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World Superbike / Aragon Antrenman raporu

WSBK Aragon 2. antrenman: Yakın seansta Bautista lider, Toprak üçüncü

Ducati sürücüsü Alvaro Bautista, Aragon'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında sürpriz şekilde en hızlı zamana imza attı.

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Aragon 2. antrenman: Yakın seansta Bautista lider, Toprak üçüncü
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Ducati sürücüsü Alvaro Bautista Aragon'daki ikinci Dünya Superbike antrenman seansında sürpriz şekilde en iyi zamanı yakaladı. Bautista, öğleden sonra 1:49.606 yaptı ve bu tur Jonathan Rea ile Toprak Razgatlıoğlu'nun turundan biraz daha hızlıydı.

Jonathan Rea, sabahın en hızlı sürücüsüydü. Seansın başında 1:49.301 yapan Rea, seansın kalan kısmında zirvede kalmıştı. Bu derece, ikinci seansta kimse tarafından geçilemedi.

İkinci seansın başlangıcında hava 19, pist 30 dereceydi.

Rea ve Bautista, seans başlar başlamaz 1:50'nin altında turlar atmaya başladılar ve ardından uzun sürüşlere odaklandılar. Daha sonra temsilcimiz Toprak 1:49.706 yaptı ve bu iki sürücünün arasına girdi.

Fakat bitime 12 dakika kala Bautista en iyi dereceyi 1:49.606'ya çekti ve zaman tablosunda zirveye çıktı. Bu, yeni sıralamanın Bautista, Rea ve Toprak olduğu anlamına geliyordu.

Son bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Bautista seansı zirvede tamamladı. İspanyol sürücü, kombine edilmiş derecelerde Rea'i geçemese de, temsilcimiz Toprak'ın önüne geçti.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yakın geçen ikinci antrenman seansında Bautista'yı 0.024 saniye geriden Rea takip ederken, Toprak 0.100 saniye geride üçüncü oldu. Hem Rea hem de Toprak son bölümde zaman turu denemesi yapmaktan kaçındı.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ve Kawasaki fabrika sürücüsü Alex Lowes ilk beşi tamamladılar.

Michael Rinaldi (Ducati) altıncı olurken, Roberto Tamburini (Motoxracing-Yamaha) yedinci ve Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli sekizinci oldu.

En iyi BMW sürücüsü, dokuzuncu olan İlya Mikhalchik oldu. Mikhalchik, bu hafta sonu sakatlanan Michael van der Mark'ın yerini almıştı.

Loris Baz M1000RR ile ilk 10'u tamamlarken, BMW fabrika sürücüsü Scott Redding yine beklentilerin altında kaldı ve 14. oldu.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) için işler çok iyi gitmedi. İlk antrenmanda 10. sırayı alan Öttl, ikinci antrenmanda ancak 16. olabildi.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Alvaro Bautista Ducati 20 1'49.606  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 21 1'49.630 0.024
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 18 1'49.706 0.100
4 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 1'49.900 0.294
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 17 1'50.010 0.404
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'50.154 0.548
7 Italy Roberto Tamburini Yamaha 17 1'50.501 0.895
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 19 1'50.571 0.965
9 Illia Mykhalchyk BMW 17 1'50.706 1.100
10 France Loris Baz BMW 16 1'50.785 1.179
11 Spain Xavi Vierge Honda 15 1'50.787 1.181
12 Italy Axel Bassani Ducati 19 1'50.856 1.250
13 Ireland Eugene Laverty BMW 19 1'50.945 1.339
14 United Kingdom Scott Redding BMW 18 1'51.108 1.502
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 14 1'51.118 1.512
16 Philipp Oettl Ducati 20 1'51.204 1.598
17 Spain Iker Lecuona Honda 20 1'51.262 1.656
18 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'51.278 1.672
19 San Marino Luca Bernardi Ducati 15 1'51.329 1.723
20 Italy Gabriele Ruiu BMW 16 1'52.077 2.471
21 France Christophe Ponsson Yamaha 17 1'52.794 3.188
22 Oliver Konig Kawasaki 15 1'52.981 3.375
23 Argentina Leandro Mercado Honda 16 1'53.143 3.537
24 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 13 1'53.247 3.641
25 Belgium Loris Cresson Kawasaki 17 1'53.885 4.279
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