Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / 2022 Emilia Romagna GP saat kaçta, hangi kanalda? - 22-24 Nisan Yarış Programı Sonraki / WSBK Assen 2. antrenman: Bautista en hızlısı, Toprak dördüncü oldu
World Superbike / Assen Antrenman raporu

WSBK Assen 1. antrenman: Toprak 0.4 saniye farkla en hızlısı!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Assen'de gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Assen 1. antrenman: Toprak 0.4 saniye farkla en hızlısı!
Haberi dinle

Yamaha ile yarışan son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Assen'deki ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.

Temsilcimiz, 1:34.466 yaptı ve arkasındaki isimlerden çok daha hızlıydı. Honda sürücüsü Iker Lecuona sürpriz şekilde ikinci olurken, ilk üçünü Alvaro Bautista tamamladı.

Antrenman seansı yerel saatle 10:30'da başladığında hava sıcaklığı 12 dereceydi ve asfaltın sıcaklığı ise 19 dereceyi bulmuştu. Sakatlıktan dönen Michael van der Mark, BMW M1000RR ile yeniden piste çıktı.

Loris Cresson ile yollarını ayıran Pedercini, daha önce duyurulduğu üzere seans Leon Haslam ile katılırken, Britanyalı sürücü 2019'dan sonra ilk kez Kawasaki ZX-10RR'ı sürdü.

Seansın başlangıcında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:35.935 yaptı ve ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Jonathan Rea, en iyi dereceyi 1:35.295'e çekti. Daha sonra Toprak yine sahneye çıkarak 1:34.635 yaptı.

Son 10 dakikalık bölümde Eugene Laverty, 15. virajda büyük bir kaza yaptı. BMW'sinin kontrolünü yüksek hızda kaybeden Laverty, sert bir kaza yapsa da, olay yerinden kendi başına uzaklaştı.

Kazada BMW M1000RR ciddi şekilde hasar gördü ve Laverty de kontrol için tıbbi merkeze götürüldü. Ancak durumu iyiydi.

Son denemelerde Toprak en hızlı dereceyi 1:34.466'ya çekti ve ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Çaylak Iker Lecuona sürpriz şekilde Toprak'ın en yakın takipçisiydi ve 0.418 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ilk üçü tamamlarken, Toprak'ın derecesinden 0.780 saniye yavaş kaldı. Michael Rinaldi, takım arkadaşından 0.025 saniye daha yavaş kalmasının ardından dördüncü oldu.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, ilk seansta kendisine ancak beşinci sırada yer bulabildi.

Rea'in takım arkadaşı Alex Lowes, 1.375 saniye geride sekizinci sırada yer alırken, hemen önünde Garrett Gerloff ve Andrea Locatelli yer aldı

Scott Redding, dokuzuncu sırada yer aldı ve seanstaki en iyi BMW sürücüsü oldu.  Loris Baz, Bonovo ile kendisine 11. sırada yer bulurken, Laverty kazasının ardından tekrar piste çıkamadı ve 15. oldu.

Van der Mark, ise neredeyse üç saniye geride 21. sırada yer aldı.

Sean sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 17 1'34.466  
2 Spain Iker Lecuona Honda 18 1'34.884 0.418
3 Spain Alvaro Bautista Ducati 20 1'35.246 0.780
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 1'35.271 0.805
5 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 1'35.295 0.829
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 1'35.384 0.918
7 Italy Andrea Locatelli Yamaha 18 1'35.799 1.333
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 18 1'35.841 1.375
9 United Kingdom Scott Redding BMW 20 1'35.860 1.394
10 Italy Axel Bassani Ducati 17 1'36.082 1.616
11 France Loris Baz BMW 16 1'36.160 1.694
12 Italy Roberto Tamburini Yamaha 16 1'36.682 2.216
13 France Lucas Mahias Kawasaki 19 1'36.708 2.242
14 Philipp Oettl Ducati 20 1'36.739 2.273
15 Ireland Eugene Laverty BMW 11 1'36.872 2.406
16 Japan Kohta Nozane Yamaha 18 1'37.203 2.737
17 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 16 1'37.217 2.751
18 Spain Xavi Vierge Honda 17 1'37.262 2.796
19 Argentina Leandro Mercado Honda 18 1'37.268 2.802
20 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 18 1'37.393 2.927
21 Netherlands Michael vanderMark BMW 17 1'37.458 2.992
22 Italy Gabriele Ruiu BMW 15 1'37.609 3.143
23 France Christophe Ponsson Yamaha 20 1'38.114 3.648
24 San Marino Luca Bernardi Ducati 17 1'38.339 3.873
25 Oliver Konig Kawasaki 20 1'38.641 4.175
Tüm sonuçları görüntüle

paylaşım
yorumlar
2022 Emilia Romagna GP saat kaçta, hangi kanalda? - 22-24 Nisan Yarış Programı
Önceki haber

2022 Emilia Romagna GP saat kaçta, hangi kanalda? - 22-24 Nisan Yarış Programı
Sonraki haber

WSBK Assen 2. antrenman: Bautista en hızlısı, Toprak dördüncü oldu

WSBK Assen 2. antrenman: Bautista en hızlısı, Toprak dördüncü oldu
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum" Emilia Romagna GP
Formula 1

Sainz: "Orada neler olduğunu anlayamıyorum"

Perez: "Temiz bir tur atamadım" Emilia Romagna GP
Formula 1

Perez: "Temiz bir tur atamadım"

Verstappen: "Böyle bir pistte pole pozisyonunu aldığım için mutluyum" Emilia Romagna GP
Formula 1

Verstappen: "Böyle bir pistte pole pozisyonunu aldığım için mutluyum"

Son Haberler

WSBK Assen 2. antrenman: Bautista en hızlısı, Toprak dördüncü oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Assen 2. antrenman: Bautista en hızlısı, Toprak dördüncü oldu

WSBK Assen 1. antrenman: Toprak 0.4 saniye farkla en hızlısı!
World Superbike World Superbike

WSBK Assen 1. antrenman: Toprak 0.4 saniye farkla en hızlısı!

2022 Emilia Romagna GP saat kaçta, hangi kanalda? - 22-24 Nisan Yarış Programı
Formula 1 Formula 1

2022 Emilia Romagna GP saat kaçta, hangi kanalda? - 22-24 Nisan Yarış Programı

Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek
World Superbike World Superbike

Van der Mark, Assen'de BMW'ye geri dönecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.