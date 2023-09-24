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World Superbike / Aragon Yarış raporu

WSBK Aragon Superpole: Bautista son turdaki geçişleriyle kazandı, Toprak üçüncü

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Aragon hafta sonunda Superpole yarışında zafer Alvaro Bautista'ya gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştirilirken, hafta sonunun 1. yarışı dün gerçekleştirilmişti. 

1. yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista düşmüş ve puan alamamıştı, Toprak ise ikinci sırayı alarak puan farkını 37'ye indirmişti. 

WSBK Aragon 1. yarış raporu :

Motorland'de Pazar günü Superpole yarışı ile başlarken, Jonathan Rea pole pozisyonundan start aldı. Onun arkasında ise Alvaro Bautista ile Toprak yer alıyordu. 

Yarış raporu 

10 turluk Superpole yarışının startında Rea ilk virajı lider döndü. Bautista ile Toprak da sıralarını korudular ve ilk turu Rea, Bautista, Toprak, Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi ilk 5'i ile tamamladık. 

Son 5 tura girene kadar öndeki "Titanik Üçlü" aynı sıralama ile yoluna devam etti, sonrasında Bautista ilk virajda bir atakla liderliği almaya çalıştı. Rea, sert ama adil savunmasıyla buna izin vermedi ve Bautista dışarıda kalarak momentum kaybetti. Toprak da bu daveti geri çevirmeyerek Bautista'yı geçti. 

Böylelikle Rea, Toprak, Bautista sıralaması oluştu. Toprak bu noktadan sonra Rea'nin üzerinde baskı kurmaya başladı ve liderliği almaya çalıştı ama başarılı olamadı. 

Son tura girdiğimizde Rea, Toprak, Bautista sıralaması devam ediyordu ve üçlü yine çok yakın ilerliyordu. 

Bautista son turda ilk olarak orta bölümde Toprak'ı geçti, arka düzlükte ise Rea'yi geçerek zafere ulaştı. 

 

Son tura 3. sırada giren Bautista, gerçekten iyi bir son tur sürdü ve son turdaki iki geçişiyle Superpole yarışını kazandı, 12 puanı da hanesini yazdırdı. 

Bautista ayrıca bugün 15.00'da başlayacak 2. yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Rea ikinci olurken, Toprak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. 

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü olurken, ilk yarışın galibi Rinaldi beşinciydi. Honda sürücüleri arka arkaya finiş gördü: Iker Lecuona altıncı, Xavi Vierge yedinci oldu. 

Phillip Oettl, Garrett Gerloff ve Remy Gardner ilk 10'u tamamladılar. 

Yarış sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 10 -       12
2 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 10 +0.179 0.179     9
3 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 10 +0.475 0.296     7
4 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 10 +5.013 4.538     6
5 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 10 +6.013 1.000     5
6 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 10 +7.024 1.011     4
7 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 10 +8.592 1.568     3
8 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 10 +9.384 0.792     2
9 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 10 +9.740 0.356     1
10 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 10 +10.103 0.363      
11 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 10 +10.279 0.176      
12 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 10 +10.405 0.126      
13 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 10 +14.905 4.500      
14 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 10 +15.185 0.280      
15 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 10 +15.699 0.514      
16 France F. Marino Kawasaki Racing 99 Kawasaki 10 +20.947 5.248      
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 10 +23.827 2.880      
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 10 +27.934 4.107      
19 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 10 +28.005 0.071      
20 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 10 +29.003 0.998      
21 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 10 +34.311 5.308      
22 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 10 +42.997 8.686      
dnf Brazil E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda 0       Yarış dışı  
dnf Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW 0       Yarış dışı  
dnf France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 0       Yarış dışı  
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WSBK Aragon 1. yarış: Rinaldi kazandı, Toprak ikinci, Bautista iki kez düştü!

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