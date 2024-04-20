WSBK Assen 1. Yarış: Kırmızı bayrakla noktalanan yarışı Spinelli kazandı, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu

Assen'de gerçekleştirilen Superpole sıralama turlarında pist tamamen ıslak olduğu için sürücüler ıslak zemin lastiğiyle pole pozisyonu mücadelesi vermişti. Pole pozisyonu, Yamaha sürücüsü Jonathan Rea'nın olmuştu.

Şampiyona lideri Nicolo Bulega ikinci olmuştu. BMW sürücüsü olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk çizgideki son isim olmuştu.

Kaotik bir yarış başlangıcının ardından liderliği alan Nicholas Spinelli farkı 24 saniyeye çıkarmıştı. Pist kururken farkın azalmasına engel olamayan Spinelli ani bir kararla kırmızı bayrağın çıkmasıyla kazanan isim oldu.Toprak, Spinelli'nin 2 saniye arkasında ikinci olurken podyumun son basamağı Alvaro Bautista'nın oldu.

21 turluk yarış ıslak zeminde başladı. Sürücüler farklı lastik tercihlerinde bulundu.

İlk çizgideki sürücülerin tercihi silik lastikle yarışa başlamak oldu.

Start/finish düzlüğü ıslak olduğu için sürücüler hızlanmakta zorlandılar ve çok fazla pozisyon değişimi oldu.

Nicholas Spinelli yarışa geçiş lastikleriyle başlamıştı. İlk bir kaç viraj geride kaldıktan sonra Spinelli liderliği aldı. Arkasındaki isimlerde ise genellikle kuru zemin lastikleri olduğu için farkı kısa sürede arttırdı.

Yarışın 3. turu geride kalırken Spinelli farkı 24.5 saniyeye kadar çıkardı. Toprak bu bölümde 5 sıraya kadar geriledi.

Pistte 4. turdan itibaren güneş açmaya başladı. Spinelli'nin arkasındaki kuru zemin lastiği kullanan grup geçiş lastiği ile olan avantaj farkını yavaş yavaş kapattı ve hatta daha hızlı zamanlar kaydetmeye başladılar.

Toprak Razgatlıoğlu bu bölümde ikinciliğe kadar çıkmıştı ancak ufak bir hatanın ardından momentum kaybederek 4. sıraya kadar geriledi.

Yarışın bitmesine 10 tur kala Spinelli ve arkasındaki grup arasındaki fark 12.6 saniyeye kadar düştü. Alvaro Bautista ikinciyken Toprak 3. sırada yarışı götürüyordu.

Pist bu turdan sonra kuru zemin lastikleri için daha avantajlı hale geldiği kesinleşmiş oldu. Arka gruba liderlik eden Bautista ve Toprak ikilisi, Spinelli ile farkı birkaç tur içerisinde 4 saniyeye kadar indirdi.

7. tura girilirken Toprak, Bautistayı geride bıraktı. Bu geçişten bir kaç viraj sonra ani bir kararla yarış bitime 7 tur kala kırmızı bayrakla noktalandı.

Kırmızı bayrağın ardından kazanan Spinelli oldu. Toprak Razgatlıoğlu ikinci olurken şampiyonadaki rakibi Bautista podyumun son basamağında yarışı noktaladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea 6. olurken şampiyona lideri Bulega on birincilikle yetindi.

Daha sonra kırmızı bayrağın çıkmasının sebebinin Andrea Locatelli'nin motosikletinden pistte dökülen yağlar olduğu açıklandı.