WSBK Assen: Bautista 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci oldu, Rea düştü!

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren WSBK, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü.

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, Pazar günü ilk olarak Superpole yarışı gerçekleştirilmişti.

Bu yarışı Alvaro Bautista kazanmış, Jonathan Rea ve Toprak Razgatlıoğlu ise podyumu tamamlamıştı.

Superpole yarışının ardından sıra hafta sonunun son yarışına geldi. Yarış öncesinde gridde Bautista, Rea, Toprak, Alex Lowes, Andrea Locatelli ilk 5'i vardı. Ancak dördüncü sıradaki Alex Lowes, ısınma turunda çakış havuzuna saplandı ve yarışa 4. cepten başlayamadı.

Yarış raporu

Tüm sürücülerin gride yerleşmesiyle 21 turluk mücadele başladı. Üçüncü sıradan kalkan Toprak, iyi bir start alarak ilk virajda Rea'yi geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Bautista ise liderliğini korudu. Böylelikle ilk turu Bautista, Toprak, Rea, Axel Bassani, Andrea Locatelli ilk 5'i tamamladık.

Toprak, ikinci turun hemen başında Bautista'yı da geçmeye çalıştı ama Ducati'nin düzlük hızı, Bautista'yı geçmeyi fazlasıyla zorlaştırıyordu.

Bir sonraki turda Toprak, bir kez daha geçiş için atak yaptı ve bu sefer başarılı oldu! Bu sefer Bautista'yı pistin daha virajlı bir bölümünde geçen Toprak, liderliğe yükselmişti. Ancak birkaç viraj sonra Bautista agresif bir şekilde pozisyonunu geri aldı. Bautista'nın agresif atağı Toprak'ın ideal çizgiden taşmasına neden oldu ve Rea da temsilcimizi geçti.

Böylelikle Toprak, 3. sıraya gerilemiş oldu ancak sonraki turun ilk virajında Rea'yi geçerek 2. sıraya yeniden yükseldi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Arkalarda ise fabrika BMW sürücüsü Michael van der Mark çok büyük bir kaza yaptı. Kendi evinde yarışan Hollandalı sürücü, ciddi bir highside yaşamasının ardından yarışa veda etti. Umuyoruz ki son yıllarda sakatlıklarla fazlasıyla boğuşmak zorunda kalan van der Mark, yine büyük bir sakatlık yaşamamıştır.

Michael van der Mark'ın büyük kazası:

6. tura geldiğimizde Bautista, Toprak, Rea üçlüsü yakın bir şekilde yarışmaya devam ediyordu ki Rea kaza yaptı!

Bu pistte 17 zaferi bulunan Rea, 9. virajda lowside yaşayarak yarışa veda etti ve ön tarafta Toprak ile Bautista baş başa kalmış oldu.

Rea'nin kazası:

Rea'nin kaza yapmasının ardından, Bautista tempoyu artırdı ve ön tarafta kaybolmaya başladı. İspanyol sürücü, Toprak'la arasındaki farkı 1.2 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Son 10 tura girdiğimizde ise bu fark 2.2 saniyeye gelmişti ve Bautista, ön tarafta oldukça rahattı. Son 10 turda da hata yapmayan Bautista, hafta sonunun son yarışını da kazandı ve 2023'te 2. kez 3/3 yapmış oldu.

Yarışın ilk 6 turunda hem Rea hem de Toprak kısa süreliğine liderliğe yükselerek Bautista'yı durdurmaya çalıştılar ama bu çabalar işe yaramadı. Rea'nin kazasının ardından vites artıran Bautista, bu sezonki 9. yarışta 8. zaferini aldı ve şampiyonadaki avantajını daha da artırdı.

Bu zafer ayrıca Ducati'nin WSBK'daki 400. zaferi olmuş oldu.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Toprak, Bautista'yı geçebilmek için her şeyi denedi ve yarışın başında liderliğe yükseldiği ufak bir an dahi oldu ancak Ducati ve Bautista, bu hafta sonu Yamaha için fazla hızlıydı.

İlk 2 yarışı üçüncü sırada tamamlayan Toprak, son yarışı da 2. sırada tamamladı ve Assen'deki üç yarışta da podyuma çıkmış oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise Rea'nin kazasının ardından 3. sıraya çıkmıştı ve yarışı da orada tamamladı. Böylelikle fabrika Yamaha iki sürücüsüyle birden podyuma çıkmış oldu.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Axel Bassani dördüncü sırayı aldı ve en hızlı bağımsız sürücü oldu. Dominique Aegerter ilk 5'i tamamlarken, Remy Gardner altıncıydı.

BMW'de Scott Redding yedinci sırayı aldı ve en yukarıda bitiren BMW sürücüsü oldu. Danilo Petrucci sekizinciydi.

Yarışa normalde 4. sıradan başlaması gereken ama ısınma turundaki hatasından dolayı gerilerden başlayan Alex Lowes ise 9. sırada finiş gördü.

Fabrika Ducati'den Michael Ruben Rinaldi ise ilk 10'u tamamladı.

2023 WSBK sezonu, 5-7 Mayıs tarihlerindeki Barselona yarışlarıyla devam edecek.

Yarış sonucu: