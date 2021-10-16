WSBK Arjantin: Redding, bu yılki ilk pole pozisyonunu aldı, Toprak ikinci!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de gerçekleştirilen üç antrenman seansında da zirvede yer almıştı ve sıralama turlarına favori olarak başladı.

Toprak, ilk dakikalarda seansın en hızlı zamanını yapmayı başardı ve bitime dokuz dakika kala en hızlı turu,1:37.800'e çekti. Kısa bir süre sonra Scott Redding 1:37.617 yaptı ve ilk sırayı Toprak'tan aldı.

Seansın kalan bölümünde zaman tablosunun tepesinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve pole pozisyonu Ducati sürücüsünün oldu.

Redding böylelikle 2021 sezonundaki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu ve bugün akşam gerçekleştirilecek yarışa ilk sıradan başlayacak.

Hem Toprak hem de Jonathan Rea, sarı bayraklar nedeniyle ikinci denemelerinde yavaşlamak zorunda kaldılar.

Toprak, seansa güçlü şekilde başlamasına rağmen sarı bayrakların da etkisiyle Redding'in en hızlı turuna cevap veremedi ve seansı 0.183 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

Yine de şampiyonadaki ana rakibi Jonathan Rea'in önünde yer almayı başardı.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin güçlü göründüğü seansta, çaylak Axel Bassani 1:38'in altına inen son isim oldu ve sürpriz şekilde üçüncü en iyi zamanı yaptı. Bassani'nin turu, lider Redding'den 0.221 saniye yavaştı.

Kawasaki sürücüleri Alex Lowes ve Rea, sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular. Lowes, iyi bir tur çıkarmasının ardından Rea'i geçmeyi başardı ve dördüncü oldu.

Şampiyonluk savaşı için bu hafta sonu Toprak'ı geçmeyi hedefleyen Rea, 1:38'in altına inemedi ve Redding'in 0.475 saniye gerisinde kalarak beşinci oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, altıncı en iyi zamanı yaparken, BMW sürücüsü Michael van der Mark yedinci ve GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff sekizinci oldu.

İlk onu Michael Ruben Rinaldi ve Leon Haslam tamamladı.

Bu hafta sonu BMW'de Tom Sykes'ın yerini alan Eugene Laverty ancak 12. olurken, iki yarış aradan sonra geri dönen Chaz Davies 13. ve Honda sürücüsü Alvaro Bautista 15. oldu.

İlk yarış bugün TSi 21:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: