WSBK Aragon: Toprak tur rekoruyla pole pozisyonunda!

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Sıralama turlarındaki tur zamanları, bu hafta sonu antrenmanlarda atılanlardan bir saniye daha hızlıydı ve Loris Baz'ın üçüncü antrenman seansındaki tur zamanı, seansın daha henüz ilk beş dakikasında geride bırakıldı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansın başlangıcında 1:48.666'lık bir tur zamanı yakaladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, 1:48.744'lük derecesiyle Toprak'ı yaklaşık 0.1 saniye geriden takip ederken, Jonathan Rea 1:48.878 ile üçüncü sıradaydı.

Seansın orta kısmında kısa bir pit aralığı oldu ve sonrasında sürücüler tekrar piste çıkıp, bir başka zaman turu daha kaydettiler.

Son şampiyon ve gururumuz Toprak, rakiplerinin de zaman turunu geliştirdiği seansta en hızlı turu 1:48.267'ye çekti ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Toprak böylelikle Aragon'un da tur rekorunu kırmış oldu ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yakın geçen seansta Bautista, Ducati'ye dönüşünden sonra katıldığı ilk sıralama turlarında 0.006 saniye geride ikinci olurken, testlerin en hızlı ismi Rea 0.2 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Michael Ruben Rinaldi, diğer isimler arasında en hızlısıydı fakat pole derecesinden yarım saniye yavaş kaldı ve dördüncü oldu. Onu, Kawasaki'den Alex Lowes ve Yamaha'dan Andrea Locatelli takip etti.

MotoGP'den Superbike'a geçen Iker Lecuona, Honda ile katıldığı ilk sıralama turlarında sağlam bir performans çıkarıp yedinci olurken, BMW ile etkileyici bir performans ortaya koyan Ilya Mikhalchik sekizinci oldu.

Sakatlanan Michael van der Mark'ın yerine geçen Mihalchik, hem takım arkadaşı Scott Redding'i hem de diğer BMW sürücülerini geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu yıl Ducati'den BMW'ye geçen Redding, katıldığı ilk sıralama turlarında 1.5 saniye geride 16. en iyi zamanı yapabildi.

Öte yandan ilk onu Axel Bassani ve Bonovo BMW sürücüsü Baz tamamladı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, Yamaha fabrika sürücüleriyle aynı tempoyu tutturamadı ve 11. sırada yer aldı.

Aragon WSBK - Sıralama turları sonucu: