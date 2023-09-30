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World Superbike / Algarve Sıralama turları raporu

WSBK Portimao: Rea pole'de, Kawasaki 1-2, Toprak ve Bautista arka arkaya

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Portimao hafta sonunda sıralama turlarında en hızlı derece Jonathan Rea'dan gelirken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu şampiyonadaki ana rakibi Alvaro Bautista'nın bir sıra önünde dördüncü oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz'in Portimao Pisti'nde yapılırken, sezonun sondan 2. hafta sonunda sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

Son zamanlarda form grafiği yükselen ve ön lastikte yaşadığı sorunları çözmeye başlayan Kawasaki'nin damga vurduğu sıralama turlarında en hızlı derece 1:39.620 yapan Jonathan Rea'dan geldi ve Kuzey İrlandalı sürücü, Aragon'un ardından üst üste ikinci kez pole pozisyonuna uzandı. 

Diğer Kawasaki Ninja'da Alex Lowes takım arkadaşının 0.142 saniye gerisinde ikinci oldu, böylelikle Kawasaki 1-2 yaptı. 

İlk çizgiyi ise Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli tamamladı. Aragon'daki 2. yarışta motorunda bir sorun yaşayana kadar harika bir performans gösteren Locatelli, güçlü formunu Portimao'ya da taşımış gibi duruyor. 

Şampiyonayı son yarışa götürmek isteyen Toprak, takım arkadaşı Locatelli'nin arkasında dördüncü sırayı aldı ama kritik bir şekilde ana rakibi Bautista'nın da bir sıra önündeydii. Yani şampiyonluk için savaşan bu ikili, 1. yarışta arka arkaya start alacaklar. 

Honda'dan Iker Lecuona altıncı en hızlı zamanı yaptı ve ikinci çizgiyi tamamladı. Michael van der Mark yedinci sırayı aldı ve en hızlı BMW sürücüsü oldu. 

Danilo Petrucci, Remy Gardner ve Phillip Oettl ise ilk 10'u tamamladılar. 

WSBK Portimao hafta sonunun 1. yarışı, TSi 16.00'da start alacak. 

Sıralama sonucu: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Zaman km/s
1 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 1'39.620 165.942
2 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki +0.142 165.706
3 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha +0.252 165.523
4 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha +0.271 165.492
5 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati +0.369 165.330
6 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda +0.513 165.092
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW +0.551 165.029
8 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati +0.578 164.985
9 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha +0.587 164.970
10 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati +0.642 164.880
11 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW +0.761 164.684
12 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW +0.765 164.677
13 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati +0.765 164.677
14 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda +0.833 164.566
15 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati +0.853 164.533
16 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW +0.974 164.335
17 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha +1.052 164.208
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha +1.527 163.437
19 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha +1.666 163.213
20 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki +2.134 162.462
21 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda +2.275 162.237
22 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki +2.501 161.878
23 Brazil E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda +2.678 161.598
24 Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW +2.934 161.195
25 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki +4.015 159.513
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