WSBK Aragon Superpole: Bautista son turdaki geçişleriyle kazandı, Toprak üçüncü

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştirilirken, hafta sonunun 1. yarışı dün gerçekleştirilmişti.

1. yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista düşmüş ve puan alamamıştı, Toprak ise ikinci sırayı alarak puan farkını 37'ye indirmişti.

Motorland'de Pazar günü Superpole yarışı ile başlarken, Jonathan Rea pole pozisyonundan start aldı. Onun arkasında ise Alvaro Bautista ile Toprak yer alıyordu.

Yarış raporu

10 turluk Superpole yarışının startında Rea ilk virajı lider döndü. Bautista ile Toprak da sıralarını korudular ve ilk turu Rea, Bautista, Toprak, Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi ilk 5'i ile tamamladık.

Son 5 tura girene kadar öndeki "Titanik Üçlü" aynı sıralama ile yoluna devam etti, sonrasında Bautista ilk virajda bir atakla liderliği almaya çalıştı. Rea, sert ama adil savunmasıyla buna izin vermedi ve Bautista dışarıda kalarak momentum kaybetti. Toprak da bu daveti geri çevirmeyerek Bautista'yı geçti.

Böylelikle Rea, Toprak, Bautista sıralaması oluştu. Toprak bu noktadan sonra Rea'nin üzerinde baskı kurmaya başladı ve liderliği almaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Son tura girdiğimizde Rea, Toprak, Bautista sıralaması devam ediyordu ve üçlü yine çok yakın ilerliyordu.

Bautista son turda ilk olarak orta bölümde Toprak'ı geçti, arka düzlükte ise Rea'yi geçerek zafere ulaştı.

Son tura 3. sırada giren Bautista, gerçekten iyi bir son tur sürdü ve son turdaki iki geçişiyle Superpole yarışını kazandı, 12 puanı da hanesini yazdırdı.

Bautista ayrıca bugün 15.00'da başlayacak 2. yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Rea ikinci olurken, Toprak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü olurken, ilk yarışın galibi Rinaldi beşinciydi. Honda sürücüleri arka arkaya finiş gördü: Iker Lecuona altıncı, Xavi Vierge yedinci oldu.

Phillip Oettl, Garrett Gerloff ve Remy Gardner ilk 10'u tamamladılar.

Yarış sonucu: