WSBK Arjantin: Hafta sonunun ilk yarışını Bautista kazandı, Toprak düştü

Haberi dinle

2022 World Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağı Arjantin'de gerçekleştiriliyor. Hafta sonunun ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen Superpole seansında en hızlı isim Toprak olmuş ve 1. yarışa pole pozisyonundan başlamaya hak kazanmıştı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte hafta sonunun ilk yarışı başladı. İkinci sıradan start alan Jonathan Rea, iyi bir startla Toprak'ın yanına geldi ve bu ikili ilk viraja yan yana girdiler.

Toprak, Rea ile mücadele etse de liderliğini korumayı başardı. Alvaro Bautista ise Iker Lecuona'ya geçilerek üçüncü sıraya geriledi.

Arka düzlüğe geldiğimizde ise Ducati'nin düzlük hızı avantajının ne kadar büyük olduğunu gördük. Düzlüğe 4. sırada giren Bautista, düzlüğün sonunda ilk sıradaydı ancak düzlüğün sonunda 8. virajın frenlemesini kaçırarak biraz pistten taştı.

Bautista'nın taştığı gören Toprak, 8. virajda Bautista'yı yeniden geçmeye çalışırken lowside yaşadı ve çakıl havuzuna uçtu.

Temsilcimiz hemen motosikletine koştu ve yarışa 22. sıradan yeniden katıldı. Toprak'ın ilk turdaki kazasının ardından Axel Bassani ilk sıraya yükseldi.

Bautista ise Toprak'a çarpamamak için iyi refleks gösterdi ama 3 sıra kaybetti. Böylelikle Bassani, Rea, Iker Lecuona, Bautista ilk 4'ü ile ilk turu tamamladık.

4. sıradaki Bautista, sonraki turlarda rakiplerini birer birer geçerek ilk sıraya yükseldi. Bautista'nın 3. antrenmandaki yarış temposu oldukça güçlüydü ve İspanyol sürücü, antrenmandaki temposunun tesadüf olmadığını gösterdi.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 13 tur kala liderliği eline geçiren Bautista, yarışın geri kalanında hatasız ve istikrarlı bir sürüş ortaya koyarak San Juan'da rahat bir zafere ulaştı. Şampiyona lideri sürücü, bu zaferle birlikte şampiyonadaki puan farkını 80'e çıkardı.

Onun arkasında Bassani ile Rea, yarış boyunca ikinci pozisyon için mücadele ettiler. Rea, kıyasıya mücadelenin ardından ikinci olmayı başardı; Bassani ise kendisine podyumun son basamağında yer buldu.

Iker Lecuona, bu hafta sonu gösterdiği güçlü performansı devam ettirdi ve 1. yarışı dördüncü sırada tamamladı. Bautista'nın takım arkadaşı Rinaldi beşinci, Rea'nin takım arkadaşı Alex Lowes altıncı oldu. BMW sürücüsü Scott Redding ise çizgiyi 7. sırada geçti.

Xavi Vierge, damalı bayrağı sekizinci sırada görürken; Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise dokuzuncu oldu.

Temsilcimiz Toprak, ilk turda kaza yaptığı yarışta pes etmedi ve yarışın geri kalanında güzel geçişlerle sıralar kazanmayı başararak 15. sırada finiş gördü ve en azından 1 puanı hanesine yazdı.

WSBK Arjantin hafta sonu, yarın TSİ 18.00'de başlayacak Superpole yarışı ile devam edecek. Yarış, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Yarış sonucu:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images