WSBK Aragon 2. antrenman: Rea lider, Lowes kaza yaptı

Dünya Superbike Şampyionası'nun Aragon'daki ayağı öncesi gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava ilk seansla oldukça benzerdi.

Seansın başında liderliği, son yarışlarda performans düşüşü yaşayan Kawasaki sürücüsü Alex Lowes aldı ve uzun süre lider gitti.

Fakat takım arkadaşı ve son şampiyon Jonathan Rea 1:50.865'le 1:51'in altına inebilen tek isim olarak seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Lowes, son bölümde kaza yaptı ve seansı 0.136 saniye geride ikinci bitirdi.

Scott Redding'in 0.166 saniye geride üçüncü olduğu seansta, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:51.096 yaptı ve 0.232 saniye geride dördüncü oldu.

Michael Ruben Rinaldi, ilk beşi tamamlayan isimdi ve onu Chaz Davies, Leon Haslam, Tom Sykes, Michael van der Mark ve Eugene Laverty takip etti.

Loris Baz 12. olurken, Marco Melandri 15. oldu.

Seans sonucu: