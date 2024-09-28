WSBK Aragon superpole: Bulega pole'de, Toprak beşinci
Nicolo Bulega, Aragon World Superbike Superpole'de yeni tur rekoru kırarak pole pozisyonunu aldı. Sakatlıktan dönen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 5. sırada.
Nicolo Bulega, Aragon'da yapılan Superpole seansında yeni bir tur rekoruyla pole pozisyonunu elde etti. Bulega, 1:47'lik süreyi geçen tek sürücü olurken, Andrea Iannone neredeyse 0.4 saniye geride kalarak ikinci sırayı aldı. Alvaro Bautista ise sezonun en iyi sıralama sonucunu elde ederek üçüncü sırayı aldı.
Sakatlıktan dönen şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğu, BMW'nin en iyi derecesini elde ederek beşinci sıraya yerleşti.
Aragon'daki 1. yarış bugün saat 15:00'da koşulacak.
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|6
|
1'47.840
|169.484
|2
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|5
|
+0.368
1'48.208
|0.368
|168.908
|3
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|6
|
+0.418
1'48.258
|0.050
|168.830
|4
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|6
|
+0.474
1'48.314
|0.056
|168.742
|5
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|5
|
+0.491
1'48.331
|0.017
|168.716
|6
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|6
|
+0.508
1'48.348
|0.017
|168.689
|7
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|5
|
+0.517
1'48.357
|0.009
|168.675
|8
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|6
|
+0.542
1'48.382
|0.025
|168.636
|9
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|5
|
+0.568
1'48.408
|0.026
|168.596
|10
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|6
|
+0.815
1'48.655
|0.247
|168.213
|11
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|6
|
+0.859
1'48.699
|0.044
|168.145
|12
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|5
|
+0.907
1'48.747
|0.048
|168.070
|13
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|5
|
+1.060
1'48.900
|0.153
|167.834
|14
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|5
|
+1.111
1'48.951
|0.051
|167.756
|15
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|6
|
+1.198
1'49.038
|0.087
|167.622
|16
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|5
|
+1.213
1'49.053
|0.015
|167.599
|17
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|6
|
+1.255
1'49.095
|0.042
|167.534
|18
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|7
|
+1.262
1'49.102
|0.007
|167.523
|19
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|6
|
+1.361
1'49.201
|0.099
|167.372
|20
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|6
|
+2.135
1'49.975
|0.774
|166.194
|21
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|6
|
+2.751
1'50.591
|0.616
|165.268
|22
|M. Fritz GRT Racing Team
|17
|Yamaha
|6
|
+3.954
1'51.794
|1.203
|163.489
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