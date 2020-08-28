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World Superbike / Aragon / Antrenman raporu

WSBK Aragon 2. antrenman: Rea lider, Lowes kaza yaptı

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WSBK Aragon 2. antrenman: Rea lider, Lowes kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Dünya Superbike Şampyionası'nun Aragon'daki ayağı öncesi gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava ilk seansla oldukça benzerdi.

Seansın başında liderliği, son yarışlarda performans düşüşü yaşayan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes aldı ve uzun süre lider gitti.

Fakat takım arkadaşı ve son şampiyon Jonathan Rea 1:50.865'le 1:51'in altına inebilen tek isim olarak seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Lowes, son bölümde kaza yaptı ve seansı 0.136 saniye geride ikinci bitirdi.

Scott Redding'in 0.166 saniye geride üçüncü olduğu seansta, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:51.096 yaptı ve 0.232 saniye geride dördüncü oldu.

Michael Ruben Rinaldi, ilk beşi tamamlayan isimdi ve onu Chaz Davies, Leon Haslam, Tom Sykes, Michael van der Mark ve Eugene Laverty takip etti.

Loris Baz 12. olurken, Marco Melandri 15. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 1'50.865    
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 11 1'51.001 0.136 0.136
3 United Kingdom Scott Redding Ducati 15 1'51.031 0.166 0.030
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 18 1'51.097 0.232 0.066
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 15 1'51.140 0.275 0.043
6 United Kingdom Chaz Davies Ducati 21 1'51.218 0.353 0.078
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 13 1'51.242 0.377 0.024
8 United Kingdom Tom Sykes BMW 14 1'51.337 0.472 0.095
9 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 16 1'51.548 0.683 0.211
10 Ireland Eugene Laverty BMW 16 1'52.028 1.163 0.480
11 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 17 1'52.055 1.190 0.027
12 France Loris Baz Yamaha 14 1'52.175 1.310 0.120
13 United States Garrett Gerloff Yamaha 17 1'52.179 1.314 0.004
14 Spain Xavi Fores Kawasaki 20 1'52.214 1.349 0.035
15 Italy Marco Melandri Ducati 15 1'52.527 1.662 0.313
16 Italy Federico Caricasulo Yamaha 20 1'52.886 2.021 0.359
17 Argentina Leandro Mercado Ducati 19 1'53.077 2.212 0.191
18 France Sylvain Barrier Ducati 17 1'53.103 2.238 0.026
19 Spain Roman Ramos Kawasaki 14 1'53.126 2.261 0.023
20 France Christophe Ponsson Aprilia 9 1'53.491 2.626 0.365
21 Japan Takumi Takahashi Honda 19 1'53.657 2.792 0.166
22 Italy Lorenzo Gabellini Honda 19 1'55.086 4.221 1.429
23 Spain Alvaro Bautista Honda 2      
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WSBK, Aragon 1. antrenman: Davies lider, Toprak 13. oldu

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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Pilotlar Chaz Davies
Takımlar Ducati Aruba.IT
Editör Jamie Klein

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