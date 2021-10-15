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World Superbike / Villicum Antrenman raporu

WSBK Arjantin 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası öncesinde Arjantin'de gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

WSBK Arjantin 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Arjantin yarışları öncesinde, cuma gününe hızlı başladı. Toprak, ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yaparken, Ducati'den Scott Redding ikinci ve Kawasaki'den Jonathan Rea üçüncü oldu.

Yaşanan teknik sorunlar nedeniyle gecikme yaşandı ve seans, normalden yarım saat daha geç başladı. Perşembe günü pisti şiddetli bir kum fırtınası vurmuştu. Sürücüler piste çıktığında ne kadar kum olduğu ortaya çıktı. Sürücülerin yaklaşık yarışı, şartların iyileşmesi için başlangıçta pitte bekledi.

Yerel taraftarlar bu hafta sonu üç Arjantin sürücüyü destekliyorlar. Bu hafta sonu Pedercini-Kawasaki takımı, Leando Mercado ile yarışıyor. Marco Solorza ve Luciano Ribodino da müşteri Kawasaki motosikletleriyle piste çıkıyor. Bu yüzden de gridde toplam 22 sürücü vardı. Chaz Davies de sakatlığı sonrası geri dönmüş durumda.

BMW sürücüsü Michael van der Mark, ilk seansın başlangıcında lider olan isimdi. Hollandalı sürücü, 1:41'lik bir tur zamanı yapan ilk isim oldu. Daha sonra liderliği 1:41.523 yapan Ducati sürücüsü Scott Redding devraldı. Pisti öğrenmek zorunda kalan Britanyalı sürücü, neredeyse hiç sorun yaşamadı ve sonraki turlarında daha da hızlanarak en iyi dereceyi 1:41.092'ye çekti. 

İki şampiyonluk adayı Toprak ve Rea, başlangıçta şartların iyileşmesini bekledi. Toprak piste çıkmasından sonra 1:40'ın altına indi ve 1:39'lu bir tur atan ilk isim olarak en hızlı zamanı eline geçirdi.

Rea de Toprak'a yakındı ve ilk turların ardından ikili arasındaki fark sadece 0.174 saniyeydi. Gridin geri kalanı ise yaklaşık bir saniye geride kalmıştı.

Toprak hızlı turlarına devam etti ve önce 1:38.708, sonra da 1:38.524 yaparak zaman tablosundaki yerini pekiştirdi.

Seansın kalan kısmında ön tarafta değişiklik olmadı ve Toprak seansı lider tamamladı. Yamaha sürücüsü, seans boyunca 1:39'un altına inebilen tek isimdi.

Redding son bölümde derecesini geliştirmesinin ardından 1:39.025'le 0.501 saniye geride ikinci olurken, Rea 0.544 saniye geride üçüncü oldu. Rea, Redding'in turundan 0.043 saniye yavaş kaldı.

Kawasaki'nin iyi göründüğü seansta Rea'in takım arkadaşı Alex Lowes dördüncü olurken, Orelac Kawasaki'den Isaac Vinales sürpriz şekilde beşinci en iyi zamanı yaptı. 

İlk onu Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Michael Rinaldi (Ducati), Chaz Davies (GoEleven-Ducati), Alvaro Bautista (Honda) ve Andrea Locatelli (Yamaha) tamamladı.

En iyi BMW sürücüsü 13. olan Michael van der Mark'tı. Hollandalı sürücü, ilk seans boyunca tur zamanını geliştirmekte zorlandı. Bu hafta sonu Tom Sykes'ın yerini alan Eugene Laverty ise ancak 17. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'38.524  
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 22 1'39.025 0.501
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 14 1'39.068 0.544
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 15 1'39.298 0.774
5 Spain Isaac Viñales Kawasaki 13 1'39.464 0.940
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 1'39.589 1.065
7 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 19 1'39.636 1.112
8 United Kingdom Chaz Davies Ducati 19 1'39.681 1.157
9 Spain Alvaro Bautista Honda 19 1'39.837 1.313
10 Italy Andrea Locatelli Yamaha 18 1'39.953 1.429
11 United Kingdom Leon Haslam Honda 19 1'39.984 1.460
12 Italy Axel Bassani Ducati 21 1'40.030 1.506
13 Netherlands Michael vanderMark BMW 17 1'40.138 1.614
14 Spain Tito Rabat Kawasaki 22 1'40.171 1.647
15 Argentina Leandro Mercado Honda 17 1'40.321 1.797
16 Italy Samuele Cavalieri Ducati 20 1'40.429 1.905
17 Ireland Eugene Laverty BMW 16 1'41.288 2.764
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 19 1'42.102 3.578
19 France Christophe Ponsson Yamaha 21 1'42.756 4.232
20 Marco Solorza Kawasaki 17 1'43.794 5.270
21 Luciano Ribodino Kawasaki 15 1'44.408 5.884
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Rea: "Toprak'ı yenmek, 2021 şampiyonluğunu 'en güzeli' yapmaz"

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