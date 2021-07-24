WSBK Assen 3. antrenman: Redding, Toprak'ın önünde lider

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding, Assen'deki 3. antrenman seansında en hızlı zamanı yakaladı. Britanyalı sürücü, 1:34.108 yaptı ve hafta sonunun en iyi zamanına imza atmış oldu.

Cumartesi sabahı güneş kendisini daha fazla gösterdi ve asfalt zaten 25 dereceye kadar çıktı. Cuma günü Jonathan Rea 1:34.391'le en hızlı isim olmuştu ve Redding, Super Pole öncesinde bu dereceyi yaklaşık 0.3 saniye geçmeyi başardı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın lideri ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, üçüncü antrenman seansında ikinci oldu. Toprak, lider Redding'in 0.566 saniye ardında kaldı.

İlk üçü Ducati'den Chaz Davies tamamlarken, Toprak'ın turundan 0.029 saniye yavaş kaldı.

Alex Lowes dün geride kalsa bile bugün daha iyi bir başlangıç yaptı ve dördüncü oldu. İlk beşi Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff tamamladı.

Rea, dünkü derecesinin gerisinde kaldığı seansta 1:34.794'le altıncı olurken, onu Yamaha fabrika takımından Andrea Locatelli ve Honda'dan Leon Haslam takip etti.

Michael Ruben Rinaldi'nin dokuzuncu olduğu seansta, en iyi BMw sürücüsü Jonas Folger 10. oldu. Tom Sykes ise Folger'in 0.2 saniye ardında 11. sırada yer aldı.

Yerel kahraman Michael van der Mark için üçüncü seans planlandığı gibi gitmedi. Hollandalı sürücü teknik sorunlarla boğuştu ve zaman turu kaydedemedi. Van der Mark, yaşadığı sorunun ardından çok sinirliydi ve bunu motosikletine yumruk atarak gösterdi.

Seans sonucu: