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Yarış raporu
World Superbike Aragon

WSBK Aragon 1. yarış: Iannone kazandı, Toprak ikinci

Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından çıktığın ilk yarışta ikinci sırayı aldı ve şampiyona liderliğini korumayı başardı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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WorldSBK'nin Aragon ayağında gerçekleşen ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu, beşinci sıradan başladığı yarışta çok iyi bir performansla yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışa iyi bir başlangıç yapan Andrea Iannone, pole pozisyonundaki Nicolo Bulega’nın yaşadığı teknik sorunlar sonrası rahat bir şekilde liderliğini sürdürerek birinci oldu.

Yarış boyunca sürekli olarak ilk üç içinde yer alan Razgatlıoğlu, başta Iannone ve Danilo Petrucci ile sıkı bir mücadeleye girdi.

İlk birkaç turda Petrucci’yi geride bırakarak ikinci sıraya yükselen temsilcimiz, zaman zaman liderliği zorlamaya çalışsa da Iannone, güçlü performansıyla yarışı kazanmayı başardı.

Yarışta bir diğer önemli olay ise Alex Lowes'in kazasıydı. Kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı ve yarışın yeniden başlatılması kararı alındı.

Toprak'ın şampiyonadaki en yakın rakibi Nicolo Bulega, ısınma turunda yaşadığı teknik sorun nedeniyle durmak zorunda kaldı ve yarış dışı kaldı.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 17

31'09.154

       25
2 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 17

+0.845

31'09.999

 0.845     20
3 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 17

+1.124

31'10.278

 0.279     16
4 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 17

+1.190

31'10.344

 0.066     13
5 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 17

+2.528

31'11.682

 1.338     11
6 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 17

+4.758

31'13.912

 2.230     10
7 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 17

+5.352

31'14.506

 0.594     9
8 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 17

+6.477

31'15.631

 1.125     8
9 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 17

+8.749

31'17.903

 2.272     7
10 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 17

+8.926

31'18.080

 0.177     6
11 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 17

+9.003

31'18.157

 0.077     5
12 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 17

+10.660

31'19.814

 1.657     4
13 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 17

+11.976

31'21.130

 1.316     3
14 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 17

+14.901

31'24.055

 2.925     2
15
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 17

+16.291

31'25.445

 1.390     1
16 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 17

+21.047

31'30.201

 4.756      
17 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 17

+30.353

31'39.507

 9.306      
18 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 17

+31.777

31'40.931

 1.424      
dnf Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 10

+7 Laps

18'50.889

 7 Laps   Yarış dışı  
dnf Germany M. Fritz GRT Racing Team 17 Yamaha 5

+12 Laps

9'41.821

 5 Laps   Yarış dışı  
dnf Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 0

 

     Yarış dışı  
dnf United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 0

 

     Accident before restart  
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