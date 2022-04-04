WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde en hızlısı

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Rea, büyük oranda güncellenmiş ZX-10RR motosikleti ile günün sonuna doğru 1:49.394 yaptı ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu geçerek liderliği aldı.

Toprak, günün büyük kısmında ilk sırada yer aldı ve bitime birkaç dakika kala mükemmel bir turla gelirken 15. virajda kaza yaptı.

Bu, Rea'in Aragon'daki ilk test gününü zirvede tamamlaması için yeterliydi ve böylelikle temsilcimizin sadece 0.016 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Fakat Britanyalı sürücünün turu, geçen yıl Aragon'da pole pozisyonu aldığı dereceden 1 saniye daha yavaştı çünkü şartlar oldukça soğuktu. Kawasaki sürücüsü, sıcaklığın uygun bir seviyeye yükselmesini bekledi ve sabah bölümünde sadece dört tur attı.

Rea ve Toprak, gün boyunca 1:50'nin altına inebilen tek ikili oldular. Onları 1:50.025 yapan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista takip etti.

GRT Yamaha ile devam eden Garrett Gerloff, 1:50.120'lik turuyla 0.726 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes tamamladı. Fakat Britanyalı sürücü bir saniye yavaş kaldı.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 1 saniye geride kalmasının ardından altıncı oldu ve böylelikle ilk altıda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

BMW sürücüleri arasında en iyisi, Bonovo MGM ile piste çıkan ve 1:50.446 yapıp yedinci olan Loris Baz oldu.

GRT Yamaha'nın ikinci sürücüsü Kohta Nozane'nin sekizinci olduğu seansta, en iyi Honda sürücüsü olan Iker Lecuona dokuzuncu oldu. Lecuona, günün son kısmında ikinci sektörde yolda kaldı ve sarı bayrağa neden oldu.

İlk onu bu yıl Bonovo BMW ile yarışan Eugene Laverty tamamladı. Bu yıl BMW'nin fabrika takımına geçen Scott Redding ise ancak 13. olabildi ve liderin 1.3 saniye gerisinde kaldı.

Antrenman yaparken ayağını kıran Michael van der Mark'ın BMW'deki yerini alan Ilia Mykhalchyk, 2 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Michael Ruben Rinaldi, Ducati fabrika motosikletiyle ancak 11. sırada yer alırken, GoEleven Ducati sürücüsü Philipp Oettl 12. oldu.

Honda'nın diğer fabrika sürücüsü Xavi Vierge, öndekilerin yaklaşık 2 saniye gerisinde 16. sırada yer aldı.

Aragon'daki test yarın kaldığı yerden devam edecek.

Aragon WSBK testi 1. gün sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark 1 Jonathan Rea Kawasaki Racing Team 1:49.394 2 Toprak Razgatliouglu Yamaha 1:49.410 0.016 3 Alvaro Bautista Ducati 1:50.025 0.631 4 Garrett Gerloff GRT Yamaha 1:50.120 0.726 5 Alex Lowes Kawasaki 1:50.423 1.029 6 Andrea Locatelli Yamaha 1:50.433 1.039 7 Loris Baz Bonovo BMW 1:50.446 1.052 8 Kohta Nozane GRT Yamaha 1:50.520 1.126 9 Iker Lecuona HRC 1:50.586 1.192 10 Eugene Laverty Bonovo BMW 1:50.600 1.206 11 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:50.632 1.238 12 Philipp Oettl GeEleven 1:50.713 1.319 13 Scott Redding BMW 1:50.734 1.340 14 Lucas Mahias Kawasaki Puccetti 1:51.151 1.757 15 Ilia Mykhalchyk BMW Motorrad 1:51.438 2.044 16 Xavi Vierge HRC 1:51.446 2.052 17 Roberto Tamburini Yamaha Motoxracing 1:51.737 2.343 18 Axel Bassani Motocorsa Racing 1:51.890 2.496 19 Christophe Ponsson Gil Motor Sport Yamaha 1:52.727 3.333 20 Luca Bernardi BARNI 1:52.937 3.543 21 Leandro Mercado MIE Honda 1:53.100 3.706 22 Oliver Konig Orelac Racing 1:53.326 3.932 23 Hafizh Syahrin MIE Racing Honda 1:53.945 4.551 24 Loris Cressson Team Pedercini Racing 1:54.688 5.294 25 Gabriele Ruiu Bmax Racing