WSBK Aragon 3. antrenman: Rea lider, Toprak 12. oldu

Cumartesi sabahı gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında hava sıcaklığı dünle benzerdi ve güneş kendisini gösterdi.

İkinci antrenman seansını zirvede tamamlan Jonathan Rea, 1:50.287'lik zaman turuyla üçüncü seansı da ilk sırada tamamlayan isim olmayı başardı ve böylelikle Super Pole'ün favorilerinden birisi olduğunu gösterdi.

Yamaha sürücüleri Loris Baz ve Michael van der Mark iyi bir performans sergilediler. Baz 1:50.476 yapıp ikinci en iyi zamanın sahibi olurken, Van der Mark da 1:50.539'la üçüncü en iyi dereceyi yaptı.

Dün yaşadığı zorlukların ardından Alvaro Bautista, en hızlı dördüncü isim konumunda yer almayı başardı. İspanyol sürücü 1:50.605'lik zaman turuyla 0.318 saniye geride kaldı.

Alex Lowes, Kawasaki ile beşinci olurken, en iyi Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi altıncı, Leon Haslam yedinci ve Chaz Davies sekizinci oldu.

İlk onu Tom Sykes ve Federico Caricasulo tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, iyi bir seans geçiremedi ve kendisine 1 saniye geride 12. sırada yer bulabildi.

Seans sonucu: