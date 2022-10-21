WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider

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Kawasaki fabrika sürücüsü Jonathan Rea, ikinci antrenman seansındaki en hızlı dereceyi kaydetti. San Juan Pisti'ni 1:37.707 saniye içerisinde turlayan Rea, ikinci seansı zirvede tamamlasa da Toprak'ın ilk seanstaki zamanından daha yavaştı. Böylelikle günün en hızlı zamanı Toprak'ta kalmış oldu.

2. antrenman seansı, normalde TSİ 21.00'de başlayacaktı ancak World SSP'de yaşanan bir kazadan dolayı 5 dakikalık ufak bir gecikme yaşanacağı açıklandı. Sonrasında bu gecikme 30 dakikaya kadar uzadı ve TSİ 21.30'da 30 dakikalık bir rötarla seans start aldı.

Bu gecikme için herhangi bir neden verilmediğinden padoktaki herkesin kafası karışmıştı.

Seansın ilk dakikalarında Alvaro Bautista ve Toprak pist üstünde mücadele ettiler ve güzel görüntüler ortaya çıktı. İkilinin mücadelesi izlendiğinde bir şey net bir şekilde görülüyordu: Toprak virajlarda, Bautista ise düzlüklerde daha hızlıydı.

Tur zamanları 1. antrenman seansındaki kadar hızlı değildi. Sadece 7 sürücü ilk seanstaki derecesini geliştirmeyi başardı. Dolayısıyla genel derecelerde pek bir değişiklik olmadı.

Jonathan Rea 1:37.707 ile bu seansın en hızlı ismi oldu. Ancak bu derece, Toprak'ın 1. antrenman seansındaki 1:37.511'lik derecesinden daha yavaştı.

Toprak, 2. antrenman seansını ikinci sırada tamamlasa da günün en hızlı ismi oldu. Bautista ise üçüncü sırayı aldı.

Günün en hızlı dereceleri:

1. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) 1:37.511sn

2. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.196sn

3. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.475sn

4. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.557sn

5. Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) +0.571sn

6. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +0.932sn

2. antrenman dereceleri:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images