WSBK Aragon 1. yarış: Iannone kazandı, Toprak ikinci
Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından çıktığın ilk yarışta ikinci sırayı aldı ve şampiyona liderliğini korumayı başardı.
WorldSBK'nin Aragon ayağında gerçekleşen ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu, beşinci sıradan başladığı yarışta çok iyi bir performansla yarışı ikinci sırada tamamladı.
Yarışa iyi bir başlangıç yapan Andrea Iannone, pole pozisyonundaki Nicolo Bulega’nın yaşadığı teknik sorunlar sonrası rahat bir şekilde liderliğini sürdürerek birinci oldu.
Yarış boyunca sürekli olarak ilk üç içinde yer alan Razgatlıoğlu, başta Iannone ve Danilo Petrucci ile sıkı bir mücadeleye girdi.
İlk birkaç turda Petrucci’yi geride bırakarak ikinci sıraya yükselen temsilcimiz, zaman zaman liderliği zorlamaya çalışsa da Iannone, güçlü performansıyla yarışı kazanmayı başardı.
Yarışta bir diğer önemli olay ise Alex Lowes'in kazasıydı. Kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı ve yarışın yeniden başlatılması kararı alındı.
Toprak'ın şampiyonadaki en yakın rakibi Nicolo Bulega, ısınma turunda yaşadığı teknik sorun nedeniyle durmak zorunda kaldı ve yarış dışı kaldı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|17
|
31'09.154
|25
|2
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|17
|
+0.845
31'09.999
|0.845
|20
|3
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|17
|
+1.124
31'10.278
|0.279
|16
|4
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|17
|
+1.190
31'10.344
|0.066
|13
|5
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|17
|
+2.528
31'11.682
|1.338
|11
|6
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|17
|
+4.758
31'13.912
|2.230
|10
|7
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|17
|
+5.352
31'14.506
|0.594
|9
|8
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|17
|
+6.477
31'15.631
|1.125
|8
|9
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|17
|
+8.749
31'17.903
|2.272
|7
|10
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|17
|
+8.926
31'18.080
|0.177
|6
|11
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|17
|
+9.003
31'18.157
|0.077
|5
|12
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|17
|
+10.660
31'19.814
|1.657
|4
|13
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|17
|
+11.976
31'21.130
|1.316
|3
|14
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|17
|
+14.901
31'24.055
|2.925
|2
|15
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|17
|
+16.291
31'25.445
|1.390
|1
|16
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|17
|
+21.047
31'30.201
|4.756
|17
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|17
|
+30.353
31'39.507
|9.306
|18
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|17
|
+31.777
31'40.931
|1.424
|dnf
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|10
|
+7 Laps
18'50.889
|7 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|M. Fritz GRT Racing Team
|17
|Yamaha
|5
|
+12 Laps
9'41.821
|5 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|0
|
|Yarış dışı
|dnf
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|0
|
|Accident before restart
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