WSBK Arjantin 2. antrenman: Toprak yine en hızlısı, Rea kaza yaptı

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, San Juan'daki Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Temsilcimiz 1:37.872 yaptı ve Ducati sürücüsü Scott Redding'in 0.246 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Toprak, ilk antrenman seansının en hızlı sürücüsüydü ve 1:38.524'lük turuyla 1:39'un altına inen tek isimdi. Bu tur, ikinci seans başlar başlamaz geride bırakıldı.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes, 1:38.420'lik turuyla başlangıçta liderliği aldı. Fakat temsilcimiz Toprak, 1:38.397 ile liderliği Lowes'tan aldı ve daha sonra en iyi zamanı 1:38.372'ye çekti.

İlk 15 dakikanın ardından Jonathan Rea, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve altıncı virajda yerde kaldı. Motosikleti ağır hasar görse de, Rea sakatlanmadı ve olaydan yürüyerek uzaklaştı.

Motosiklet, antrenman seansının bitimine 15 dakika kala pite getirilse de, mekanikerler ZX-10RR'ı tamir etmeyi başaramadılar. Sonuç olarak Rea, ikinci seansta sadece yedi tur attı ve önemli bir pist üstü süresi kaybetti.

İkinci antrenman seansında sürücülerin çoğu yarışlara hazırlanmak adına uzun sürüşler gerçekleştirdi ve bu sebeple zaman tablosu sadece seansın bitimine kısa bir süre kala gelişti. Toprak, bitime üç tur kala, bu hafta sonu ilk kez 1:38'in altına indi ve en iyi dereceyi 1:37.872'ye çekti.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Scott Redding de iyi bir turla geliyordu anca Christophe Ponsson tarafından engellenince turu bırakmak zorunda kaldı. Redding bunun üzerine epey sinirlendi.

Bir sonraki turunda Redding, Toprak'ın turuna çok yaklaşsa da, 1:38'in altına inemedi.

Sonuç olarak Toprak, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da en iyi dereceyi yaparak hafta sonuna güçlü şekilde başladı.

Redding, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da ikinci oldu ve Toprak'ın 0.246 saniye gerisinde kaldı.

Alex Lowes, ikinci antrenman seansının başlangıcından itibaren zamanını geliştiremedi ve buna rağmen 0.548 saniye geride üçüncü oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi 0.561 saniye geride dördüncü olurken, Rea 0.629 saniye geride beşinci ve Chaz Davies 0.942 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu Axel Bassani, Andrea Locatelli, Garrett Gerloff ve Leon Haslam tamamladı.

Alvaro Bautista, antrenman seansını 11. sırada tamamlarken, BMW sürücüleri Michael van der Mark ve Eugene Laverty sırasıyla 14. ve 15. oldular.

2. antrenman sonucu: