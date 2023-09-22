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World Superbike / Aragon Antrenman raporu

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Aragon hafta sonunda Cuma gününü Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ilk sırada tamamladı, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise Yamaha'nın zorlandığı ilk günün ardından 7. sırada.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
bautista aragon 23

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştiriliyor.  

Motosiklet yarışlarının ikonik ve tarihi pistlerinden Aragon'da WSBK hafta sonu sabah gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı. Birinci antrenman seansında rüzgar sürüşü zorlaştırmıştı, ilk 6'da ise geçtiğimiz ay Aragon'daki teste katılan isimler yer alıyordu. 

Kısacası bu seanstaki dereceler pek de temsili değildi ve ikinci seansta herkesin derecesini geliştirmesi bekleniyordu, öyle de oldu. 

İkinci seansta sıcaklıkların artması ve rüzgarın azalmasıyla her şey biraz daha normale döndü. Ducati de gerçek temposunu ortaya koydu ve ilk 3 sırayı kapattı. 

Zirvede İtalyan markanın şampiyon sürücüsü Alvaro Bautista vardı. İlk seanstaki derecesini neredeyse 2 saniye kadar geliştiren Ducati sürücüsü, 1:49.649'luk derecesiyle günün en hızlı ismi oldu. 

Bautista'nın yaklaşık 0.070sn kadar gerisinde ise fabrika Ducati'den takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi yer aldı. İlk 3'ü ise yine Ducati kullanan Danilo Petrucci tamamladı. Petrucci'nin geçtiğimiz ay Aragon'daki teste katılması oldukça verimli olmuş gibi duruyor zira kendisi bu sezonki en güçlü ve istikrarlı Cuma gününü arkasında bıraktı. 

 

İlk seansın en hızlısı Jonathan Rea dördüncüydü. İyi bir gün geçiren Honda'da Iker Lecuona günü 5. sırada noktaladı. Bonovo BMW'de ise Garrett Gerloff yine hızlıydı ve altıncı oldu. 

Jonathan Rea

Jonathan Rea

Fotoğraf: Worldsbk.com

Geçtiğimiz ay Aragon testine katılmayan Yamaha, beklenildiği gibi Aragon'da zorlanıyor. Temsilcimiz Toprak, günü 7. sırada noktaladı. Yedinci sıradaki Toprak, Yamaha'lar arasındaki en hızlı isimdi. 

Temsilcimizin arkasında ise iki Yamaha daha vardı: Aegerter sekizinci, Andrea Locatelli dokuzuncuydu. 

Hafta sonunun geri kalanında Yamaha'nın Ducati ile mücadele edebilmesi oldukça zor duruyor, Yamaha'nın Kawasaki ile mücadele edebilmek için de bolca çalışması gerekecek.

Gerçekçi olursak, bu hafta sonu Yamaha ve Toprak için -Ducati'ye karşı- biraz daha "hasarı azaltma" modunda geçecek gibi duruyor çünkü Ducati'nin rahat bir şekilde favori olduğu bu pistte, Yamaha şu anda Kawasaki'nin de arkasında üçüncü takım konumunda. Hatta Bonovo BMW'de Gerloff'un da Yamaha'dan iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 19 1'49.649   166.688
2 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 17 +0.077 0.077 166.571
3 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 15 +0.176 0.099 166.421
4 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 19 +0.321 0.145 166.201
5 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 15 +0.799 0.478 165.482
6 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 20 +0.805 0.006 165.473
7 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 15 +1.108 0.303 165.020
8 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 19 +1.311 0.203 164.718
9 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 14 +1.416 0.105 164.563
10 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 19 +1.447 0.031 164.517
11 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 19 +1.466 0.019 164.489
12 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 18 +1.506 0.040 164.429
13 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 17 +1.559 0.053 164.351
14 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 15 +1.571 0.012 164.333
15 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 17 +1.606 0.035 164.282
16 France F. Marino Kawasaki Racing 99 Kawasaki 19 +1.730 0.124 164.099
17 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 17 +2.282 0.552 163.289
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 4 +2.322 0.040 163.231
19 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 14 +2.327 0.005 163.224
20
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 16 +2.604 0.277 162.821
21 Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW 12 +2.954 0.350 162.315
22 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 15 +2.973 0.019 162.288
23 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 12 +3.049 0.076 162.178
24 Brazil E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda 16 +3.589 0.540 161.405
25 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 16 +4.210 0.621 160.524
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WSBK Aragon 1. antrenman: Rea lider, Toprak ve Bautista gerilerde

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