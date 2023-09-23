WSBK Aragon 1. yarış: Rinaldi kazandı, Toprak ikinci, Bautista iki kez düştü!
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Aragon hafta sonunda 1. yarışta zafer Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi'ye gitti. İkinci sıra temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'na giderken, şampiyona lideri Alvaro Bautista yarış içerisinde iki kez düştü ve puan alamadı.
Artık son çeyreğine girdiğimiz 2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde gerçekleştirilirken, hafta sonunun 1. yarışı ise bugün koşuldu.
Motosiklet yarışlarının ikonik ve tarihi duraklarından Motorland'de 1. yarış öncesinde gridde bu yarışı 9 kez kazanmış bir isim vardı: Jonathan Rea.
Rea'nin arkasında ise büyük üçlünün diğer iki ismi yer alıyordu: Bautista ikinci, Toprak üçüncü cepteydi.
Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 18 turluk yarış başlarken, startta liderlik el değiştirdi ve Bautista ilk sıraya çıktı. İspanyol sürücü, turun genel kalanında da önde kalmayı başardı ve ilk turu Bautista, Rea, Toprak, Michael Ruben Rinaldi, Andrea Locatelli ilk 5'i ile tamamladık.
Yarış startı:
Öndeki "Titanik Üçlü", sonraki turlarda arka tarafla aralarındaki farkı açtılar ve önde biraz da olsa yalnız kaldılar. Öndeki bu üçlü 1 saniye içerisinde ilerliyordu. Hava fazlasıyla sıcak olduğundan yarışın bu noktasında kimse lastiklerini fazlasıyla harcamak istemiyordu.
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bitime 13 tur kala ise lider giden Alvaro Bautista 9. virajda lowside yaşadı ve düştü! Startta liderliği alan Bautista, yokuş aşağı olan 9. virajda yaptığı hatasıyla oldukça muhtemel bir yarış galibiyetine veda etmiş oldu ama yarışa dönebildi.
Kazanın hızı oldukça düşüktü ve Bautista 19. sıradan yarışa yeniden katıldı.
Bautista düşüyor!:
Bautista'nın düşmesinin ardından galibiyet mücadelesi artık direkt olarak Rea ve Toprak arasındaydı. Toprak, Bautista'nın kazasının hemen ardından liderliğe yükselse de sonrasında Rea pozisyonu geri aldı. İkili sonraki turlarda savaşmaya devam ettiler.
Son 10 tura girerken ikili finiş çizgisini yan yana geçtiler ama ilk virajda Rea önde kalmayı başardı.
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bitime 7 tur kala, 3. sıradaki Michael Ruben Rinaldi öndeki ikiliyi yakaladı ve öndeki galibiyet mücadelesi bir anda üçlü bir savaşa döndü. Rinaldi'nin temposu ise hem Rea'den hem de Toprak'tan daha iyiydi.
Rea önde ilerlerken, Toprak ise Rinaldi'nin baskısı altında kalmaya başladı ve İtalyan sürücü, bitime 6 tur kala Toprak'ı geçerek 2. sıraya yükseldi.
Rinaldi, Toprak'ı geçmesinin ardından ilk sıradaki Rea'yi kovalamaya başladı. Rinaldi, Rea'yi geçmeye çalıştıkça ikili zaman kaybediyordu ve 3. sıradaki Toprak, bu ikiliyi çok yakından takip ediyordu.
Bitime 3 tur kala, Rinaldi sonunda geçişini yaptı ve liderliğe yükseldi. Rinaldi'nin ardından Toprak da Rea'yi geçti ve ikinci sıraya yükseldi.
Böylelikle bitime 3 tur kala Rinaldi, Toprak, Rea ilk 3'ü oluştu.
Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Rinaldi, liderliği almasının ardından ön tarafta arayı açmaya başladı ve kalan 3 turda da hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Yarış içerisinde 9. virajda düşen Bautista, bahsettiğimiz gibi yarışa yeniden katılmıştı. Son turda Scott Redding ile 11. sıra için mücadele eden Bautista, bu sefer de 16. virajda düştü ve yarışı tamamlayamadı.
Takım arkadaşı Bautista'nın 2 kez düştüğü bu yarışı kazanarak Ducati'ye zaferi getiren Rinaldi, 2021 Barselona 2. yarıştan bu yana yarış kazanamıyordu ve talihsiz istatistiği bugünkü güçlü sürüşüyle sonlandırdı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yine güçlü bir performans sergiledi ve Bautista'nın düştüğü bu yarışta ikinci sırayı alarak şampiyonada puan farkını 37'ye düşürdü. Şu anda Bautista'nın 467, Toprak'ın ise 430 puanı var.
Cuma antrenmanlarının ardından Yamaha ve Toprak'a 1. yarışta 2. olacaklarını ve Bautista'dan 20 puan alacaklarını söyleseniz, çok yüksek ihtimalle kabul ederlerdi. Dolayısıyla bizim için kesinlikle iyi bir gün geride kaldı diyebiliriz.
Üçüncü sıra ise yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea'ye gitti. Bu pistte 9 galibiyeti bulunan Rea, son bölümde lastiklerinin bitmesiyle 3. sırayla yetinmek zorunda kaldı.
Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü olurken, Danilo Petrucci ilk 5'i tamamladı. Bu sezonki en iyi yarışlarından birini çıkaran Phillip Oettl altıncı sırayı alırken, Remy Gardner yedinciydi.
Garrett Gerloff, Axel Bassani ve Iker Lecona ilk 10'u tamamlıyordu. Fabrika BMW'de Scott Redding 12. oldu, Xavi Vierge ise onun arkasındaydı.
Yarış sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Rinaldi Ducati Team
|21
|Ducati
|18
|-
|25
|2
|T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|54
|Yamaha
|18
|+1.253
|1.253
|20
|3
|J. Rea Kawasaki Racing
|65
|Kawasaki
|18
|+2.837
|1.584
|16
|4
|A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|55
|Yamaha
|18
|+5.902
|3.065
|13
|5
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|18
|+7.553
|1.651
|11
|6
|P. Oettli Team Go Eleven
|5
|Ducati
|18
|+14.427
|6.874
|10
|7
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|18
|+17.014
|2.587
|9
|8
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|18
|+17.259
|0.245
|8
|9
|A. Bassani Motocorsa Racing
|47
|Ducati
|18
|+18.469
|1.210
|7
|10
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|18
|+19.424
|0.955
|6
|11
|S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|45
|BMW
|18
|+21.653
|2.229
|5
|12
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|18
|+21.960
|0.307
|4
|13
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|18
|+23.690
|1.730
|3
|14
|L. Baz Bonovo Action BMW
|76
|BMW
|18
|+23.971
|0.281
|2
|15
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|18
|+24.523
|0.552
|1
|16
|F. Marino Kawasaki Racing
|99
|Kawasaki
|18
|+28.279
|3.756
|17
|L. Baldassari GMT94 Yamaha
|34
|Yamaha
|18
|+37.369
|9.090
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|18
|+38.489
|1.120
|19
|H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|35
|Honda
|18
|+46.123
|7.634
|20
|I. Viñales TPR by Vinales Racing
|32
|Kawasaki
|18
|+46.478
|0.355
|21
|G. Ruiu B-Max Racing Team
|16
|BMW
|18
|22
|O. Konig Orelac Racing MOVISIO
|52
|Kawasaki
|18
|dnf
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|0
|Yarış dışı
|dnf
|E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|51
|Honda
|0
|Yarış dışı
|dnf
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|0
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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