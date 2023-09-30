WSBK Portimao: Rea pole'de, Kawasaki 1-2, Toprak ve Bautista arka arkaya

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz'in Portimao Pisti'nde yapılırken, sezonun sondan 2. hafta sonunda sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Son zamanlarda form grafiği yükselen ve ön lastikte yaşadığı sorunları çözmeye başlayan Kawasaki'nin damga vurduğu sıralama turlarında en hızlı derece 1:39.620 yapan Jonathan Rea'dan geldi ve Kuzey İrlandalı sürücü, Aragon'un ardından üst üste ikinci kez pole pozisyonuna uzandı.

Diğer Kawasaki Ninja'da Alex Lowes takım arkadaşının 0.142 saniye gerisinde ikinci oldu, böylelikle Kawasaki 1-2 yaptı.

İlk çizgiyi ise Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli tamamladı. Aragon'daki 2. yarışta motorunda bir sorun yaşayana kadar harika bir performans gösteren Locatelli, güçlü formunu Portimao'ya da taşımış gibi duruyor.

Şampiyonayı son yarışa götürmek isteyen Toprak, takım arkadaşı Locatelli'nin arkasında dördüncü sırayı aldı ama kritik bir şekilde ana rakibi Bautista'nın da bir sıra önündeydii. Yani şampiyonluk için savaşan bu ikili, 1. yarışta arka arkaya start alacaklar.

Honda'dan Iker Lecuona altıncı en hızlı zamanı yaptı ve ikinci çizgiyi tamamladı. Michael van der Mark yedinci sırayı aldı ve en hızlı BMW sürücüsü oldu.

Danilo Petrucci, Remy Gardner ve Phillip Oettl ise ilk 10'u tamamladılar.

WSBK Portimao hafta sonunun 1. yarışı, TSi 16.00'da start alacak.

Sıralama sonucu: