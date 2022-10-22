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World Superbike / Villicum Yarış raporu

WSBK Arjantin: Hafta sonunun ilk yarışını Bautista kazandı, Toprak düştü

World Superbike Arjantin hafta sonunun ilk yarışını Alvaro Bautista kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk turda düştüğü yarışı 15. sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Arjantin: Hafta sonunun ilk yarışını Bautista kazandı, Toprak düştü
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2022 World Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağı Arjantin'de gerçekleştiriliyor. Hafta sonunun ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen Superpole seansında en hızlı isim Toprak olmuş ve 1. yarışa pole pozisyonundan başlamaya hak kazanmıştı. 

Superpole raporu :

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte hafta sonunun ilk yarışı başladı. İkinci sıradan start alan Jonathan Rea, iyi bir startla Toprak'ın yanına geldi ve bu ikili ilk viraja yan yana girdiler. 

Toprak, Rea ile mücadele etse de liderliğini korumayı başardı. Alvaro Bautista ise Iker Lecuona'ya geçilerek üçüncü sıraya geriledi. 

Arka düzlüğe geldiğimizde ise Ducati'nin düzlük hızı avantajının ne kadar büyük olduğunu gördük. Düzlüğe 4. sırada giren Bautista, düzlüğün sonunda ilk sıradaydı ancak düzlüğün sonunda 8. virajın frenlemesini kaçırarak biraz pistten taştı. 

Bautista'nın taştığı gören Toprak, 8. virajda Bautista'yı yeniden geçmeye çalışırken lowside yaşadı ve çakıl havuzuna uçtu. 

 

Temsilcimiz hemen motosikletine koştu ve yarışa 22. sıradan yeniden katıldı. Toprak'ın ilk turdaki kazasının ardından Axel Bassani ilk sıraya yükseldi.

Bautista ise Toprak'a çarpamamak için iyi refleks gösterdi ama 3 sıra kaybetti. Böylelikle Bassani, Rea, Iker Lecuona, Bautista ilk 4'ü ile ilk turu tamamladık. 

4. sıradaki Bautista, sonraki turlarda rakiplerini birer birer geçerek ilk sıraya yükseldi. Bautista'nın 3. antrenmandaki yarış temposu oldukça güçlüydü ve İspanyol sürücü, antrenmandaki temposunun tesadüf olmadığını gösterdi. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 13 tur kala liderliği eline geçiren Bautista, yarışın geri kalanında hatasız ve istikrarlı bir sürüş ortaya koyarak San Juan'da rahat bir zafere ulaştı. Şampiyona lideri sürücü, bu zaferle birlikte şampiyonadaki puan farkını 80'e çıkardı. 

Onun arkasında Bassani ile Rea, yarış boyunca ikinci pozisyon için mücadele ettiler. Rea, kıyasıya mücadelenin ardından ikinci olmayı başardı; Bassani ise kendisine podyumun son basamağında yer buldu. 

Iker Lecuona, bu hafta sonu gösterdiği güçlü performansı devam ettirdi ve 1. yarışı dördüncü sırada tamamladı. Bautista'nın takım arkadaşı Rinaldi beşinci, Rea'nin takım arkadaşı Alex Lowes altıncı oldu. BMW sürücüsü Scott Redding ise çizgiyi 7. sırada geçti. 

Xavi Vierge, damalı bayrağı sekizinci sırada görürken; Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise dokuzuncu oldu. 

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Temsilcimiz Toprak, ilk turda kaza yaptığı yarışta pes etmedi ve yarışın geri kalanında güzel geçişlerle sıralar kazanmayı başararak 15. sırada finiş gördü ve en azından 1 puanı hanesine yazdı. 

WSBK Arjantin hafta sonu, yarın TSİ 18.00'de başlayacak Superpole yarışı ile devam edecek. Yarış, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Spain Alvaro Bautista 21 34'18.304     25
2 United Kingdom Jonathan Rea 21 34'23.445 5.141 5.141 20
3 Italy Axel Bassani 21 34'24.993 6.689 1.548 16
4 Spain Iker Lecuona 21 34'30.221 11.917 5.228 13
5 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 34'32.186 13.882 1.965 11
6 United Kingdom Alex Lowes 21 34'32.811 14.507 0.625 10
7 United Kingdom Scott Redding 21 34'36.706 18.402 3.895 9
8 Italy Andrea Locatelli 21 34'37.173 18.869 0.467 8
9 Spain Xavi Vierge 21 34'37.844 19.540 0.671 7
10 Netherlands Michael vanderMark 21 34'42.965 24.661 5.121 6
11 France Lucas Mahias 21 34'49.701 31.397 6.736 5
12 Spain Xavi Fores 21 34'51.273 32.969 1.572 4
13 United States Garrett Gerloff 21 34'53.385 35.081 2.112 3
14 Ireland Eugene Laverty 21 34'55.265 36.961 1.880 2
15 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 34'58.189 39.885 2.924 1
16 France Loris Baz 21 34'58.675 40.371 0.486  
17 Germany Philipp Oettli 21 35'03.189 44.885 4.514  
18 Japan Kohta Nozane 21 35'03.524 45.220 0.335  
19 Czech Republic Oliver Konig 21 35'22.850 1'04.546 19.326  
20 Chile Maximilian Scheib 21 35'37.819 1'19.515 14.969  
21 Marco Solorza 21 35'50.731 1'32.427 12.912  
  Argentina Leandro Mercado 7 14 laps      
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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