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World Superbike Aragon

WSBK Aragon Superpole: Toprak ikinci, Bautista kazandı

Aragon'daki Superpole yarışında Toprak Razgatlıoğlu, galibiyet için mücadele ettiği yarışı son turda Alvaro Bautista'ya geçilerek ikinci sırada tamamladı. Nicolo Bulega ise üçüncü sırayı aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Aragon’da gerçekleştirilen WSBK Superpole yarışında şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, zorlu mücadelenin ardından yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışın başında Nicolo Bulega'nın liderliğinde başlayan yarışta Toprak, ilk turlarda yerini korumaya çalıştı. Ancak ilerleyen dakikalarda hızla yükselerek galibiyet mücadelesine katıldı.

Toprak, dördüncü turda Bulega'yı geride bırakarak liderliğe yerleşti ve baskılara karşı koymaya çalıştı.

Bautista ve Bulega'nın baskısı altında olan Toprak, son tura kadar liderliğini sürdürdü.

Ancak Alvaro Bautista, son turda yaptığı atak ile yarışı kazanmayı başardı.

 Nicolo Bulega ise üçüncü sırada yarışı bitirerek podyuma çıktı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 0

-

       12
2 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 0

0.088

       9
3 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 0

0.172

       7
4 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 0

4.691

       6
5 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 0

5.317

       5
6 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0

6.940

       4
7 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 0

7.988

       3
8 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 0

10.170

       2
9 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0

10.894

       1
10 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 0

11.112

        
11 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 0

11.509

        
12 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 0

11.590

        
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0

12.151

        
14 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 0

12.927

        
15 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 0

14.134

        
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 0

14.676

        
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 0

15.918

        
18 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 0

28.650

        
19 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 0

28.716

        
dnf United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 0

 

     Yarış dışı  
dnf Germany M. Fritz GRT Racing Team 17 Yamaha 0

 

     Yarış dışı  
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