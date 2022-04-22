WSBK Assen 1. antrenman: Toprak 0.4 saniye farkla en hızlısı!

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Yamaha ile yarışan son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Assen'deki ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.

Temsilcimiz, 1:34.466 yaptı ve arkasındaki isimlerden çok daha hızlıydı. Honda sürücüsü Iker Lecuona sürpriz şekilde ikinci olurken, ilk üçünü Alvaro Bautista tamamladı.

Antrenman seansı yerel saatle 10:30'da başladığında hava sıcaklığı 12 dereceydi ve asfaltın sıcaklığı ise 19 dereceyi bulmuştu. Sakatlıktan dönen Michael van der Mark, BMW M1000RR ile yeniden piste çıktı.

Loris Cresson ile yollarını ayıran Pedercini, daha önce duyurulduğu üzere seans Leon Haslam ile katılırken, Britanyalı sürücü 2019'dan sonra ilk kez Kawasaki ZX-10RR'ı sürdü.

Seansın başlangıcında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:35.935 yaptı ve ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Jonathan Rea, en iyi dereceyi 1:35.295'e çekti. Daha sonra Toprak yine sahneye çıkarak 1:34.635 yaptı.

Son 10 dakikalık bölümde Eugene Laverty, 15. virajda büyük bir kaza yaptı. BMW'sinin kontrolünü yüksek hızda kaybeden Laverty, sert bir kaza yapsa da, olay yerinden kendi başına uzaklaştı.

Kazada BMW M1000RR ciddi şekilde hasar gördü ve Laverty de kontrol için tıbbi merkeze götürüldü. Ancak durumu iyiydi.

Son denemelerde Toprak en hızlı dereceyi 1:34.466'ya çekti ve ilk antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Çaylak Iker Lecuona sürpriz şekilde Toprak'ın en yakın takipçisiydi ve 0.418 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı.

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ilk üçü tamamlarken, Toprak'ın derecesinden 0.780 saniye yavaş kaldı. Michael Rinaldi, takım arkadaşından 0.025 saniye daha yavaş kalmasının ardından dördüncü oldu.

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, ilk seansta kendisine ancak beşinci sırada yer bulabildi.

Rea'in takım arkadaşı Alex Lowes, 1.375 saniye geride sekizinci sırada yer alırken, hemen önünde Garrett Gerloff ve Andrea Locatelli yer aldı

Scott Redding, dokuzuncu sırada yer aldı ve seanstaki en iyi BMW sürücüsü oldu. Loris Baz, Bonovo ile kendisine 11. sırada yer bulurken, Laverty kazasının ardından tekrar piste çıkamadı ve 15. oldu.

Van der Mark, ise neredeyse üç saniye geride 21. sırada yer aldı.

Sean sonucu: