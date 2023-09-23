WSBK Aragon: Rea tur rekoruyla pole'de, Bautista ve Toprak arkasında

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Motosiklet yarışlarının ikonik ve tarihi duraklarından Motorland'de sıralama turları bugün gerçekleştirilirken, 15 dakikalık Superpole seansına 6 kez şampiyon Jonathan Rea damga vurdu.

Bu pistte 9 kez kazanmış bir isim olan Rea, geçtiğimiz ay Aragon'daki teste de katılmış, bu yarış için önemli veriler toplamış ve doğru ayarları bulmuştu.

Testteki çalışmalarının da yardımıyla hafta sonuna hızlı başlayan Rea, sıralama turlarında bir vites daha artırdı ve 1:47.973'lük derecesiyle tur rekorunu da kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu.

Rea'nin en yakın takipçisi şampiyona lideri Alvaro Bautista, yaklaşık 0.4 saniye geride ikinci oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise sıralama turlarında harika bir performans sergileyerek ilk çizgiyi tamamladı.

Aragon'daki teste katılmayan ve bu hafta sonu doğru ayarları bulmakta zorlanan Yamaha'ya rağmen harika bir performans sergileyen Toprak, üçüncü sırayı aldı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise dördüncü sıradaydı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Diğer Ducati'de Michael Ruben Rinaldi ilk 5'i tamamladı, güçlü bir hafta sonu geçiren Honda'da ise Iker Lecuona altıncı sırayı aldı.

Adı Kawasaki ile anılan Axel Bassani yarışa 7. sıradan başlayacak. Phillip Oettl, Remy Gardner ve Garrett Gerloff ise ilk 10'u tamamladılar.

Şu ana kadar belki de bu sezonki en iyi hafta sonunu geçiren Danilo Petrucci ise 8. virajda kaza yaptı ve ilk 20'de yer alamadı.

Hafta sonunun ilk yarışı, bugün TSi 15.00'te başlayacak.

Yarış gridi: