WSBK Aragon Superpole: Bautista son turdaki geçişleriyle kazandı, Toprak üçüncü
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Aragon hafta sonunda Superpole yarışında zafer Alvaro Bautista'ya gitti.
Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştirilirken, hafta sonunun 1. yarışı dün gerçekleştirilmişti.
1. yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista düşmüş ve puan alamamıştı, Toprak ise ikinci sırayı alarak puan farkını 37'ye indirmişti.
Motorland'de Pazar günü Superpole yarışı ile başlarken, Jonathan Rea pole pozisyonundan start aldı. Onun arkasında ise Alvaro Bautista ile Toprak yer alıyordu.
Yarış raporu
10 turluk Superpole yarışının startında Rea ilk virajı lider döndü. Bautista ile Toprak da sıralarını korudular ve ilk turu Rea, Bautista, Toprak, Andrea Locatelli, Michael Ruben Rinaldi ilk 5'i ile tamamladık.
Son 5 tura girene kadar öndeki "Titanik Üçlü" aynı sıralama ile yoluna devam etti, sonrasında Bautista ilk virajda bir atakla liderliği almaya çalıştı. Rea, sert ama adil savunmasıyla buna izin vermedi ve Bautista dışarıda kalarak momentum kaybetti. Toprak da bu daveti geri çevirmeyerek Bautista'yı geçti.
Böylelikle Rea, Toprak, Bautista sıralaması oluştu. Toprak bu noktadan sonra Rea'nin üzerinde baskı kurmaya başladı ve liderliği almaya çalıştı ama başarılı olamadı.
Son tura girdiğimizde Rea, Toprak, Bautista sıralaması devam ediyordu ve üçlü yine çok yakın ilerliyordu.
Bautista son turda ilk olarak orta bölümde Toprak'ı geçti, arka düzlükte ise Rea'yi geçerek zafere ulaştı.
Son tura 3. sırada giren Bautista, gerçekten iyi bir son tur sürdü ve son turdaki iki geçişiyle Superpole yarışını kazandı, 12 puanı da hanesini yazdırdı.
Bautista ayrıca bugün 15.00'da başlayacak 2. yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Rea ikinci olurken, Toprak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü.
Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü olurken, ilk yarışın galibi Rinaldi beşinciydi. Honda sürücüleri arka arkaya finiş gördü: Iker Lecuona altıncı, Xavi Vierge yedinci oldu.
Phillip Oettl, Garrett Gerloff ve Remy Gardner ilk 10'u tamamladılar.
Yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|10
|-
|12
|2
|J. Rea Kawasaki Racing
|65
|Kawasaki
|10
|+0.179
|0.179
|9
|3
|T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|54
|Yamaha
|10
|+0.475
|0.296
|7
|4
|A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|55
|Yamaha
|10
|+5.013
|4.538
|6
|5
|M. Rinaldi Ducati Team
|21
|Ducati
|10
|+6.013
|1.000
|5
|6
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|10
|+7.024
|1.011
|4
|7
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|10
|+8.592
|1.568
|3
|8
|P. Oettli Team Go Eleven
|5
|Ducati
|10
|+9.384
|0.792
|2
|9
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|10
|+9.740
|0.356
|1
|10
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|10
|+10.103
|0.363
|11
|S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|45
|BMW
|10
|+10.279
|0.176
|12
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|10
|+10.405
|0.126
|13
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|10
|+14.905
|4.500
|14
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|10
|+15.185
|0.280
|15
|A. Bassani Motocorsa Racing
|47
|Ducati
|10
|+15.699
|0.514
|16
|F. Marino Kawasaki Racing
|99
|Kawasaki
|10
|+20.947
|5.248
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|10
|+23.827
|2.880
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|10
|+27.934
|4.107
|19
|H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|35
|Honda
|10
|+28.005
|0.071
|20
|I. Viñales TPR by Vinales Racing
|32
|Kawasaki
|10
|+29.003
|0.998
|21
|L. Baldassari GMT94 Yamaha
|34
|Yamaha
|10
|+34.311
|5.308
|22
|O. Konig Orelac Racing MOVISIO
|52
|Kawasaki
|10
|+42.997
|8.686
|dnf
|E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|51
|Honda
|0
|Yarış dışı
|dnf
|G. Ruiu B-Max Racing Team
|16
|BMW
|0
|Yarış dışı
|dnf
|L. Baz Bonovo Action BMW
|76
|BMW
|0
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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