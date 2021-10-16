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World Superbike / Villicum Yarış raporu

WSBK Arjantin: Toprak doğum gününde çok rahat kazandı!

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki ilk yarışını, Yamaha pilotu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazanırken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Ducati pilotu Scott Redding yerde kaldı.

WSBK Arjantin: Toprak doğum gününde çok rahat kazandı!

Startta Toprak ve şampiyonadaki rakibi Kawasaki pilotu Jonathan Rea, iyi bir çıkış aldılar. Toprak start anında Redding'i geçerken, Rea ise Redding'i ilk virajda geçmeye çalıştı. Bu sırada önde kalan Redding, önden kayma yaşayarak yerde kaldı.

Son sıraya kadar gerileyen Redding, yarışa geri dönmeyi başardı.

İlk iki sırayı alan şampiyona rakipleri Toprak ve Rea, pist üstünde bir mücadele vermediler. Çünkü Toprak, rakibi Rea ile düzenli olarak farkı açarak birkaç tur içerisinde farkı 1 saniye üzerine çıkarmayı başardı.

Son sıraya geriledikten sonra Redding, önündeki rakiplerini sıra sıra geride bırakmayı başardı. Ducati pilotu, rahat geçişlerle beraber ilk birkaç turun ardından 15. sıraya çıkmayı başardı.

Toprak, ilk birkaç turda bir saniye üzerine fark koyduğu 21 turluk yarışta, farkı her geçen tur açtı ve doğum gününde rahat bir galibiyet alarak sezondaki 12. galibiyetini aldı ve şampiyonada Rea ile farkı 29 puana çıkardı.

1990 ZXR750'ye gönderme yapan retro bir renk düzeni ile yarışan Rea ise, yarışı ikinci sırada tamamladı. Yarışa daha sert ön lastik ile başlayan tek sürücü olan Rea, yarışı temsilcimiz Toprak'ın beş saniye gerisinde tamamladı.

Garip bir şekilde Toprak, damalı bayrağı geçtikten bir tur sonra da tam gaz yola devam etti - bunun, pit duvarında yaşanan bir zaman ekranı hatası nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Üçüncülük için ise çekişmeli bir mücadele vardı. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Axel Bassani, yarışın ilk turlarında yerini korudu. Ancak Motocorsa Ducati sürücüsü, 12. turda arkasında fabrika Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi'yi buldu ve sekizinci turda vatandaşına geçildi.

Rinaldi rahat bir şekilde üçüncülüğü alırken, diğer fabrika Kawasaki ile Alex Lowes dördüncü, Bassani ise beşinci oldu.

Michael van der Mark altıncı sırada yer alarak en iyi BMW olmayı başarırken, GRT Yamaha pilotu Garrett Gerloff, fabrika Yamaha pilotu Andrea Locatelli'nin önünde yedinci oldu.

İlk turda kaza yapan ancak yarışa dönen Redding dokuzuncu sırada finiş görse de, şampiyonada Toprak'ın 72 puan gerisinde kaldı ve umutları tükenmeye başladı.

İlk 10'u tamamlayan isim ise Honda pilotu Leon Haslam oldu.

Yarış sonuçları:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 34'29.479     25
2 United Kingdom Jonathan Rea 21 34'34.774 5.295 5.295 20
3 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 34'38.896 9.417 4.122 16
4 United Kingdom Alex Lowes 21 34'42.287 12.808 3.391 13
5 Italy Axel Bassani 21 34'43.459 13.980 1.172 11
6 Netherlands Michael vanderMark 21 34'44.486 15.007 1.027 10
7 United States Garrett Gerloff 21 34'46.355 16.876 1.869 9
8 Italy Andrea Locatelli 21 34'48.744 19.265 2.389 8
9 United Kingdom Scott Redding 21 34'56.655 27.176 7.911 7
10 United Kingdom Leon Haslam 21 35'01.050 31.571 4.395 6
11 Spain Tito Rabat 21 35'03.953 34.474 2.903 5
12 United Kingdom Chaz Davies 21 35'05.720 36.241 1.767 4
13 Ireland Eugene Laverty 21 35'06.551 37.072 0.831 3
14 Italy Samuele Cavalieri 21 35'10.582 41.103 4.031 2
15 Japan Kohta Nozane 21 35'12.699 43.220 2.117 1
16 Argentina Leandro Mercado 21 35'17.995 48.516 5.296  
17 France Christophe Ponsson 21 35'23.174 53.695 5.179  
18 Marco Solorza 21 36'08.905 1'39.426 45.731  
19 Luciano Ribodino 20 1 lap      
  Spain Isaac Viñales 0        
  Spain Alvaro Bautista 0        
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