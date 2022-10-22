Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak tur rekorunu kırarak ilk sırayı aldı, Bautista ikinci Sonraki / WSBK Arjantin: Hafta sonunun ilk yarışını Bautista kazandı, Toprak düştü
World Superbike / Villicum Sıralama turları raporu

WSBK Arjantin: Tur rekorunu kıran Toprak pole pozisyonunda!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, San Juan Pisti'ni 1:36.216 saniyede turlayarak tur rekorunu kırdı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Arjantin: Tur rekorunu kıran Toprak pole pozisyonunda!
Haberi dinle

Superpole seansından önce gerçekleştirilen 3. antrenman seansında kaydedilen en hızlı derece 1:37.216'dı. Bu derece de Toprak'a aitti. 

Temsilcimiz, sıralama turlarında o derecesinden tam olarak 1 saniye kadar daha hızlı gitti ve 1:36.216 yaparak Superpole seansındaki en hızlı isim oldu. Jonathan Rea, temsilcimizin 0.233 saniye gerisinde ikinci olurken; Alvaro Bautista ilk çizgiyi tamamladı. 

Ayrıca okuyun:
 

İlk denemelerin ardından Toprak, 1:36.687'lik turuyla liderdi. Rea ile Loris Baz onu takip ettiler. Bautista ise beşinci sıradaydı. 

İkinci denemelerin ardından Bautista 1:36.671 ile liderliğe yükseldi ama Toprak ve Rea son turlarını daha tamamlamamışlardı.

Bautista'nın ardından Rea çizgiyi geçti ve 1:36.449 yaparak ilk sıraya yükseldi. Son olarak Toprak geldi ve 1:36.216 ile tur rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Rea, böylelikle ikinci sıraya geriledi ve seansı orada noktalamış oldu. Bautista ise 3. sırayı aldı. Bautista'nın 3. antrenmandaki uzun sürüş temposu oldukça güçlü ve istikrarlıydı. Ducati sürücüsü, bugün gerçekleştirilecek ilk yarışta temsilcimiz için ciddi bir tehdit olabilir. 

Iker Lecuona dördüncü olarak kendine ikinci çizgide yer bulurken; onu Scott Redding ve Loris Baz takip etti. Böylelikle iki BMW sürücüsü birden ilk 6'ya girmiş oldu. Ayrıca ilk 5'te 5 farklı marka yer aldı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonunun ilk yarışı bugün TSİ 21.00'de start alacak ve S Sport Plus, Eurosport 2 ve TRT Spor Yıldız'dan'dan canlı yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 6 1'36.216     159.615
2 United Kingdom Jonathan Rea 6 1'36.449 0.233 0.233 159.230
3 Spain Alvaro Bautista 7 1'36.671 0.455 0.222 158.864
4 Spain Iker Lecuona 6 1'36.953 0.737 0.282 158.402
5 United Kingdom Scott Redding 6 1'36.974 0.758 0.021 158.368
6 France Loris Baz 5 1'37.027 0.811 0.053 158.281
7 Italy Axel Bassani 7 1'37.031 0.815 0.004 158.275
8 Italy Michael Ruben Rinaldi 7 1'37.066 0.850 0.035 158.218
9 United Kingdom Alex Lowes 6 1'37.122 0.906 0.056 158.126
10 Spain Xavi Vierge 6 1'37.159 0.943 0.037 158.066
11 Italy Andrea Locatelli 6 1'37.347 1.131 0.188 157.761
12 United States Garrett Gerloff 6 1'37.399 1.183 0.052 157.677
13 France Lucas Mahias 5 1'37.634 1.418 0.235 157.297
14 Netherlands Michael vanderMark 7 1'37.770 1.554 0.136 157.078
15 Spain Xavi Fores 7 1'37.908 1.692 0.138 156.857
16 Japan Kohta Nozane 6 1'38.108 1.892 0.200 156.537
17 Germany Philipp Oettli 6 1'38.149 1.933 0.041 156.472
18 Ireland Eugene Laverty 6 1'38.153 1.937 0.004 156.465
19 Argentina Leandro Mercado 6 1'38.184 1.968 0.031 156.416
20 Czech Republic Oliver Konig 6 1'38.683 2.467 0.499 155.625
21 Chile Maximilian Scheib 6 1'39.225 3.009 0.542 154.775
22 Marco Solorza 6 1'40.750 4.534 1.525 152.432
Tüm sonuçları görüntüle

paylaşım
yorumlar
WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak tur rekorunu kırarak ilk sırayı aldı, Bautista ikinci
Önceki haber

WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak tur rekorunu kırarak ilk sırayı aldı, Bautista ikinci

Sonraki haber

WSBK Arjantin: Hafta sonunun ilk yarışını Bautista kazandı, Toprak düştü

WSBK Arjantin: Hafta sonunun ilk yarışını Bautista kazandı, Toprak düştü
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı Birleşik Devletler GP
Formula 1

Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı

WSBK Arjantin: Superpole yarışındaki kıyasıya mücadeleyi Toprak kazandı, Bautista 2. oldu! Villicum
World Superbike

WSBK Arjantin: Superpole yarışındaki kıyasıya mücadeleyi Toprak kazandı, Bautista 2. oldu!

Bagnaia: "Yapmamız gerekeni yaptık: Kazandık" Malezya GP
MotoGP

Bagnaia: "Yapmamız gerekeni yaptık: Kazandık"

Son Haberler

NLS 7: Galibiyet alan Emir, şampiyonluğa çok yakın!
VLN VLN

NLS 7: Galibiyet alan Emir, şampiyonluğa çok yakın!

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin yedinci yarışından galibiyet ile ayrılan Emir Aşarı, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sezonun son yarışı öncesinde şampiyona liderliğini sürdürüyor.

Leclerc, Amerika'da yükselirken çılgın riskler almayacak
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Amerika'da yükselirken çılgın riskler almayacak

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Amerika GP'de yükselmek için çılgın riskler almayacağını söyledi ama iyi bir sonuç almak istiyorsa, yarışın başında atak olması gerektiğini kabul etti.

2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Formula 1 Formula 1

2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Motorsport.com olarak 2022 Amerika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı

Alpine, Esteban Ocon'un güç ünitesini FIA delegesine haber vermeden değiştirdiğinden Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak. Yeni bir vites kutusuna geçen Yuki Tsunoda ise 5 sıra grid cezası aldı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.