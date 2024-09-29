Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış raporu
World Superbike Aragon

WSBK Aragon 2. Yarış: Toprak ikinci, Bautista kazandı

Aragon'daki WSBK 2. yarışında Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista’nın ardından ikinci sırada finiş gördü ve sakatlıktan döndüğü hafta sonunda güçlü bir performans sergiledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1020389844-LAT-20240927-71499_HiRes

Aragon’da gerçekleştirilen WorldSBK 2. yarışında pole pozisyonundan başlayan Alvaro Bautista, yarışı kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Bautista'nın hemen arkasında finiş görerek Bulega ile puan farkını artırdı ve sakatlık dönüşünde sorunsuz bir performans sergilemiş oldu.

Yarışın ilk turlarında Razgatlıoğlu, Bautista ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da İspanyol pilot tempoyu artırarak son iki tura girerken farkı 1.2 saniyeye çıkardı.

Toprak, liderliği zorlamasına rağmen Bautista’yı yakalayamadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Nicolo Bulega ise zorlu bir mücadele sonrası üçüncü sırayı aldı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

-

       25
2 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

+3.366

3.366

 3.366     20
3 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+10.800

10.800

 7.434     16
4 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+12.338

12.338

 1.538     13
5 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+13.903

13.903

 1.565     11
6 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+14.647

14.647

 0.744     10
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+16.427

16.427

 1.780     9
8 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+17.072

17.072

 0.645     8
9 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+18.631

18.631

 1.559     7
10 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+20.291

20.291

 1.660     6
11 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+22.674

22.674

 2.383     5
12 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+24.710

24.710

 2.036     4
13 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+26.707

26.707

 1.997     3
14 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+28.126

28.126

 1.419     2
15 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+31.144

31.144

 3.018     1
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+31.193

31.193

 0.049      
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+40.961

40.961

 9.768      
18 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 1

+52.330

52.330

 11.369      
19 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+52.713

52.713

 0.383      
dnf Germany M. Fritz GRT Racing Team 17 Yamaha 1

 

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak: "Aragon'daki ilk yarıştan sonra bütün vücudumun ağrıdığını hissettim"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Formula 1
Singapur GP
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Hamilton: "Ferrari kararımı Toto'ya söylemek korkutucuydu"

Hamilton: "Ferrari kararımı Toto'ya söylemek korkutucuydu"

Formula 1
Singapur GP
Hamilton: "Ferrari kararımı Toto'ya söylemek korkutucuydu"

Son Haberler

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

F1 Formula 1
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

MGP MotoGP
Endonezya GP
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye