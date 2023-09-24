WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştirilirken, hafta sonunun 1. yarışı dün gerçekleştirilmişti.

1. yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista düşmüş ve puan alamamıştı, Toprak ise ikinci sırayı alarak puan farkını 37'ye indirmişti.

Motorland'de Pazar günü Superpole yarışı ile başlamış ve Alvaro Bautista, son turdaki geçişleriyle Pazar gününün ilk yarışını kazanmıştı.

Superpole yarışının da tamamlanmasıyla sıra artık hafta sonunun son yarışına geldi. İkinci yarışın gridi her zaman olduğu gibi Superpole yarışının sonuçlarına göre dizildi.

Bu da Alvaro Bautista'nın ilk cepte olduğu anlamına geliyordu, Jonathan Rea ile Toprak Razgatlıoğlu ile ilk çizgiyi tamamladılar. Yarış galibiyetinin yine "Titanik Üçlü" arasında geçeceği açıktı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

5 kırmızı ışığın sönmesiyle Motorland'de hafta sonunun son yarışı başladı, Bautista ilk virajı lider döndü, dördüncü sıradan kalkan Locatelli ise Toprak'ı geçerek üçüncü sıraya çıktı.

Yarış startı:

İlk sektör geride kalmadan Rea harika bir atakla liderliği eline geçirdi, ardından üçüncü sıradaki Locatelli de oldukça sınırda bir geçişle Bautista'yı geçti ve ikinci sıraya çıktı. Bautista iki agresif atakla iki sıra kaybetti.

Böylelikle çizgiyi ilk geçişimizde Rea, Locatelli, Bautista, Toprak sıralaması oluşmuştu ama ikinci turun ilk virajında Locatelli motosikletini içeri attı ve Rea'yi geçerek bunu değiştirdi.

Bu atakla Rea momentum kaybetti ve Bautista ikinci sıraya çıktı. Motorland'de son yarış gerçekten harika başlamıştı ve Locatelli liderdi, Bautista, Rea ve Toprak onun arkasındaydı.

Locatelli'nin liderlik atağı:

İkinci tur bitmeden Bautista liderliğe yükseldi, Toprak ise üçüncü sıraya çıktı ve Locatelli'nin arkasına geldi.

Bu noktada herkes Locatelli'nin arkasındaki takım arkadaşı Toprak'a yol vermesini bekliyordu sonuçta Toprak şampiyonluk için savaşıyordu.

Locatelli, Toprak'a yol vermezken beklenenden çok daha iyi bir savunma yaptı ve Bautista liderliği almasının ardından önde kayboldu.

Toprak, Locatelli'yi geçmeyi birçok kez denedi ama düzlüklere çıkılırken Locatelli'nin çekişi oldukça iyiydi ve İtalyan sürücü önde kalmayı başarıyordu.

Bitime 10 tur kala durum hâlâ aynıydı. Bautista 3 saniyelik bir farkla liderdi, Toprak ise Locatelli'nin kuyruğunda yarışa devam ediyordu ve lastik yiyordu. Bautista önde çoktan kaybolmuştu, şimdi ise arkadan Rinaldi gelmekteydi ama Yamaha hâlâ Locatelli'ye yol vermesini söylememişti.

Bitime 7 tur kala, Rinaldi Yamaha sürücülerinin arkasına gelmişti bile.

Yamaha'lar 2. turdan bu yana savaşıyordu:

Bitime 4 tur kala ise Locatelli'nin motosikletinden dumanlar çıkmaya başladı ve İtalyan sürücü yavaşladı. Sonrasında da yarışa veda etti. Yamaha pit duvarının yapamadığını, Yamaha motosiklet yapmış oldu ama Toprak'ın önü bitime 4 tur kala açıldı ama artık çok geçti.

Bautista kalan turları da hatasız geçerek Aragon'da 2. yarışı kazandı ve Pazar günü 2/2 yapmış oldu. Bautista bugün aldığı zaferlerle şampiyonadaki puan farkını 47'ye çıkarmış oldu. Sezonun bitimine 2 ayak (6 yarış) kala Bautista ile Toprak arasındaki puan farkı 47.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Toprak, Yamaha'nın podyum için bile savaşamayacağı düşünülen bu pistten 3'te3 podyum ile ayrılıyor.

Yarış içerisinde Yamaha'nın neden takım emri vererek Toprak'ı Locatelli'nin önüne geçirmediği ise büyük bir soru işareti.

Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kawasaki'de Jonathan Rea dağınık bir yarış geçirdi ve dördüncü oldu. Adı Kawasaki'de Rea'den boşulacak koltukla anılan Axel Bassani ilk 5'i tamamlarken, Iker Lecuona altıncıydı.

Phillip Oettl, Xavi Vierge, Remy Gardner ve Garrett Gerloff ilk 10'u tamamladılar. Gerloff yine en hızlı BMW sürücüsü oldu.

2023 WSBK sezonu, 29 Eylül-1Ekim tarihlerindeki Portekiz hafta sonu ile devam edecek.

Yarış sonucu: