WSBK Aragon 2. Yarış: Toprak ikinci, Bautista kazandı
Aragon'daki WSBK 2. yarışında Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista’nın ardından ikinci sırada finiş gördü ve sakatlıktan döndüğü hafta sonunda güçlü bir performans sergiledi.
Aragon’da gerçekleştirilen WorldSBK 2. yarışında pole pozisyonundan başlayan Alvaro Bautista, yarışı kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Yarışa ikinci sıradan başlayan şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Bautista'nın hemen arkasında finiş görerek Bulega ile puan farkını artırdı ve sakatlık dönüşünde sorunsuz bir performans sergilemiş oldu.
Yarışın ilk turlarında Razgatlıoğlu, Bautista ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da İspanyol pilot tempoyu artırarak son iki tura girerken farkı 1.2 saniyeye çıkardı.
Toprak, liderliği zorlamasına rağmen Bautista’yı yakalayamadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Nicolo Bulega ise zorlu bir mücadele sonrası üçüncü sırayı aldı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
-
|25
|2
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
+3.366
3.366
|3.366
|20
|3
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+10.800
10.800
|7.434
|16
|4
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
+12.338
12.338
|1.538
|13
|5
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+13.903
13.903
|1.565
|11
|6
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+14.647
14.647
|0.744
|10
|7
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+16.427
16.427
|1.780
|9
|8
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
+17.072
17.072
|0.645
|8
|9
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+18.631
18.631
|1.559
|7
|10
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+20.291
20.291
|1.660
|6
|11
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+22.674
22.674
|2.383
|5
|12
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+24.710
24.710
|2.036
|4
|13
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+26.707
26.707
|1.997
|3
|14
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+28.126
28.126
|1.419
|2
|15
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|1
|
+31.144
31.144
|3.018
|1
|16
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+31.193
31.193
|0.049
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+40.961
40.961
|9.768
|18
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|1
|
+52.330
52.330
|11.369
|19
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+52.713
52.713
|0.383
|dnf
|M. Fritz GRT Racing Team
|17
|Yamaha
|1
|
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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