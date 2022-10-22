WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak tur rekorunu kırarak ilk sırayı aldı, Bautista ikinci
WSBK'da günün ilk seansı olan 3. antrenman seansını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.
Arjantin'deki San Juan Villicum Pisti'nde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı derece Toprak'tan geldi. Ducati sürücüsü ve şampiyona lideri Alvaro Bautista ise temsilcimizin 0.030 saniye arkasında ikinci sırada yer aldı.
Bu seansa kadar hafta sonunun en hızlı derecesi1:37.511'di. Bu derece, 1. antrenman seansında Toprak tarafından kaydedilmişti. İkinci antrenman seansında pist ısındığından ve yavaşladığından dolayı bu dereceyi geçebilen olmamıştı.
3. antrenman seansında hava bulutluydu ve pist daha serindi. Yani sürüş için daha iyi koşullar vardı ve neredeyse tüm sürücüler derecelerini geliştirdiler. Temsilcimiz Toprak da 1:37.216 yaparak tur rekorunu kırdı ve seansın en hızlı ismi oldu.
Seansın ilk 10 dakikasının geride kalmasının ardından Kawasaki sürücüsü Alex Lowes 1:37.417 ile liderdi. Seansın orta noktasına geldiğimizde Bautista ilk sıraya çıkmıştı.
Bitime 8 dakika kala, Toprak çizgiyi geçti ve 1:37.347 yaparak Bautista'yı 0.039 saniye ile geçti. Temsilcimiz, bu turunda takım arkadaşı Andrea Locatelli'nin hava koridorunu kullandı.
Birkaç dakika sonra, Toprak, derecesini 1:37.217'ye indirdi. Temsilcimiz, son denemesinde ise 0.001 saniye daha buldu ve Villicum Pisti'ni 1:37.216 saniyede turlayarak seansın en hızlı ismi oldu.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bautista, son turunda Toprak'ı geçebilecek derecelerle geliyordu ancak yine son sektörde zaman kaybetti. İspanyol sürücü, seansı Toprak'ın 0.030 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı. Bautista'nın uzun sürüşlerdeki istikrarlı temposu ise etkileyiciydi.
Lowes, liderin 0.201 sn gerisinde üçüncü sırayı aldı. Iker Lecuona ise 4. olarak Honda'yı ilk 5'e taşıdı. İkinci antrenman seansının en hızlı ismi olan Rea, ilk 5'i tamamladı.
Superpole seansı, TSİ 18.10'da başlayacak. Hafta sonunun ilk yarışı ise bugün TSİ 21.00'de start alacak ve S Sport Plus, Eurosport 2 ve TRT Spor Yıldız'dan'dan canlı yayınlanacak.
WSBK Arjantin - 3. antrenman seansı dereceleri:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|14
|1'37.216
|157.973
|2
|Alvaro Bautista
|15
|1'37.246
|0.030
|0.030
|157.925
|3
|Alex Lowes
|14
|1'37.417
|0.201
|0.171
|157.648
|4
|Iker Lecuona
|13
|1'37.615
|0.399
|0.198
|157.328
|5
|Jonathan Rea
|12
|1'37.620
|0.404
|0.005
|157.320
|6
|Loris Baz
|11
|1'37.713
|0.497
|0.093
|157.170
|7
|Axel Bassani
|13
|1'37.830
|0.614
|0.117
|156.982
|8
|Michael Ruben Rinaldi
|10
|1'37.876
|0.660
|0.046
|156.908
|9
|Andrea Locatelli
|11
|1'37.953
|0.737
|0.077
|156.785
|10
|Scott Redding
|13
|1'38.051
|0.835
|0.098
|156.628
|11
|Philipp Oettli
|12
|1'38.260
|1.044
|0.209
|156.295
|12
|Michael vanderMark
|17
|1'38.345
|1.129
|0.085
|156.160
|13
|Garrett Gerloff
|14
|1'38.402
|1.186
|0.057
|156.069
|14
|Kohta Nozane
|13
|1'38.417
|1.201
|0.015
|156.046
|15
|Lucas Mahias
|13
|1'38.422
|1.206
|0.005
|156.038
|16
|Xavi Vierge
|14
|1'38.447
|1.231
|0.025
|155.998
|17
|Xavi Fores
|12
|1'38.484
|1.268
|0.037
|155.940
|18
|Leandro Mercado
|13
|1'38.654
|1.438
|0.170
|155.671
|19
|Eugene Laverty
|11
|1'39.209
|1.993
|0.555
|154.800
|20
|Oliver Konig
|12
|1'39.226
|2.010
|0.017
|154.773
|21
|Maximilian Scheib
|11
|1'39.659
|2.443
|0.433
|154.101
|22
|Marco Solorza
|10
|1'41.923
|4.707
|2.264
|150.678
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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