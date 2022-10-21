WSBK Arjantin 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Bautista dördüncü
World Superbike'da Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.
2022 World Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağı Arjantin'de gerçekleştiriliyor. Arjantin GP öncesinde San Juan Villicum Pisti'nde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı. 4.276 kilometrelik pisti 1:37.511 saniye içerisinde turlayan Toprak, Jonathan Rea'nin önünde ilk sırayı aldı, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise üçüncü oldu.
Villicum Pisti'ndeki koşullar, geçtiğimiz yıllardaki ilk seanslara kıyasla çok daha iyiydi çünkü bu yıl pistte daha önce de etkinlikler gerçekleştirilmişti ve asfalt kirli değildi.
Bunun sayesinde, tüm sürücüler seansın ilk dakikalarından itibaren rekabetçi dereceler atabildiler. Toprak, seansın ilk dakikalarından itibaren liderdi ve ilk 10 dakikanın geride kalmasının ardından 1:37'lerin altına inen ilk sürücü oldu.
Toprak, seansın bitimine 15 dakika kala 1:37.879 yaparak derecesini geliştirdi ve ardından bu dereceyi 1:37.540'a çekerek en hızlı isim oldu.
Jonathan Rea, temsilcimizin 0.322 saniye arkasında ikinci oldu. Locattelli ise üçüncüydü. Şampiyona lideri Alvaro Bautista, kendisi için zorlu geçmesini beklediği Arjantin hafta sonuna zorlu bir başlangıç yaptı.
Toprak'ın 56 puan önünde yer alan Bautista, ilk iki sektörde hızlı olsa da özellikle de son sektörde çok zaman kaybetti ve dördüncü sırayı aldı.
Axel Bassani ilk 5'i tamamlarken; Iker Lecuona, Honda'yı ilk 6'ya taşıdı. Kawasaki sürücüsü Alex Lowes ise yedinciydi. Geçen yılın galibi Scott Redding ise sekizinci oldu.
2. antrenman seansı TSİ 21.00'de başlayacak.
En hızlı dereceler:
1. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) 1:37.511sn
2. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.332sn
3. Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) +0.571sn
4. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.642sn
5. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +0.932sn
6. Iker Lecuona (Team HRC) +0.941s
World SSP
Arjantin 1. antrenman seansını ise temsilcimiz Can Öncü ikinci sırada tamamladı. Lider Jules Cluzel'in sadece 0.094 saniye gerisinde kalan Can, hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.
En hızlı 6 derece:
1. Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) 1:42.363sn
2. Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing) +0.094sn
3. Niki Tuuli (MV Agusta Reparto Corse) +0.261sn
4. Raffaele De Rosa (Orelac Racing VerdNatura WorldSSP) +0.327sn
5. Federico Caricasulo (Althea Racing) +0.401sn
6. Peter Sebestyen (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team) +0.542sn
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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