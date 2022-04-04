WSBK Aragon testi 1. gün: Rea, Toprak'ın önünde en hızlısı
Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Pazartesi günü Aragon'da gerçekleştirilen testlerin ilk gününde en hızlı isim oldu.
Rea, büyük oranda güncellenmiş ZX-10RR motosikleti ile günün sonuna doğru 1:49.394 yaptı ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu geçerek liderliği aldı.
Toprak, günün büyük kısmında ilk sırada yer aldı ve bitime birkaç dakika kala mükemmel bir turla gelirken 15. virajda kaza yaptı.
Bu, Rea'in Aragon'daki ilk test gününü zirvede tamamlaması için yeterliydi ve böylelikle temsilcimizin sadece 0.016 saniye önünde en hızlı isim oldu.
Fakat Britanyalı sürücünün turu, geçen yıl Aragon'da pole pozisyonu aldığı dereceden 1 saniye daha yavaştı çünkü şartlar oldukça soğuktu. Kawasaki sürücüsü, sıcaklığın uygun bir seviyeye yükselmesini bekledi ve sabah bölümünde sadece dört tur attı.
Rea ve Toprak, gün boyunca 1:50'nin altına inebilen tek ikili oldular. Onları 1:50.025 yapan Ducati sürücüsü Alvaro Bautista takip etti.
GRT Yamaha ile devam eden Garrett Gerloff, 1:50.120'lik turuyla 0.726 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes tamamladı. Fakat Britanyalı sürücü bir saniye yavaş kaldı.
Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 1 saniye geride kalmasının ardından altıncı oldu ve böylelikle ilk altıda üç Yamaha sürücüsü yer aldı.
BMW sürücüleri arasında en iyisi, Bonovo MGM ile piste çıkan ve 1:50.446 yapıp yedinci olan Loris Baz oldu.
GRT Yamaha'nın ikinci sürücüsü Kohta Nozane'nin sekizinci olduğu seansta, en iyi Honda sürücüsü olan Iker Lecuona dokuzuncu oldu. Lecuona, günün son kısmında ikinci sektörde yolda kaldı ve sarı bayrağa neden oldu.
İlk onu bu yıl Bonovo BMW ile yarışan Eugene Laverty tamamladı. Bu yıl BMW'nin fabrika takımına geçen Scott Redding ise ancak 13. olabildi ve liderin 1.3 saniye gerisinde kaldı.
Antrenman yaparken ayağını kıran Michael van der Mark'ın BMW'deki yerini alan Ilia Mykhalchyk, 2 saniye geride 15. sırada yer aldı.
Michael Ruben Rinaldi, Ducati fabrika motosikletiyle ancak 11. sırada yer alırken, GoEleven Ducati sürücüsü Philipp Oettl 12. oldu.
Honda'nın diğer fabrika sürücüsü Xavi Vierge, öndekilerin yaklaşık 2 saniye gerisinde 16. sırada yer aldı.
Aragon'daki test yarın kaldığı yerden devam edecek.
Aragon WSBK testi 1. gün sonucu:
|
Poz.
|
Sürücü
|
Takım
|
Derece
|Fark
|
1
|
Jonathan Rea
|
Kawasaki Racing Team
|
1:49.394
|
2
|
Toprak Razgatliouglu
|
Yamaha
|
1:49.410
|
0.016
|
3
|
Alvaro Bautista
|
Ducati
|
1:50.025
|
0.631
|
4
|
Garrett Gerloff
|
GRT Yamaha
|
1:50.120
|
0.726
|
5
|
Alex Lowes
|
Kawasaki
|
1:50.423
|
1.029
|
6
|
Andrea Locatelli
|
Yamaha
|
1:50.433
|
1.039
|
7
|
Loris Baz
|
Bonovo BMW
|
1:50.446
|
1.052
|
8
|
Kohta Nozane
|
GRT Yamaha
|
1:50.520
|
1.126
|
9
|
Iker Lecuona
|
HRC
|
1:50.586
|
1.192
|
10
|
Eugene Laverty
|
Bonovo BMW
|
1:50.600
|
1.206
|
11
|
Michael Ruben Rinaldi
|
Ducati
|
1:50.632
|
1.238
|
12
|
Philipp Oettl
|
GeEleven
|
1:50.713
|
1.319
|
13
|
Scott Redding
|
BMW
|
1:50.734
|
1.340
|
14
|
Lucas Mahias
|
Kawasaki Puccetti
|
1:51.151
|
1.757
|
15
|
Ilia Mykhalchyk
|
BMW Motorrad
|
1:51.438
|
2.044
|
16
|
Xavi Vierge
|
HRC
|
1:51.446
|
2.052
|
17
|
Roberto Tamburini
|
Yamaha Motoxracing
|
1:51.737
|
2.343
|
18
|
Axel Bassani
|
Motocorsa Racing
|
1:51.890
|
2.496
|
19
|
Christophe Ponsson
|
Gil Motor Sport Yamaha
|
1:52.727
|
3.333
|
20
|
Luca Bernardi
|
BARNI
|
1:52.937
|
3.543
|
21
|
Leandro Mercado
|
MIE Honda
|
1:53.100
|
3.706
|
22
|
Oliver Konig
|
Orelac Racing
|
1:53.326
|
3.932
|
23
|
Hafizh Syahrin
|
MIE Racing Honda
|
1:53.945
|
4.551
|
24
|
Loris Cressson
|
Team Pedercini Racing
|
1:54.688
|
5.294
|
25
|
Gabriele Ruiu
|
Bmax Racing