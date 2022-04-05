Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın 0.016 saniye önünde lider
World Superbike Test raporu

WSBK Aragon testi 2. gün: Rea ve Kawasaki testleri lideri tamamladı

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Aragon'daki Dünya Superbike sezon öncesi testlerinin ikinci ve son gününde, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde en hızlı zamanı kaydetti.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Aragon testi 2. gün: Rea ve Kawasaki testleri lideri tamamladı
Haberi dinle

Rea, testin açılış gününde Toprak'ın 0.016 saniye önünde en hızlı isim olmuştu. Kawasaki sürücüsü, İspanya'daki testin ikinci gününde, Toprak'ın bu kez 0.3 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, başlangıçta 1:49.068'le zirvedeydi. Fakat bitime 10 dakika kala altı kez WSBK şampiyonu Rea 1:48.714 yaptı ve zaman tablosunda en tepeye çıktı. Kalan kısımda ön bölümde değişiklik olmadı ve Rea, testleri zirvede tamamlamış oldu.

Toprak, kendisi adına güçlü geçen testlerin son gününde, 0.354 saniye geride ikinci oldu.

Hem Rea hem de Toprak, pazartesi gününe oranla derecelerini önemli oranda geliştirmeyi başardılar. Fakat Aragon'da sıcaklık anormal derecede düşük olduğu için, ikisi de geçen yılki  pole pozisyonu derecesinden yavaş kaldılar.

Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Şampiyonluğun iki favorisini, tıpkı pazartesi günü olduğu gibi Ducati sürücüsü Alvaro Bautista takip etti. İspanyol sürücü 1:49.094 yaptı ve Toprak'ın 0.026 gerisinde üçüncü oldu.

Bautista, soğuk sabah bölümünü önde götüren isimdi ancak sonraki iki 45 dakikalık seansta Rea ve Toprak'ın temposuna ayak uyduramadı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, 1:49.235'lik zaman turuyla dördüncü oldu ve bir kez daha bağımsız sürücüler arasında en iyisi oldu.

Bonovo MGM sürücüsü Loris Baz, 1:49.383'lük turuyla beşinci oldu ve arka arkaya ikinci günde de en iyi BMW sürücüsü oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Andrea Locatelli, ikinci test gününü altıncı sırada tamamlarken, düne göre daha iyi görünen Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi yedinci sırada yer aldı.

Her iki Honda fabrika takımı sürücüsü de ilk ona girdi. Iker Lecuona sekizinci olurken, Xavi Vierge dokuzuncu oldu. Lecuona, 1:50'nin altına inen son isimdi.

Bu yıl GoEleven Ducati'de Chaz Davies'in yerini alan Philipp Oettl, ilk onu tamamlayan isim oldu.

Yeni BMW sürücüsü Scott Redding, bir de kaza yaptığı günde en iyi BMW sürücüsü Baz'ın 0.7 saniye gerisinde 11. oldu.

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes, ZX-10RR ile zorlu bir gün geçirdi ve 12. oldu.

Baz'ın takım arkadaşı Eugene Laverty, Aragon'da piste çıkacak olan BMW fabrika takımı sürücüsü Ilya Mikhalchik'in önünde 13. sırada yer aldı.

Mikhalchik ilk yarışta BMW fabrika takımı sürücüsü Michael van der Mark'ın yerini alacak.

Aragon WorldSBK testi 2. gün:

Poz.

Sürücü

Takım

Derece

Fark

1

Jonathan Rea

Kawasaki Racing Team

1:48.714

  

2

Toprak Razgatlıoğlu

Yamaha

1:49.068

0.354

3

Alvaro Bautista

Ducati

1:49.094

0.380

4

Garrett Gerloff

GRT Yamaha

1:49.235

0.521

5

Loris Baz

Bonovo Action BMW

1:49.383

0.669

6

Andrea Locatelli

Yamaha

1:49.831

1.117

7

Michael Rinaldi

Ducati

1:49.863

1.149

8

Iker Lecuona

Team HRC

1:49.971

1.257

9

Xavi Vierge

Team HRC

1:50.010

1.296

10

Philipp Oettl

Team Goeleven

1:50.086

1.372

11

Scott Redding

BMW Motorrad

1:50.104

1.390

12 

Alex Lowes

Kawasaki Racing Team 

1:50.112

1.398

13

Eugene Laverty

Bonovo Action BMW

1:50.446

1.732

14

Ilya Mikhalchik

BMW Motorrad

1:50.498

1.784

15 

Roberto Tamburini

Yamaha Motoxracing

1:50.656

1.942

 16

Kohta Nozane

GRT Yamaha

1:50.683

1.969

 17

Axel Bassani

Motocorsa Racing

1:50.856

2.142

 18

Lucas Mahias

Kawasaki Puccetti Racing

1:51.038

2.324

 19

Luca Bernardi

BARNI Spark Racing Team

1:51.738

3.024

20

Gabriele Ruiu

Bmax Racing

1:52.003

3.289

21 

Christophe Ponsson

Gil Motor Sport-Yamaha

1:52.143

3.429

22

Hafizh Syahrin

MIE Racing Honda Team

1:52.312

3.598

23

Oliver Konig

Orelac Racing

1:52.729

4.015

24

Leandro Mercado

MIE Racing Honda Team

1:53.046

4.332

25 

Loris Cressson

Team Pedercini Racing

1:53.534

4.820
paylaşım
yorumlar
WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın 0.016 saniye önünde lider
Önceki haber

WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın 0.016 saniye önünde lider
Yorumları görüntüle
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın 0.016 saniye önünde lider Aragon
World Superbike

WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın 0.016 saniye önünde lider

Resmi: WRC efsanesi Loeb, Red Bull ile DTM'e katılacak!
DTM

Resmi: WRC efsanesi Loeb, Red Bull ile DTM'e katılacak!

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı
WEC

Yeni ByKolles-Vanvall aracı ilk kez görücüye çıktı

Jonathan Rea Daha fazlası
Jonathan Rea
Rea: "Motivasyonum hiç olmadığı kadar yüksek"
World Superbike

Rea: "Motivasyonum hiç olmadığı kadar yüksek"

WSBK Portimao testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde lider
World Superbike

WSBK Portimao testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde lider

WSBK Jerez sezon sonu testi: Rea en hızlısı Jerez Aralık testi
World Superbike

WSBK Jerez sezon sonu testi: Rea en hızlısı

Kawasaki Racing Daha fazlası
Kawasaki Racing
Raikkonen, Kawasaki MXGP takımının patronu oldu
MXGP

Raikkonen, Kawasaki MXGP takımının patronu oldu

Rea, pite dönüş turunda neden motosikletine 65 numara çıkartması yapıştırdı? Mandalika
World Superbike

Rea, pite dönüş turunda neden motosikletine 65 numara çıkartması yapıştırdı?

Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil Villicum
World Superbike

Rea, Kawasaki’nin düzlük hızından memnun değil

Son Haberler

WSBK Aragon testi 2. gün: Rea ve Kawasaki testleri lideri tamamladı
World Superbike World Superbike

WSBK Aragon testi 2. gün: Rea ve Kawasaki testleri lideri tamamladı

WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın 0.016 saniye önünde lider
World Superbike World Superbike

WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın 0.016 saniye önünde lider

2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek
World Superbike World Superbike

2022 Dünya Superbike takvimi kesinleşti, Philip Island yarışı gerçekleşecek

Barcelona WSBK testleri: Toprak zirvede, Bautista ikinci
World Superbike World Superbike

Barcelona WSBK testleri: Toprak zirvede, Bautista ikinci

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.