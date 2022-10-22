WSBK Arjantin: Tur rekorunu kıran Toprak pole pozisyonunda!

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Superpole seansından önce gerçekleştirilen 3. antrenman seansında kaydedilen en hızlı derece 1:37.216'dı. Bu derece de Toprak'a aitti.

Temsilcimiz, sıralama turlarında o derecesinden tam olarak 1 saniye kadar daha hızlı gitti ve 1:36.216 yaparak Superpole seansındaki en hızlı isim oldu. Jonathan Rea, temsilcimizin 0.233 saniye gerisinde ikinci olurken; Alvaro Bautista ilk çizgiyi tamamladı.

İlk denemelerin ardından Toprak, 1:36.687'lik turuyla liderdi. Rea ile Loris Baz onu takip ettiler. Bautista ise beşinci sıradaydı.

İkinci denemelerin ardından Bautista 1:36.671 ile liderliğe yükseldi ama Toprak ve Rea son turlarını daha tamamlamamışlardı.

Bautista'nın ardından Rea çizgiyi geçti ve 1:36.449 yaparak ilk sıraya yükseldi. Son olarak Toprak geldi ve 1:36.216 ile tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Rea, böylelikle ikinci sıraya geriledi ve seansı orada noktalamış oldu. Bautista ise 3. sırayı aldı. Bautista'nın 3. antrenmandaki uzun sürüş temposu oldukça güçlü ve istikrarlıydı. Ducati sürücüsü, bugün gerçekleştirilecek ilk yarışta temsilcimiz için ciddi bir tehdit olabilir.

Iker Lecuona dördüncü olarak kendine ikinci çizgide yer bulurken; onu Scott Redding ve Loris Baz takip etti. Böylelikle iki BMW sürücüsü birden ilk 6'ya girmiş oldu. Ayrıca ilk 5'te 5 farklı marka yer aldı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonunun ilk yarışı bugün TSİ 21.00'de start alacak ve S Sport Plus, Eurosport 2 ve TRT Spor Yıldız'dan'dan canlı yayınlanacak.

Seans sonucu: