virajda Rea'yi geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Bautista ise liderliğini korudu. Böylelikle ilk turu Bautista, Toprak, Rea, Axel Bassani, Andrea Locatelli ilk 5'i tamamladık. 

Toprak, ikinci turun hemen başında Bautista'yı da geçmeye çalıştı ama Ducati'nin düzlük hızı, Bautista'yı geçmeyi fazlasıyla zorlaştırıyordu. 

Bir sonraki turda Toprak, bir kez daha geçiş için atak yaptı ve bu sefer başarılı oldu! Bu sefer Bautista'yı pistin daha virajlı bir bölümünde geçen Toprak, liderliğe yükselmişti. Ancak birkaç viraj sonra Bautista agresif bir şekilde pozisyonunu geri aldı. Bautista'nın agresif atağı Toprak'ın ideal çizgiden taşmasına neden oldu ve Rea da temsilcimizi geçti. 

Böylelikle Toprak, 3. sıraya gerilemiş oldu ancak sonraki turun ilk virajında Rea'yi geçerek 2. sıraya yeniden yükseldi. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Arkalarda ise fabrika BMW sürücüsü Michael van der Mark çok büyük bir kaza yaptı. Kendi evinde yarışan Hollandalı sürücü, ciddi bir highside yaşamasının ardından yarışa veda etti. Umuyoruz ki son yıllarda sakatlıklarla fazlasıyla boğuşmak zorunda kalan van der Mark, yine büyük bir sakatlık yaşamamıştır. 

Michael van der Mark'ın büyük kazası: 

 

6. tura geldiğimizde Bautista, Toprak, Rea üçlüsü yakın bir şekilde yarışmaya devam ediyordu ki Rea kaza yaptı!

Bu pistte 17 zaferi bulunan Rea, 9. virajda lowside yaşayarak yarışa veda etti ve ön tarafta Toprak ile Bautista baş başa kalmış oldu. 

Rea'nin kazası: 

 

Rea'nin kaza yapmasının ardından, Bautista tempoyu artırdı ve ön tarafta kaybolmaya başladı. İspanyol sürücü, Toprak'la arasındaki farkı 1.2 saniyeye kadar çıkarmıştı. 

Son 10 tura girdiğimizde ise bu fark 2.2 saniyeye gelmişti ve Bautista, ön tarafta oldukça rahattı. Son 10 turda da hata yapmayan Bautista, hafta sonunun son yarışını da kazandı ve 2023'te 2. kez 3/3 yapmış oldu.

Yarışın ilk 6 turunda hem Rea hem de Toprak kısa süreliğine liderliğe yükselerek Bautista'yı durdurmaya çalıştılar ama bu çabalar işe yaramadı. Rea'nin kazasının ardından vites artıran Bautista, bu sezonki 9. yarışta 8. zaferini aldı ve şampiyonadaki avantajını daha da artırdı. 

Bu zafer ayrıca Ducati'nin WSBK'daki 400. zaferi olmuş oldu. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Toprak, Bautista'yı geçebilmek için her şeyi denedi ve yarışın başında liderliğe yükseldiği ufak bir an dahi oldu ancak Ducati ve Bautista, bu hafta sonu Yamaha için fazla hızlıydı. 

İlk 2 yarışı üçüncü sırada tamamlayan Toprak, son yarışı da 2. sırada tamamladı ve Assen'deki üç yarışta da podyuma çıkmış oldu. 

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Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise Rea'nin kazasının ardından 3. sıraya çıkmıştı ve yarışı da orada tamamladı. Böylelikle fabrika Yamaha iki sürücüsüyle birden podyuma çıkmış oldu. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Axel Bassani dördüncü sırayı aldı ve en hızlı bağımsız sürücü oldu. Dominique Aegerter ilk 5'i tamamlarken, Remy Gardner altıncıydı. 

BMW'de Scott Redding yedinci sırayı aldı ve en yukarıda bitiren BMW sürücüsü oldu. Danilo Petrucci sekizinciydi. 

Yarışa normalde 4. sıradan başlaması gereken ama ısınma turundaki hatasından dolayı gerilerden başlayan Alex Lowes ise 9. sırada finiş gördü. 

Fabrika Ducati'den Michael Ruben Rinaldi ise ilk 10'u tamamladı.

2023 WSBK sezonu, 5-7 Mayıs tarihlerindeki Barselona yarışlarıyla devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Alvaro Bautista 21 -     25
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 3.915 3.915 3.915 20
3 Italy Andrea Locatelli 21 7.416 7.416 3.501 16
4 Italy Axel Bassani 21 9.265 9.265 1.849 13
5 Switzerland Dominique Aegerter 21 9.445 9.445 0.180 11
6 Australia Remy Gardner 21 12.279 12.279 2.834 10
7 United Kingdom Scott Redding 21 13.457 13.457 1.178 9
8 Italy Danilo Petrucci 21 13.532 13.532 0.075 8
9 United Kingdom Alex Lowes 21 16.890 16.890 3.358 7
10 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 20.304 20.304 3.414 6
11 Germany Philipp Oettli 21 21.645 21.645 1.341 5
12 United States Garrett Gerloff 21 22.038 22.038 0.393 4
13 Italy Lorenzo Baldassari 21 37.985 37.985 15.947 3
14 Malaysia Hafizh Syahrin 21 42.954 42.954 4.969 2
15 United Kingdom Tom Sykes 21 44.662 44.662 1.708 1
16 Czech Republic Oliver Konig 21 54.512 54.512 9.850  
17 Brazil Eric Granado 21 55.140 55.140 0.628  
18 Spain Isaac Viñales 21        
19 Italy Gabriele Ruiu 21        
  Spain Iker Lecuona 0        
  France Loris Baz 0        
  United Kingdom Jonathan Rea 0        
  Spain Xavi Vierge 0        
  Netherlands Michael vanderMark 0        
  Bradley Ray 0        
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