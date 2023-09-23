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World Superbike / Aragon Sıralama turları raporu

WSBK Aragon: Rea tur rekoruyla pole'de, Bautista ve Toprak arkasında

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Aragon hafta sonunda sıralama turlarında en hızlı derece Jonathan Rea'dan gelirken, Alvaro Bautista ile Toprak Razgatlıoğlu onu takip etti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştiriliyor.  

Motosiklet yarışlarının ikonik ve tarihi duraklarından Motorland'de sıralama turları bugün gerçekleştirilirken, 15 dakikalık Superpole seansına 6 kez şampiyon Jonathan Rea damga vurdu. 

Bu pistte 9 kez kazanmış bir isim olan Rea, geçtiğimiz ay Aragon'daki teste de katılmış, bu yarış için önemli veriler toplamış ve doğru ayarları bulmuştu.

Testteki çalışmalarının da yardımıyla hafta sonuna hızlı başlayan Rea, sıralama turlarında bir vites daha artırdı ve 1:47.973'lük derecesiyle tur rekorunu da kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. 

 

Rea'nin en yakın takipçisi şampiyona lideri Alvaro Bautista, yaklaşık 0.4 saniye geride ikinci oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise sıralama turlarında harika bir performans sergileyerek ilk çizgiyi tamamladı. 

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Aragon'daki teste katılmayan ve bu hafta sonu doğru ayarları bulmakta zorlanan Yamaha'ya rağmen harika bir performans sergileyen Toprak, üçüncü sırayı aldı. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise dördüncü sıradaydı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Diğer Ducati'de Michael Ruben Rinaldi ilk 5'i tamamladı, güçlü bir hafta sonu geçiren Honda'da ise Iker Lecuona altıncı sırayı aldı. 

Adı Kawasaki ile anılan Axel Bassani yarışa 7. sıradan başlayacak. Phillip Oettl, Remy Gardner ve Garrett Gerloff ise ilk 10'u tamamladılar. 

Şu ana kadar belki de bu sezonki en iyi hafta sonunu geçiren Danilo Petrucci ise 8. virajda kaza yaptı ve ilk 20'de yer alamadı. 

Hafta sonunun ilk yarışı, bugün TSi 15.00'te başlayacak. 

Yarış gridi: 

 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Zaman km/s
1 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1'48.808 167.976
2 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati +0.078 167.856
3 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha +0.555 167.124
4 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha +0.690 166.918
5 France F. Marino Kawasaki Racing 99 Kawasaki +1.039 166.387
6 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki +1.090 166.310
7 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW +1.208 166.132
8 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda +1.311 165.976
9 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW +1.334 165.942
10 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati +1.399 165.844
11 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha +1.561 165.600
12 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati +1.586 165.563
13 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda +1.619 165.513
14 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW +1.691 165.406
15 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati +1.753 165.313
16 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW +1.899 165.095
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha +2.131 164.749
18 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha +2.347 164.429
19 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki +3.071 163.365
20 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha +3.389 162.902
21 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda +3.652 162.521
22 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki +4.041 161.961
23 Brazil E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda +4.647 161.096
24 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki +5.256 160.236
25 Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW    
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Toprak mutsuz: "Yamaha, Aragon testine neden katılmadı bilmiyorum"

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