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World Superbike / Villicum Antrenman raporu

WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak yine en hızlısı, Redding kaza yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunu, Arjantin'de gerçekleştirilecek yarışları öncesinde 3. antrenman seansını Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak yine en hızlısı, Redding kaza yaptı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin hafta sonu, bugün gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansıyla devam etti ve Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, tıpkı ilk iki seansta olduğu gibi üçüncü seansta da zirvede yer aldı.

Cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenman seansında Toprak, bitime kısa bir süre kala 1:37.239 yaptı ve en iyi zamanın sahibi oldu. Toprak, bu turun ardından cuma günkü derecesini büyük oranda geliştirdi ve sıralama turları öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.

Ducati sürücüsü Scott Redding, cumartesi günü gerçekleştirilen antrenman seansında, 13. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulsa da, seansın en az tur atan isimlerinden biri oldu.

Redding, buna rağmen seansı Toprak'ın 0.405 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı ve tüm seansları ikinci bitirmiş oldu.

Cuma günkü ikinci antrenmanda kaza yapan Jonathan Rea, cumartesi günü aksiyona geri döndü ve 14 tur attığı seansta, tıpkı GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff gibi 1:37.764 yaparak üçüncü oldu. Gerloff, Rea ile aynı turu atarak dördüncü sırada yer aldı.

İlk beşi tamamlayan isim Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi oldu. İtalyan sürücü, Toprak'tan 0.888 saniye yavaş kalırken, 15. virajda çakıl zemine çıktı fakat kaza yapmadı.

Alex Lowes, en iyi ikinci Kawasaki sürücüsü olarak seansı altıncı bitirirken, Leon Haslam yedinci, Axel Bassani sekizinci, Michael van der Mark dokuzuncu ve Andrea Locatelli 10. oldu.

Go Eleven Ducati sürücüsü Chaz Davies, seansı 18. sırada tamamlarken, duman çıkan motosikletini kenara çekti ve seansı erken kapattı. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'37.239  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 9 1'37.644 0.405
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 14 1'37.764 0.525
4 United States Garrett Gerloff Yamaha 14 1'37.764 0.525
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 12 1'38.127 0.888
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 8 1'38.289 1.050
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 1'38.462 1.223
8 Italy Axel Bassani Ducati 13 1'38.496 1.257
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 13 1'38.497 1.258
10 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10 1'38.539 1.300
11 Spain Isaac Viñales Kawasaki 11 1'39.085 1.846
12 Spain Alvaro Bautista Honda 12 1'39.165 1.926
13 Argentina Leandro Mercado Honda 10 1'39.183 1.944
14 Italy Samuele Cavalieri Ducati 13 1'39.242 2.003
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 13 1'39.611 2.372
16 Ireland Eugene Laverty BMW 13 1'39.642 2.403
17 Spain Tito Rabat Kawasaki 15 1'39.695 2.456
18 United Kingdom Chaz Davies Ducati 2 1'39.973 2.734
19 France Christophe Ponsson Yamaha 14 1'40.130 2.891
20 Luciano Ribodino Kawasaki 11 1'42.347 5.108
21 Marco Solorza Kawasaki 13 1'42.532 5.293
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WSBK Arjantin 2. antrenman: Toprak yine en hızlısı, Rea kaza yaptı

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