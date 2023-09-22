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World Superbike / Aragon Antrenman raporu

WSBK Aragon 1. antrenman: Rea lider, Toprak ve Bautista gerilerde

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Aragon hafta sonunda 1. antrenman turlarını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Sezonun artık son çeyreğine girdiğimiz World Superbike Dünya Şampiyonası, sezonun 10. ayağı için İspanya'nın Aragon Pisti'ne geldi ve hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı. 

Aragon'da koşullar her zaman zorlayıcı olur ve bu seansta da durum pek farklı değildi. Bu sabah gerçekleştirilen seansında özellikle de rüzgar yüzünden pist sürüş için pek de ideal değildi, bu yüzden dereceler geçen seneki 1. antrenmana kıyasla daha yavaş kaldı. 

Dolayısıyla pek temsili bir seansı geride bıraktığımızı söyleyemeyiz nitekim klasman da görmeye alışık olduğumuzdan farklıydı.

Seansın sonunda ilk 6'da yer alan tüm isimler, geçtiğimiz ay Aragon'daki teste katılan isimlerdi. Zirvede ise bu pistte 9 kez kazanmış bir isim vardı: Jonathan Rea. 

Bu pisti seven ve geçtiğimiz aylarda burada test yapan Rea, hafta sonuna beklendiği gibi hızlı başladı ve 1:50.309 ile ilk sırayı aldı. 

Rea'nin sadece 0.032 saniye arkasında ise güçlü bir seans geçiren Honda'dan Iker Lecuona vardı. Danilo Petrucci üçüncüydü. 

Bonovo Action BMW'de Garrett Gerloff dördüncü sıradaydı ve en hızlı BMW sürücüsü oldu. Gerloff ve BMW'nin son yarışlardaki güçlü form grafiği elbette bizi de yakından ilgilendiriyor. 

 

Michael Ruben Rinaldi ile Xavi Vierge ise ilk 6'yı tamamladılar. Bahsettiğimiz gibi ilk 6'daki tüm sürücüler geçtiğimiz ay Aragon'da test yapmışlardı, dolayısıyla bu klasman pek de sürpriz olmadı. 

İlk 6'nın dışında ise bizi iki şampiyon karşıladı: Toprak ve Bautista. Temsilcimiz Toprak yedinci, Bautista ise sekizinciydi. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise dokuzuncu en hızlı zamanı kaydetti. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom J. Rea Kawasaki Racing 65 Kawasaki 15 1'50.309   165.690
2 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 16 +0.032 0.032 165.642
3 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 15 +0.342 0.310 165.178
4 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 17 +0.383 0.041 165.117
5 Italy M. Rinaldi Ducati Team 21 Ducati 17 +0.451 0.068 165.016
6 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 17 +0.573 0.122 164.834
7 Turkey T. Razgatlıoğlu Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 54 Yamaha 16 +0.736 0.163 164.592
8 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 19 +1.020 0.284 164.172
9 Italy A. Locatelli Pata Yamaha Prometeon WorldSBK 55 Yamaha 17 +1.025 0.005 164.165
10 Germany P. Oettli Team Go Eleven 5 Ducati 19 +1.086 0.061 164.075
11 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 18 +1.628 0.542 163.281
12 France L. Baz Bonovo Action BMW 76 BMW 16 +1.690 0.062 163.190
13 France F. Marino Kawasaki Racing 99 Kawasaki 16 +1.748 0.058 163.106
14
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 17 +1.881 0.133 162.912
15 Italy L. Baldassari GMT94 Yamaha 34 Yamaha 16 +1.987 0.106 162.759
16 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 14 +2.091 0.104 162.608
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 19 +2.104 0.013 162.589
18 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 17 +2.296 0.192 162.312
19 United Kingdom S. Redding ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 45 BMW 13 +2.367 0.071 162.210
20 Spain I. Viñales TPR by Vinales Racing 32 Kawasaki 15 +2.497 0.130 162.023
21 Italy A. Bassani Motocorsa Racing 47 Ducati 16 +2.543 0.046 161.957
22 Malaysia H. Syahrin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 35 Honda 15 +3.434 0.891 160.688
23 Brazil E. Granado PETRONAS MIE Racing HONDA Team 51 Honda 16 +3.666 0.232 160.361
24 Czech Republic O. Konig Orelac Racing MOVISIO 52 Kawasaki 15 +4.073 0.407 159.790
25 Italy G. Ruiu B-Max Racing Team 16 BMW 4 +9.622 5.549 152.397
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Diz sakatlığı geçiren Alex Lowes, Aragon'da piste çıkamayacak

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