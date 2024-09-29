WSBK Aragon 2. Yarış: Toprak ikinci, Bautista kazandı

Aragon’da gerçekleştirilen WorldSBK 2. yarışında pole pozisyonundan başlayan Alvaro Bautista, yarışı kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.



Yarışa ikinci sıradan başlayan şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Bautista'nın hemen arkasında finiş görerek Bulega ile puan farkını artırdı ve sakatlık dönüşünde sorunsuz bir performans sergilemiş oldu.

Yarışın ilk turlarında Razgatlıoğlu, Bautista ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da İspanyol pilot tempoyu artırarak son iki tura girerken farkı 1.2 saniyeye çıkardı.



Toprak, liderliği zorlamasına rağmen Bautista’yı yakalayamadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Nicolo Bulega ise zorlu bir mücadele sonrası üçüncü sırayı aldı.



