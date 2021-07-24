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Önceki / WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu
World Superbike Son dakika

WSBK Assen 3. antrenman: Redding, Toprak'ın önünde lider

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Assen'de gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı isim Ducati sürücüsü Scott Redding olurken, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

WSBK Assen 3. antrenman: Redding, Toprak'ın önünde lider

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding, Assen'deki 3. antrenman seansında en hızlı zamanı yakaladı. Britanyalı sürücü, 1:34.108 yaptı ve hafta sonunun en iyi zamanına imza atmış oldu.

Cumartesi sabahı güneş kendisini daha fazla gösterdi ve asfalt zaten 25 dereceye kadar çıktı. Cuma günü Jonathan Rea 1:34.391'le en hızlı isim olmuştu ve Redding, Super Pole öncesinde bu dereceyi yaklaşık 0.3 saniye geçmeyi başardı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın lideri ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, üçüncü antrenman seansında ikinci oldu. Toprak, lider Redding'in 0.566 saniye ardında kaldı.

İlk üçü Ducati'den Chaz Davies tamamlarken, Toprak'ın turundan 0.029 saniye yavaş kaldı.

Alex Lowes dün geride kalsa bile bugün daha iyi bir başlangıç yaptı ve dördüncü oldu. İlk beşi Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff tamamladı.

Rea, dünkü derecesinin gerisinde kaldığı seansta 1:34.794'le altıncı olurken, onu Yamaha fabrika takımından Andrea Locatelli ve Honda'dan Leon Haslam takip etti.

Michael Ruben Rinaldi'nin dokuzuncu olduğu seansta, en iyi BMw sürücüsü Jonas Folger 10. oldu. Tom Sykes ise Folger'in 0.2 saniye ardında 11. sırada yer aldı.

Yerel kahraman Michael van der Mark için üçüncü seans planlandığı gibi gitmedi. Hollandalı sürücü teknik sorunlarla boğuştu ve zaman turu kaydedemedi. Van der Mark, yaşadığı sorunun ardından çok sinirliydi ve bunu motosikletine yumruk atarak gösterdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 15 1'34.108  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 15 1'34.674 0.566
3 United Kingdom Chaz Davies Ducati 14 1'34.703 0.595
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 14 1'34.708 0.600
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 14 1'34.745 0.637
6 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 14 1'34.794 0.686
7 Italy Andrea Locatelli Yamaha 14 1'34.810 0.702
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 1'34.891 0.783
9 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 12 1'34.932 0.824
10 Germany Jonas Folger BMW 14 1'34.978 0.870
11 United Kingdom Tom Sykes BMW 12 1'35.200 1.092
12 France Lucas Mahias Kawasaki 15 1'35.304 1.196
13 Spain Alvaro Bautista Honda 14 1'35.705 1.597
14 Italy Axel Bassani Ducati 15 1'35.721 1.613
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 14 1'35.934 1.826
16 Spain Tito Rabat Ducati 12 1'36.304 2.196
17 Argentina Leandro Mercado Honda 15 1'36.512 2.404
18 Spain Isaac Viñales Kawasaki 15 1'36.611 2.503
19 Italy Andrea Mantovani Kawasaki 12 1'37.252 3.144
20 Belgium Loris Cresson Kawasaki 14 1'37.987 3.879
21 Netherlands Michael vanderMark BMW 1    
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