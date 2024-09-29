WSBK Aragon Superpole: Toprak ikinci, Bautista kazandı
Aragon'daki Superpole yarışında Toprak Razgatlıoğlu, galibiyet için mücadele ettiği yarışı son turda Alvaro Bautista'ya geçilerek ikinci sırada tamamladı. Nicolo Bulega ise üçüncü sırayı aldı.
Aragon’da gerçekleştirilen WSBK Superpole yarışında şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, zorlu mücadelenin ardından yarışı ikinci sırada tamamladı.
Yarışın başında Nicolo Bulega'nın liderliğinde başlayan yarışta Toprak, ilk turlarda yerini korumaya çalıştı. Ancak ilerleyen dakikalarda hızla yükselerek galibiyet mücadelesine katıldı.
Toprak, dördüncü turda Bulega'yı geride bırakarak liderliğe yerleşti ve baskılara karşı koymaya çalıştı.
Bautista ve Bulega'nın baskısı altında olan Toprak, son tura kadar liderliğini sürdürdü.
Ancak Alvaro Bautista, son turda yaptığı atak ile yarışı kazanmayı başardı.
Nicolo Bulega ise üçüncü sırada yarışı bitirerek podyuma çıktı.
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