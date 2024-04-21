WSBK Assen 2. Yarış: Toprak Razgatlıoğlu dokuzuncu sıradan gelip kazandı!

Assen'de 9. sırada başladığı yarışın ilk bölümünde liderliğe kadar çıktığı yarışta yağmurun gelmesiyle sıra kaybetmişti. Ancak yağmurun durmasıyla Toprak tekrar hızlandı ve galibiyete ulaştı. İkincilik Alvaro Bautista'nın olurken üçüncü Remy Gardner oldu.

Assen'de sabah saatlerinde düzenlenen superpole yarışını kazanan Alvaro Bautista ilk sıradayken Nicolo Bulega ikinci, Alex Lowes ise ilk çizgideki son isim oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışa 9. sırada başladı.

Yarış başladığında Bautista ilk virajda yerini korudu. Andrea Locatelli iyi bir başlangıç yaptı ve ikinciliğe yükseldi. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk turun sonunda 6. sıraya kadar yükseldi.

3. tura gelindiğine ise, Toprak 3. sıraya yerleşti. Remy Gardner ikinciyken Bautista liderliğini korudu.

Toprak bir tur sonra ise Gardner'ı geride bıraktı ve Bautista'nın peşine takıldı.

Bir sonraki turun son şikanında Toprak, Bautista'yı geçerek liderliği aldı.

Yarışın bitimine 13 tur kala pistte hafifte olsa bir yağmur başladı. Bu turda Bautista liderliği Toprak'tan geri aldı. Öndeki Bautista-Toprak ikilisi arka grupla farkı bir saniyenin üzerine çıkardı.

10 tur kala Gardner, Toprak'ı geride bıraktı ve aynı tur içerisinde Bautista'yı da geride bıraktı.

Yarışın bu anlarında ön grupta yedili bir grup oluştu.

Toprak bir tur sonra dördüncülüğe geriledi ancak ön grupta farkla çok azdı.

8 tur kala Gardner, Locatelli'den liderliği aldı. Toprak bu turda altıncı sıraya kadar geriledi.

6. turdan itibaren yağmurun seviyesi azaldı ve Toprak Razgatlıoğlu seviyesini arttırdı ve ikinciliğe yükseldi. Turun sonunda ise liderliği aldı. Toprak'ın arkasındaki Bautista-Gardner ikilisi, ikincilik için bolca yer değiştirdi.

Toprak son turlarda liderliğini korudu ve Assen'deki ilk galibiyetine ulaştı. Podyumun ikinci basamağı Bautista'nın olurken son basamak Gardner'a gitti.