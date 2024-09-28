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Sıralama turları raporu
World Superbike Aragon

WSBK Aragon superpole: Bulega pole'de, Toprak beşinci

Nicolo Bulega, Aragon World Superbike Superpole'de yeni tur rekoru kırarak pole pozisyonunu aldı. Sakatlıktan dönen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 5. sırada.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Nicolo Bulega, Aragon'da yapılan Superpole seansında yeni bir tur rekoruyla pole pozisyonunu elde etti. Bulega, 1:47'lik süreyi geçen tek sürücü olurken, Andrea Iannone neredeyse 0.4 saniye geride kalarak ikinci sırayı aldı. Alvaro Bautista ise sezonun en iyi sıralama sonucunu elde ederek üçüncü sırayı aldı.

Sakatlıktan dönen şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğu, BMW'nin en iyi derecesini elde ederek beşinci sıraya yerleşti.

Aragon'daki 1. yarış bugün saat 15:00'da koşulacak.

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 6

1'47.840

   169.484
2 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 5

+0.368

1'48.208

 0.368 168.908
3 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 6

+0.418

1'48.258

 0.050 168.830
4 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 6

+0.474

1'48.314

 0.056 168.742
5 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 5

+0.491

1'48.331

 0.017 168.716
6 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 6

+0.508

1'48.348

 0.017 168.689
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 5

+0.517

1'48.357

 0.009 168.675
8 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 6

+0.542

1'48.382

 0.025 168.636
9 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 5

+0.568

1'48.408

 0.026 168.596
10 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 6

+0.815

1'48.655

 0.247 168.213
11 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 6

+0.859

1'48.699

 0.044 168.145
12 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 5

+0.907

1'48.747

 0.048 168.070
13 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 5

+1.060

1'48.900

 0.153 167.834
14 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 5

+1.111

1'48.951

 0.051 167.756
15 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 6

+1.198

1'49.038

 0.087 167.622
16 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 5

+1.213

1'49.053

 0.015 167.599
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 6

+1.255

1'49.095

 0.042 167.534
18 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 7

+1.262

1'49.102

 0.007 167.523
19 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 6

+1.361

1'49.201

 0.099 167.372
20 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 6

+2.135

1'49.975

 0.774 166.194
21 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 6

+2.751

1'50.591

 0.616 165.268
22 Germany M. Fritz GRT Racing Team 17 Yamaha 6

+3.954

1'51.794

 1.203 163.489
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