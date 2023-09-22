WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Motosiklet yarışlarının ikonik ve tarihi pistlerinden Aragon'da WSBK hafta sonu sabah gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı. Birinci antrenman seansında rüzgar sürüşü zorlaştırmıştı, ilk 6'da ise geçtiğimiz ay Aragon'daki teste katılan isimler yer alıyordu.

Kısacası bu seanstaki dereceler pek de temsili değildi ve ikinci seansta herkesin derecesini geliştirmesi bekleniyordu, öyle de oldu.

İkinci seansta sıcaklıkların artması ve rüzgarın azalmasıyla her şey biraz daha normale döndü. Ducati de gerçek temposunu ortaya koydu ve ilk 3 sırayı kapattı.

Zirvede İtalyan markanın şampiyon sürücüsü Alvaro Bautista vardı. İlk seanstaki derecesini neredeyse 2 saniye kadar geliştiren Ducati sürücüsü, 1:49.649'luk derecesiyle günün en hızlı ismi oldu.

Bautista'nın yaklaşık 0.070sn kadar gerisinde ise fabrika Ducati'den takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi yer aldı. İlk 3'ü ise yine Ducati kullanan Danilo Petrucci tamamladı. Petrucci'nin geçtiğimiz ay Aragon'daki teste katılması oldukça verimli olmuş gibi duruyor zira kendisi bu sezonki en güçlü ve istikrarlı Cuma gününü arkasında bıraktı.

İlk seansın en hızlısı Jonathan Rea dördüncüydü. İyi bir gün geçiren Honda'da Iker Lecuona günü 5. sırada noktaladı. Bonovo BMW'de ise Garrett Gerloff yine hızlıydı ve altıncı oldu.

Jonathan Rea Fotoğraf: Worldsbk.com

Geçtiğimiz ay Aragon testine katılmayan Yamaha, beklenildiği gibi Aragon'da zorlanıyor. Temsilcimiz Toprak, günü 7. sırada noktaladı. Yedinci sıradaki Toprak, Yamaha'lar arasındaki en hızlı isimdi.

Temsilcimizin arkasında ise iki Yamaha daha vardı: Aegerter sekizinci, Andrea Locatelli dokuzuncuydu.

Hafta sonunun geri kalanında Yamaha'nın Ducati ile mücadele edebilmesi oldukça zor duruyor, Yamaha'nın Kawasaki ile mücadele edebilmek için de bolca çalışması gerekecek.

Gerçekçi olursak, bu hafta sonu Yamaha ve Toprak için -Ducati'ye karşı- biraz daha "hasarı azaltma" modunda geçecek gibi duruyor çünkü Ducati'nin rahat bir şekilde favori olduğu bu pistte, Yamaha şu anda Kawasaki'nin de arkasında üçüncü takım konumunda. Hatta Bonovo BMW'de Gerloff'un da Yamaha'dan iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz.

Seans sonucu: