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World Superbike / Aragon Yarış raporu

WSBK Aragon 2. yarış: Bautista kazandı, Toprak ikinci, Locatelli yarış dışı kaldı

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Aragon hafta sonunda 2. yarışı fabrika Ducati sürücüsü Alvaro Bautista kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştirilirken, hafta sonunun 1. yarışı dün gerçekleştirilmişti. 

1. yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista düşmüş ve puan alamamıştı, Toprak ise ikinci sırayı alarak puan farkını 37'ye indirmişti. 

WSBK Aragon 1. yarış raporu :

Motorland'de Pazar günü Superpole yarışı ile başlamış ve Alvaro Bautista, son turdaki geçişleriyle Pazar gününün ilk yarışını kazanmıştı. 

Superpole yarışının da tamamlanmasıyla sıra artık hafta sonunun son yarışına geldi. İkinci yarışın gridi her zaman olduğu gibi Superpole yarışının sonuçlarına göre dizildi. 

Bu da Alvaro Bautista'nın ilk cepte olduğu anlamına geliyordu, Jonathan Rea ile Toprak Razgatlıoğlu ile ilk çizgiyi tamamladılar. Yarış galibiyetinin yine "Titanik Üçlü" arasında geçeceği açıktı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

5 kırmızı ışığın sönmesiyle Motorland'de hafta sonunun son yarışı başladı, Bautista ilk virajı lider döndü, dördüncü sıradan kalkan Locatelli ise Toprak'ı geçerek üçüncü sıraya çıktı. 

Yarış startı: 

 

İlk sektör geride kalmadan Rea harika bir atakla liderliği eline geçirdi, ardından üçüncü sıradaki Locatelli de oldukça sınırda bir geçişle Bautista'yı geçti ve ikinci sıraya çıktı. Bautista iki agresif atakla iki sıra kaybetti. 

Böylelikle çizgiyi ilk geçişimizde Rea, Locatelli, Bautista, Toprak sıralaması oluşmuştu ama ikinci turun ilk virajında Locatelli motosikletini içeri attı ve Rea'yi geçerek bunu değiştirdi. 

Bu atakla Rea momentum kaybetti ve Bautista ikinci sıraya çıktı. Motorland'de son yarış gerçekten harika başlamıştı ve Locatelli liderdi, Bautista, Rea ve Toprak onun arkasındaydı.

Locatelli'nin liderlik atağı: 

 

İkinci tur bitmeden Bautista liderliğe yükseldi, Toprak ise üçüncü sıraya çıktı ve Locatelli'nin arkasına geldi.

Bu noktada herkes Locatelli'nin arkasındaki takım arkadaşı Toprak'a yol vermesini bekliyordu sonuçta Toprak şampiyonluk için savaşıyordu.

Locatelli, Toprak'a yol vermezken beklenenden çok daha iyi bir savunma yaptı ve Bautista liderliği almasının ardından önde kayboldu. 

Toprak, Locatelli'yi geçmeyi birçok kez denedi ama düzlüklere çıkılırken Locatelli'nin çekişi oldukça iyiydi ve İtalyan sürücü önde kalmayı başarıyordu. 

Bitime 10 tur kala durum hâlâ aynıydı. Bautista 3 saniyelik bir farkla liderdi, Toprak ise Locatelli'nin kuyruğunda yarışa devam ediyordu ve lastik yiyordu. Bautista önde çoktan kaybolmuştu, şimdi ise arkadan Rinaldi gelmekteydi ama Yamaha hâlâ Locatelli'ye yol vermesini söylememişti. 

Bitime 7 tur kala, Rinaldi Yamaha sürücülerinin arkasına gelmişti bile. 

Yamaha'lar 2. turdan bu yana savaşıyordu: 

 

Bitime 4 tur kala ise Locatelli'nin motosikletinden dumanlar çıkmaya başladı ve İtalyan sürücü yavaşladı. Sonrasında da yarışa veda etti. Yamaha pit duvarının yapamadığını, Yamaha motosiklet yapmış oldu ama Toprak'ın önü bitime 4 tur kala açıldı ama artık çok geçti. 

Bautista kalan turları da hatasız geçerek Aragon'da 2. yarışı kazandı ve Pazar günü 2/2 yapmış oldu. Bautista bugün aldığı zaferlerle şampiyonadaki puan farkını 47'ye çıkarmış oldu. Sezonun bitimine 2 ayak (6 yarış) kala Bautista ile Toprak arasındaki puan farkı 47. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Toprak, Yamaha'nın podyum için bile savaşamayacağı düşünülen bu pistten 3'te3 podyum ile ayrılıyor. 

Yarış içerisinde Yamaha'nın neden takım emri vererek Toprak'ı Locatelli'nin önüne geçirmediği ise büyük bir soru işareti. 

Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü olarak podyumu tamamladı. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kawasaki'de Jonathan Rea dağınık bir yarış geçirdi ve dördüncü oldu. Adı Kawasaki'de Rea'den boşulacak koltukla anılan Axel Bassani ilk 5'i tamamlarken, Iker Lecuona altıncıydı. 

Phillip Oettl, Xavi Vierge, Remy Gardner ve Garrett Gerloff ilk 10'u tamamladılar. Gerloff yine en hızlı BMW sürücüsü oldu.

2023 WSBK sezonu, 29 Eylül-1Ekim tarihlerindeki Portekiz hafta sonu ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 18 -       25
2 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 18 +4.064 4.064     20
3 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 18 +7.109 3.045     16
4 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 18 +14.007 6.898     13
5 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 18 +15.270 1.263     11
6 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 18 +17.104 1.834     10
7 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 18 +18.152 1.048     9
8 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 18 +18.574 0.422     8
9 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 18 +19.940 1.366     7
10 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 18 +22.509 2.569     6
11 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 18 +23.129 0.620     5
12 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 18 +27.041 3.912     4
13 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 18 +27.818 0.777     3
14 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 18 +32.000 4.182     2
15 France F. Marino Kawasaki Racing 99 Kawasaki 18 +34.509 2.509     1
16 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 18 +34.821 0.312      
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 18 +36.678 1.857      
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 18 +42.804 6.126      
19 Brazil E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda 18 +51.427 8.623      
20 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 18 +51.690 0.263      
21 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 18          
dnf Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 0       Yarış dışı  
dnf Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0       Yarış dışı  
dnf Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 0       Yarış dışı  
dnf Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW 0       Yarış dışı  
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WSBK Aragon Superpole: Bautista son turdaki geçişleriyle kazandı, Toprak üçüncü

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