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World Superbike / Villicum Antrenman raporu

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider

World Superbike Arjantin ayağında 2. antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamlasa da günün en hızlı zamanı Toprak Razgatlıoğlu'nda kaldı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider
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Kawasaki fabrika sürücüsü Jonathan Rea, ikinci antrenman seansındaki en hızlı dereceyi kaydetti. San Juan Pisti'ni 1:37.707 saniye içerisinde turlayan Rea, ikinci seansı zirvede tamamlasa da Toprak'ın ilk seanstaki zamanından daha yavaştı. Böylelikle günün en hızlı zamanı Toprak'ta kalmış oldu. 

1. antrenman raporu :

2. antrenman seansı, normalde TSİ 21.00'de başlayacaktı ancak World SSP'de yaşanan bir kazadan dolayı 5 dakikalık ufak bir gecikme yaşanacağı açıklandı. Sonrasında bu gecikme 30 dakikaya kadar uzadı ve TSİ 21.30'da 30 dakikalık bir rötarla seans start aldı. 

Bu gecikme için herhangi bir neden verilmediğinden padoktaki herkesin kafası karışmıştı. 

Seansın ilk dakikalarında Alvaro Bautista ve Toprak pist üstünde mücadele ettiler ve güzel görüntüler ortaya çıktı. İkilinin mücadelesi izlendiğinde bir şey net bir şekilde görülüyordu: Toprak virajlarda, Bautista ise düzlüklerde daha hızlıydı. 

 

Tur zamanları 1. antrenman seansındaki kadar hızlı değildi. Sadece 7 sürücü ilk seanstaki derecesini geliştirmeyi başardı. Dolayısıyla genel derecelerde pek bir değişiklik olmadı. 

Jonathan Rea 1:37.707 ile bu seansın en hızlı ismi oldu. Ancak bu derece, Toprak'ın 1. antrenman seansındaki 1:37.511'lik derecesinden daha yavaştı. 

Toprak, 2. antrenman seansını ikinci sırada tamamlasa da günün en hızlı ismi oldu. Bautista ise üçüncü sırayı aldı. 

Günün en hızlı dereceleri: 

1. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) 1:37.511sn

2. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.196sn

3. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.475sn

4. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.557sn

5. Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) +0.571sn

6. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +0.932sn

2. antrenman dereceleri:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jonathan Rea 19 1'37.707     157.180
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 22 1'37.778 0.071 0.071 157.066
3 Spain Alvaro Bautista 18 1'37.986 0.279 0.208 156.732
4 United Kingdom Alex Lowes 20 1'38.068 0.361 0.082 156.601
5 Italy Axel Bassani 16 1'38.448 0.741 0.380 155.997
6 Spain Iker Lecuona 18 1'38.526 0.819 0.078 155.873
7 Netherlands Michael vanderMark 17 1'38.601 0.894 0.075 155.755
8 Italy Andrea Locatelli 20 1'38.606 0.899 0.005 155.747
9 France Loris Baz 16 1'38.680 0.973 0.074 155.630
10 United States Garrett Gerloff 21 1'38.701 0.994 0.021 155.597
11 United Kingdom Scott Redding 17 1'38.746 1.039 0.045 155.526
12 Italy Michael Ruben Rinaldi 16 1'38.812 1.105 0.066 155.422
13 Spain Xavi Vierge 20 1'38.933 1.226 0.121 155.232
14 Ireland Eugene Laverty 18 1'39.096 1.389 0.163 154.976
15 Germany Philipp Oettli 16 1'39.405 1.698 0.309 154.495
16 France Lucas Mahias 18 1'39.411 1.704 0.006 154.485
17 Spain Xavi Fores 16 1'39.431 1.724 0.020 154.454
18 Japan Kohta Nozane 19 1'39.485 1.778 0.054 154.371
19 Argentina Leandro Mercado 17 1'39.829 2.122 0.344 153.839
20 Czech Republic Oliver Konig 19 1'39.977 2.270 0.148 153.611
21 Chile Maximilian Scheib 12 1'41.110 3.403 1.133 151.890
22 Marco Solorza 14 1'42.499 4.792 1.389 149.831
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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