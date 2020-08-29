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World Superbike / Aragon / Son dakika

WSBK Aragon 3. antrenman: Rea lider, Toprak 12. oldu

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WSBK Aragon 3. antrenman: Rea lider, Toprak 12. oldu
Ekleyen:
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, Aragon'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

Cumartesi sabahı gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında hava sıcaklığı dünle benzerdi ve güneş kendisini gösterdi.

İkinci antrenman seansını zirvede tamamlan Jonathan Rea, 1:50.287'lik zaman turuyla üçüncü seansı da ilk sırada tamamlayan isim olmayı başardı ve böylelikle Super Pole'ün favorilerinden birisi olduğunu gösterdi.

Yamaha sürücüleri Loris Baz ve Michael van der Mark iyi bir performans sergilediler. Baz 1:50.476 yapıp ikinci en iyi zamanın sahibi olurken, Van der Mark da 1:50.539'la üçüncü en iyi dereceyi yaptı.

Dün yaşadığı zorlukların ardından Alvaro Bautista, en hızlı dördüncü isim konumunda yer almayı başardı. İspanyol sürücü 1:50.605'lik zaman turuyla 0.318 saniye geride kaldı.

Alex Lowes, Kawasaki ile beşinci olurken, en iyi Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi altıncı, Leon Haslam yedinci ve Chaz Davies sekizinci oldu.

İlk onu Tom Sykes ve Federico Caricasulo tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, iyi bir seans geçiremedi ve kendisine 1 saniye geride 12. sırada yer bulabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 8 1'50.287  
2 France Loris Baz Yamaha 10 1'50.476 0.189
3 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 9 1'50.539 0.252
4 Spain Alvaro Bautista Honda 8 1'50.605 0.318
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 1'50.652 0.365
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 1'50.697 0.410
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 1'50.702 0.415
8 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 1'50.732 0.445
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 7 1'50.747 0.460
10 Italy Federico Caricasulo Yamaha 9 1'51.032 0.745
11 United Kingdom Scott Redding Ducati 7 1'51.108 0.821
12 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 8 1'51.333 1.046
13 Ireland Eugene Laverty BMW 6 1'51.357 1.070
14 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 9 1'51.423 1.136
15 United States Garrett Gerloff Yamaha 7 1'51.698 1.411
16 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 1'51.750 1.463
17 Argentina Leandro Mercado Ducati 8 1'52.039 1.752
18 France Sylvain Barrier Ducati 6 1'52.698 2.411
19 Italy Marco Melandri Ducati 10 1'52.735 2.448
20 Spain Roman Ramos Kawasaki 10 1'52.839 2.552
21 France Christophe Ponsson Aprilia 9 1'53.359 3.072
22 Japan Takumi Takahashi Honda 8 1'53.594 3.307
23 Italy Lorenzo Gabellini Honda 9 1'54.760 4.473
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Lokasyon Motorland Aragon
Editör Lorenza D'Adderio

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