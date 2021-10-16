WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak yine en hızlısı, Redding kaza yaptı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin hafta sonu, bugün gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansıyla devam etti ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, tıpkı ilk iki seansta olduğu gibi üçüncü seansta da zirvede yer aldı.

Cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenman seansında Toprak, bitime kısa bir süre kala 1:37.239 yaptı ve en iyi zamanın sahibi oldu. Toprak, bu turun ardından cuma günkü derecesini büyük oranda geliştirdi ve sıralama turları öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.

Ducati sürücüsü Scott Redding, cumartesi günü gerçekleştirilen antrenman seansında, 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulsa da, seansın en az tur atan isimlerinden biri oldu.

Redding, buna rağmen seansı Toprak'ın 0.405 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı ve tüm seansları ikinci bitirmiş oldu.

Cuma günkü ikinci antrenmanda kaza yapan Jonathan Rea, cumartesi günü aksiyona geri döndü ve 14 tur attığı seansta, tıpkı GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff gibi 1:37.764 yaparak üçüncü oldu. Gerloff, Rea ile aynı turu atarak dördüncü sırada yer aldı.

İlk beşi tamamlayan isim Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi oldu. İtalyan sürücü, Toprak'tan 0.888 saniye yavaş kalırken, 15. virajda çakıl zemine çıktı fakat kaza yapmadı.

Alex Lowes, en iyi ikinci Kawasaki sürücüsü olarak seansı altıncı bitirirken, Leon Haslam yedinci, Axel Bassani sekizinci, Michael van der Mark dokuzuncu ve Andrea Locatelli 10. oldu.

Go Eleven Ducati sürücüsü Chaz Davies, seansı 18. sırada tamamlarken, duman çıkan motosikletini kenara çekti ve seansı erken kapattı.

Seans sonucu: