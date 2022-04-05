WSBK Aragon testi 2. gün: Rea ve Kawasaki testleri lideri tamamladı

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Rea, testin açılış gününde Toprak'ın 0.016 saniye önünde en hızlı isim olmuştu. Kawasaki sürücüsü, İspanya'daki testin ikinci gününde, Toprak'ın bu kez 0.3 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, başlangıçta 1:49.068'le zirvedeydi. Fakat bitime 10 dakika kala altı kez WSBK şampiyonu Rea 1:48.714 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye çıktı. Kalan kısımda ön bölümde değişiklik olmadı ve Rea, testleri zirvede tamamlamış oldu.

Toprak, kendisi adına güçlü geçen testlerin son gününde, 0.354 saniye geride ikinci oldu.

Hem Rea hem de Toprak, pazartesi gününe oranla derecelerini önemli oranda geliştirmeyi başardılar. Fakat Aragon'da sıcaklık anormal derecede düşük olduğu için, ikisi de geçen yılki pole pozisyonu derecesinden yavaş kaldılar.

Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Şampiyonluğun iki favorisini, tıpkı pazartesi günü olduğu gibi Ducati sürücüsü Alvaro Bautista takip etti. İspanyol sürücü 1:49.094 yaptı ve Toprak'ın 0.026 gerisinde üçüncü oldu.

Bautista, soğuk sabah bölümünü önde götüren isimdi ancak sonraki iki 45 dakikalık seansta Rea ve Toprak'ın temposuna ayak uyduramadı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, 1:49.235'lik zaman turuyla dördüncü oldu ve bir kez daha bağımsız sürücüler arasında en iyisi oldu.

Bonovo MGM sürücüsü Loris Baz, 1:49.383'lük turuyla beşinci oldu ve arka arkaya ikinci günde de en iyi BMW sürücüsü oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli, ikinci test gününü altıncı sırada tamamlarken, düne göre daha iyi görünen Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi yedinci sırada yer aldı.

Her iki Honda fabrika takımı sürücüsü de ilk ona girdi. Iker Lecuona sekizinci olurken, Xavi Vierge dokuzuncu oldu. Lecuona, 1:50'nin altına inen son isimdi.

Bu yıl GoEleven Ducati'de Chaz Davies'in yerini alan Philipp Oettl, ilk onu tamamlayan isim oldu.

Yeni BMW sürücüsü Scott Redding, bir de kaza yaptığı günde en iyi BMW sürücüsü Baz'ın 0.7 saniye gerisinde 11. oldu.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes, ZX-10RR ile zorlu bir gün geçirdi ve 12. oldu.

Baz'ın takım arkadaşı Eugene Laverty, Aragon'da piste çıkacak olan BMW fabrika takımı sürücüsü Ilya Mikhalchik'in önünde 13. sırada yer aldı.

Mikhalchik ilk yarışta BMW fabrika takımı sürücüsü Michael van der Mark'ın yerini alacak.

Aragon WorldSBK testi 2. gün:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark 1 Jonathan Rea Kawasaki Racing Team 1:48.714 2 Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1:49.068 0.354 3 Alvaro Bautista Ducati 1:49.094 0.380 4 Garrett Gerloff GRT Yamaha 1:49.235 0.521 5 Loris Baz Bonovo Action BMW 1:49.383 0.669 6 Andrea Locatelli Yamaha 1:49.831 1.117 7 Michael Rinaldi Ducati 1:49.863 1.149 8 Iker Lecuona Team HRC 1:49.971 1.257 9 Xavi Vierge Team HRC 1:50.010 1.296 10 Philipp Oettl Team Goeleven 1:50.086 1.372 11 Scott Redding BMW Motorrad 1:50.104 1.390 12 Alex Lowes Kawasaki Racing Team 1:50.112 1.398 13 Eugene Laverty Bonovo Action BMW 1:50.446 1.732 14 Ilya Mikhalchik BMW Motorrad 1:50.498 1.784 15 Roberto Tamburini Yamaha Motoxracing 1:50.656 1.942 16 Kohta Nozane GRT Yamaha 1:50.683 1.969 17 Axel Bassani Motocorsa Racing 1:50.856 2.142 18 Lucas Mahias Kawasaki Puccetti Racing 1:51.038 2.324 19 Luca Bernardi BARNI Spark Racing Team 1:51.738 3.024 20 Gabriele Ruiu Bmax Racing 1:52.003 3.289 21 Christophe Ponsson Gil Motor Sport-Yamaha 1:52.143 3.429 22 Hafizh Syahrin MIE Racing Honda Team 1:52.312 3.598 23 Oliver Konig Orelac Racing 1:52.729 4.015 24 Leandro Mercado MIE Racing Honda Team 1:53.046 4.332 25 Loris Cressson Team Pedercini Racing 1:53.534 4.820