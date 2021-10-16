WSBK Arjantin: Toprak doğum gününde çok rahat kazandı!

Startta Toprak ve şampiyonadaki rakibi Kawasaki pilotu Jonathan Rea, iyi bir çıkış aldılar. Toprak start anında Redding'i geçerken, Rea ise Redding'i ilk virajda geçmeye çalıştı. Bu sırada önde kalan Redding, önden kayma yaşayarak yerde kaldı.

Son sıraya kadar gerileyen Redding, yarışa geri dönmeyi başardı.

İlk iki sırayı alan şampiyona rakipleri Toprak ve Rea, pist üstünde bir mücadele vermediler. Çünkü Toprak, rakibi Rea ile düzenli olarak farkı açarak birkaç tur içerisinde farkı 1 saniye üzerine çıkarmayı başardı.

Son sıraya geriledikten sonra Redding, önündeki rakiplerini sıra sıra geride bırakmayı başardı. Ducati pilotu, rahat geçişlerle beraber ilk birkaç turun ardından 15. sıraya çıkmayı başardı.

Toprak, ilk birkaç turda bir saniye üzerine fark koyduğu 21 turluk yarışta, farkı her geçen tur açtı ve doğum gününde rahat bir galibiyet alarak sezondaki 12. galibiyetini aldı ve şampiyonada Rea ile farkı 29 puana çıkardı.

1990 ZXR750'ye gönderme yapan retro bir renk düzeni ile yarışan Rea ise, yarışı ikinci sırada tamamladı. Yarışa daha sert ön lastik ile başlayan tek sürücü olan Rea, yarışı temsilcimiz Toprak'ın beş saniye gerisinde tamamladı.

Garip bir şekilde Toprak, damalı bayrağı geçtikten bir tur sonra da tam gaz yola devam etti - bunun, pit duvarında yaşanan bir zaman ekranı hatası nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Üçüncülük için ise çekişmeli bir mücadele vardı. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Axel Bassani, yarışın ilk turlarında yerini korudu. Ancak Motocorsa Ducati sürücüsü, 12. turda arkasında fabrika Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi'yi buldu ve sekizinci turda vatandaşına geçildi.

Rinaldi rahat bir şekilde üçüncülüğü alırken, diğer fabrika Kawasaki ile Alex Lowes dördüncü, Bassani ise beşinci oldu.

Michael van der Mark altıncı sırada yer alarak en iyi BMW olmayı başarırken, GRT Yamaha pilotu Garrett Gerloff, fabrika Yamaha pilotu Andrea Locatelli'nin önünde yedinci oldu.

İlk turda kaza yapan ancak yarışa dönen Redding dokuzuncu sırada finiş görse de, şampiyonada Toprak'ın 72 puan gerisinde kaldı ve umutları tükenmeye başladı.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Honda pilotu Leon Haslam oldu.

Yarış sonuçları: