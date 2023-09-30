WSBK Portimao: Rea pole'de, Kawasaki 1-2, Toprak ve Bautista arka arkaya
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Portimao hafta sonunda sıralama turlarında en hızlı derece Jonathan Rea'dan gelirken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu şampiyonadaki ana rakibi Alvaro Bautista'nın bir sıra önünde dördüncü oldu.
Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz'in Portimao Pisti'nde yapılırken, sezonun sondan 2. hafta sonunda sıralama turları bugün gerçekleştirildi.
Son zamanlarda form grafiği yükselen ve ön lastikte yaşadığı sorunları çözmeye başlayan Kawasaki'nin damga vurduğu sıralama turlarında en hızlı derece 1:39.620 yapan Jonathan Rea'dan geldi ve Kuzey İrlandalı sürücü, Aragon'un ardından üst üste ikinci kez pole pozisyonuna uzandı.
Diğer Kawasaki Ninja'da Alex Lowes takım arkadaşının 0.142 saniye gerisinde ikinci oldu, böylelikle Kawasaki 1-2 yaptı.
İlk çizgiyi ise Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli tamamladı. Aragon'daki 2. yarışta motorunda bir sorun yaşayana kadar harika bir performans gösteren Locatelli, güçlü formunu Portimao'ya da taşımış gibi duruyor.
Şampiyonayı son yarışa götürmek isteyen Toprak, takım arkadaşı Locatelli'nin arkasında dördüncü sırayı aldı ama kritik bir şekilde ana rakibi Bautista'nın da bir sıra önündeydii. Yani şampiyonluk için savaşan bu ikili, 1. yarışta arka arkaya start alacaklar.
Honda'dan Iker Lecuona altıncı en hızlı zamanı yaptı ve ikinci çizgiyi tamamladı. Michael van der Mark yedinci sırayı aldı ve en hızlı BMW sürücüsü oldu.
Danilo Petrucci, Remy Gardner ve Phillip Oettl ise ilk 10'u tamamladılar.
WSBK Portimao hafta sonunun 1. yarışı, TSi 16.00'da start alacak.
Sıralama sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Zaman
|km/s
|1
|J. Rea Kawasaki Racing
|65
|Kawasaki
|1'39.620
|165.942
|2
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|+0.142
|165.706
|3
|A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|55
|Yamaha
|+0.252
|165.523
|4
|T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|54
|Yamaha
|+0.271
|165.492
|5
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|+0.369
|165.330
|6
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|+0.513
|165.092
|7
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|+0.551
|165.029
|8
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|+0.578
|164.985
|9
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|+0.587
|164.970
|10
|P. Oettli Team Go Eleven
|5
|Ducati
|+0.642
|164.880
|11
|S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|45
|BMW
|+0.761
|164.684
|12
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|+0.765
|164.677
|13
|M. Rinaldi Ducati Team
|21
|Ducati
|+0.765
|164.677
|14
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|+0.833
|164.566
|15
|A. Bassani Motocorsa Racing
|47
|Ducati
|+0.853
|164.533
|16
|L. Baz Bonovo Action BMW
|76
|BMW
|+0.974
|164.335
|17
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|+1.052
|164.208
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|+1.527
|163.437
|19
|L. Baldassari GMT94 Yamaha
|34
|Yamaha
|+1.666
|163.213
|20
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|+2.134
|162.462
|21
|H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|35
|Honda
|+2.275
|162.237
|22
|I. Viñales TPR by Vinales Racing
|32
|Kawasaki
|+2.501
|161.878
|23
|E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|51
|Honda
|+2.678
|161.598
|24
|G. Ruiu B-Max Racing Team
|16
|BMW
|+2.934
|161.195
|25
|O. Konig Orelac Racing MOVISIO
|52
|Kawasaki
|+4.015
|159.513
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"
Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı" Leclerc: "2024 aracı bu yıl sahip olduğumuz araçtan çok farklı"
Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"
Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir" Newey: "Verstappen, bir sürücünün özgüvenini altüst edebilir"
Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!
Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti! Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!
Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...
Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası... Alpine'de büyük değişim başlıyor: Komando antrenmanları, takım içi gruplaşmayla mücadele ve daha fazlası...
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar