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World Superbike / Aragon Test raporu

WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde en hızlısı

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Pazartesi günü Aragon'da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde en hızlı isim oldu.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde en hızlısı
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Rea, büyük oranda güncellenmiş ZX-10RR motosikleti ile günün sonuna doğru 1:49.394 yaptı ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu geçerek liderliği aldı.

Toprak, günün büyük kısmında ilk sırada yer aldı ve bitime birkaç dakika kala mükemmel bir turla gelirken 15. virajda kaza yaptı.

Bu, Rea'in Aragon'daki ilk test gününü zirvede tamamlaması için yeterliydi ve böylelikle temsilcimizin sadece 0.016 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Fakat Britanyalı sürücünün turu, geçen yıl Aragon'da pole pozisyonu aldığı dereceden 1 saniye daha yavaştı çünkü şartlar oldukça soğuktu. Kawasaki sürücüsü, sıcaklığın uygun bir seviyeye yükselmesini bekledi ve sabah bölümünde sadece dört tur attı.

Rea ve Toprak, gün boyunca 1:50'nin altına inebilen tek ikili oldular. Onları 1:50.025 yapan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista takip etti.

GRT Yamaha ile devam eden Garrett Gerloff, 1:50.120'lik turuyla 0.726 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes tamamladı. Fakat Britanyalı sürücü bir saniye yavaş kaldı.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 1 saniye geride kalmasının ardından altıncı oldu ve böylelikle ilk altıda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

BMW sürücüleri arasında en iyisi, Bonovo MGM ile piste çıkan ve 1:50.446 yapıp yedinci olan Loris Baz oldu.

GRT Yamaha'nın ikinci sürücüsü Kohta Nozane'nin sekizinci olduğu seansta, en iyi Honda sürücüsü olan Iker Lecuona dokuzuncu oldu. Lecuona, günün son kısmında ikinci sektörde yolda kaldı ve sarı bayrağa neden oldu.

İlk onu bu yıl Bonovo BMW ile yarışan Eugene Laverty tamamladı. Bu yıl BMW'nin fabrika takımına geçen Scott Redding ise ancak 13. olabildi ve liderin 1.3 saniye gerisinde kaldı.

Antrenman yaparken ayağını kıran Michael van der Mark'ın BMW'deki yerini alan Ilia Mykhalchyk, 2 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Michael Ruben Rinaldi, Ducati fabrika motosikletiyle ancak 11. sırada yer alırken, GoEleven Ducati sürücüsü Philipp Oettl 12. oldu.

Honda'nın diğer fabrika sürücüsü Xavi Vierge, öndekilerin yaklaşık 2 saniye gerisinde 16. sırada yer aldı.

Aragon'daki test yarın kaldığı yerden devam edecek.

Aragon WSBK testi 1. gün sonucu:

Poz.

Sürücü

Takım

Derece

 Fark

1

Jonathan Rea

Kawasaki Racing Team 

1:49.394

  

2

Toprak Razgatliouglu

Yamaha

1:49.410

0.016

3

Alvaro Bautista

Ducati

1:50.025

0.631

4

Garrett Gerloff

GRT Yamaha

1:50.120

0.726

5

Alex Lowes

Kawasaki

1:50.423

1.029

6

Andrea Locatelli

Yamaha

1:50.433

1.039

7

Loris Baz

Bonovo BMW

1:50.446

1.052

8

Kohta Nozane

GRT Yamaha

1:50.520

1.126

9

Iker Lecuona

HRC

1:50.586

1.192

10

Eugene Laverty

Bonovo BMW

1:50.600

1.206

11

Michael Ruben Rinaldi

Ducati

1:50.632

1.238

12

Philipp Oettl

GeEleven

1:50.713

1.319

13

Scott Redding

BMW

1:50.734

1.340

14

Lucas Mahias

Kawasaki Puccetti 

1:51.151

1.757

15

Ilia Mykhalchyk

BMW Motorrad

1:51.438

2.044

16

Xavi Vierge

HRC

1:51.446

2.052

17

Roberto Tamburini

Yamaha Motoxracing

1:51.737

2.343

18

Axel Bassani

Motocorsa Racing

1:51.890

2.496

19

Christophe Ponsson

Gil Motor Sport Yamaha

1:52.727

3.333

20

Luca Bernardi

BARNI

1:52.937

3.543

21

Leandro Mercado

MIE Honda

1:53.100

3.706

22

Oliver Konig

Orelac Racing

1:53.326

3.932

23

Hafizh Syahrin

MIE Racing Honda

1:53.945

4.551

24

Loris Cressson

Team Pedercini Racing

1:54.688

5.294

25

Gabriele Ruiu

Bmax Racing

    

 

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