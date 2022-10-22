Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider Sonraki / WSBK Arjantin: Tur rekorunu kıran Toprak pole pozisyonunda!
World Superbike / Villicum Antrenman raporu

WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak tur rekorunu kırarak ilk sırayı aldı, Bautista ikinci

WSBK'da günün ilk seansı olan 3. antrenman seansını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Arjantin 3. antrenman: Toprak tur rekorunu kırarak ilk sırayı aldı, Bautista ikinci
Haberi dinle

Arjantin'deki San Juan Villicum Pisti'nde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı derece Toprak'tan geldi. Ducati sürücüsü ve şampiyona lideri Alvaro Bautista ise temsilcimizin 0.030 saniye arkasında ikinci sırada yer aldı. 

Antrenman raporları :

Bu seansa kadar hafta sonunun en hızlı derecesi1:37.511'di. Bu derece, 1. antrenman seansında Toprak tarafından kaydedilmişti. İkinci antrenman seansında pist ısındığından ve yavaşladığından dolayı bu dereceyi geçebilen olmamıştı. 

3. antrenman seansında hava bulutluydu ve pist daha serindi. Yani sürüş için daha iyi koşullar vardı ve neredeyse tüm sürücüler derecelerini geliştirdiler. Temsilcimiz Toprak da 1:37.216 yaparak tur rekorunu kırdı ve seansın en hızlı ismi oldu. 

 

Seansın ilk 10 dakikasının geride kalmasının ardından Kawasaki sürücüsü Alex Lowes 1:37.417 ile liderdi. Seansın orta noktasına geldiğimizde Bautista ilk sıraya çıkmıştı. 

Bitime 8 dakika kala, Toprak çizgiyi geçti ve 1:37.347 yaparak Bautista'yı 0.039 saniye ile geçti. Temsilcimiz, bu turunda takım arkadaşı Andrea Locatelli'nin hava koridorunu kullandı. 

Birkaç dakika sonra, Toprak, derecesini 1:37.217'ye indirdi. Temsilcimiz, son denemesinde ise 0.001 saniye daha buldu ve Villicum Pisti'ni 1:37.216 saniyede turlayarak seansın en hızlı ismi oldu. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista, son turunda Toprak'ı geçebilecek derecelerle geliyordu ancak yine son sektörde zaman kaybetti. İspanyol sürücü, seansı Toprak'ın 0.030 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı. Bautista'nın uzun sürüşlerdeki istikrarlı temposu ise etkileyiciydi. 

Lowes, liderin 0.201 sn gerisinde üçüncü sırayı aldı. Iker Lecuona ise 4. olarak Honda'yı ilk 5'e taşıdı. İkinci antrenman seansının en hızlı ismi olan Rea, ilk 5'i tamamladı. 

Superpole seansı, TSİ 18.10'da başlayacak. Hafta sonunun ilk yarışı ise bugün TSİ 21.00'de start alacak ve S Sport Plus, Eurosport 2 ve TRT Spor Yıldız'dan'dan canlı yayınlanacak. 

WSBK Arjantin - 3. antrenman seansı dereceleri:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 14 1'37.216     157.973
2 Spain Alvaro Bautista 15 1'37.246 0.030 0.030 157.925
3 United Kingdom Alex Lowes 14 1'37.417 0.201 0.171 157.648
4 Spain Iker Lecuona 13 1'37.615 0.399 0.198 157.328
5 United Kingdom Jonathan Rea 12 1'37.620 0.404 0.005 157.320
6 France Loris Baz 11 1'37.713 0.497 0.093 157.170
7 Italy Axel Bassani 13 1'37.830 0.614 0.117 156.982
8 Italy Michael Ruben Rinaldi 10 1'37.876 0.660 0.046 156.908
9 Italy Andrea Locatelli 11 1'37.953 0.737 0.077 156.785
10 United Kingdom Scott Redding 13 1'38.051 0.835 0.098 156.628
11 Germany Philipp Oettli 12 1'38.260 1.044 0.209 156.295
12 Netherlands Michael vanderMark 17 1'38.345 1.129 0.085 156.160
13 United States Garrett Gerloff 14 1'38.402 1.186 0.057 156.069
14 Japan Kohta Nozane 13 1'38.417 1.201 0.015 156.046
15 France Lucas Mahias 13 1'38.422 1.206 0.005 156.038
16 Spain Xavi Vierge 14 1'38.447 1.231 0.025 155.998
17 Spain Xavi Fores 12 1'38.484 1.268 0.037 155.940
18 Argentina Leandro Mercado 13 1'38.654 1.438 0.170 155.671
19 Ireland Eugene Laverty 11 1'39.209 1.993 0.555 154.800
20 Czech Republic Oliver Konig 12 1'39.226 2.010 0.017 154.773
21 Chile Maximilian Scheib 11 1'39.659 2.443 0.433 154.101
22 Marco Solorza 10 1'41.923 4.707 2.264 150.678
Tüm sonuçları görüntüle
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar
WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider
Önceki haber

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider

Sonraki haber

WSBK Arjantin: Tur rekorunu kıran Toprak pole pozisyonunda!

WSBK Arjantin: Tur rekorunu kıran Toprak pole pozisyonunda!
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı Birleşik Devletler GP
Formula 1

Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı

WSBK Arjantin: Superpole yarışındaki kıyasıya mücadeleyi Toprak kazandı, Bautista 2. oldu! Villicum
World Superbike

WSBK Arjantin: Superpole yarışındaki kıyasıya mücadeleyi Toprak kazandı, Bautista 2. oldu!

Bagnaia: "Yapmamız gerekeni yaptık: Kazandık" Malezya GP
MotoGP

Bagnaia: "Yapmamız gerekeni yaptık: Kazandık"

Son Haberler

NLS 7: Galibiyet alan Emir, şampiyonluğa çok yakın!
VLN VLN

NLS 7: Galibiyet alan Emir, şampiyonluğa çok yakın!

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin yedinci yarışından galibiyet ile ayrılan Emir Aşarı, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sezonun son yarışı öncesinde şampiyona liderliğini sürdürüyor.

Leclerc, Amerika'da yükselirken çılgın riskler almayacak
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Amerika'da yükselirken çılgın riskler almayacak

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Amerika GP'de yükselmek için çılgın riskler almayacağını söyledi ama iyi bir sonuç almak istiyorsa, yarışın başında atak olması gerektiğini kabul etti.

2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Formula 1 Formula 1

2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Motorsport.com olarak 2022 Amerika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak, Tsunoda 5 sıra grid cezası aldı

Alpine, Esteban Ocon'un güç ünitesini FIA delegesine haber vermeden değiştirdiğinden Ocon Amerika GP'ye pit yolundan başlayacak. Yeni bir vites kutusuna geçen Yuki Tsunoda ise 5 sıra grid cezası aldı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.