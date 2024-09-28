WSBK Aragon 1. yarış: Iannone kazandı, Toprak ikinci

WorldSBK'nin Aragon ayağında gerçekleşen ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu, beşinci sıradan başladığı yarışta çok iyi bir performansla yarışı ikinci sırada tamamladı.



Yarışa iyi bir başlangıç yapan Andrea Iannone, pole pozisyonundaki Nicolo Bulega’nın yaşadığı teknik sorunlar sonrası rahat bir şekilde liderliğini sürdürerek birinci oldu.

Yarış boyunca sürekli olarak ilk üç içinde yer alan Razgatlıoğlu, başta Iannone ve Danilo Petrucci ile sıkı bir mücadeleye girdi.



İlk birkaç turda Petrucci’yi geride bırakarak ikinci sıraya yükselen temsilcimiz, zaman zaman liderliği zorlamaya çalışsa da Iannone, güçlü performansıyla yarışı kazanmayı başardı.

Yarışta bir diğer önemli olay ise Alex Lowes'in kazasıydı. Kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı ve yarışın yeniden başlatılması kararı alındı.



Toprak'ın şampiyonadaki en yakın rakibi Nicolo Bulega, ısınma turunda yaşadığı teknik sorun nedeniyle durmak zorunda kaldı ve yarış dışı kaldı.