WSBK Aragon 1. antrenman: Rea lider, Toprak ve Bautista gerilerde

Sezonun artık son çeyreğine girdiğimiz World Superbike Dünya Şampiyonası, sezonun 10. ayağı için İspanya'nın Aragon Pisti'ne geldi ve hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı.

Aragon'da koşullar her zaman zorlayıcı olur ve bu seansta da durum pek farklı değildi. Bu sabah gerçekleştirilen seansında özellikle de rüzgar yüzünden pist sürüş için pek de ideal değildi, bu yüzden dereceler geçen seneki 1. antrenmana kıyasla daha yavaş kaldı.

Dolayısıyla pek temsili bir seansı geride bıraktığımızı söyleyemeyiz nitekim klasman da görmeye alışık olduğumuzdan farklıydı.

Seansın sonunda ilk 6'da yer alan tüm isimler, geçtiğimiz ay Aragon'daki teste katılan isimlerdi. Zirvede ise bu pistte 9 kez kazanmış bir isim vardı: Jonathan Rea.

Bu pisti seven ve geçtiğimiz aylarda burada test yapan Rea, hafta sonuna beklendiği gibi hızlı başladı ve 1:50.309 ile ilk sırayı aldı.

Rea'nin sadece 0.032 saniye arkasında ise güçlü bir seans geçiren Honda'dan Iker Lecuona vardı. Danilo Petrucci üçüncüydü.

Bonovo Action BMW'de Garrett Gerloff dördüncü sıradaydı ve en hızlı BMW sürücüsü oldu. Gerloff ve BMW'nin son yarışlardaki güçlü form grafiği elbette bizi de yakından ilgilendiriyor.

Michael Ruben Rinaldi ile Xavi Vierge ise ilk 6'yı tamamladılar. Bahsettiğimiz gibi ilk 6'daki tüm sürücüler geçtiğimiz ay Aragon'da test yapmışlardı, dolayısıyla bu klasman pek de sürpriz olmadı.

İlk 6'nın dışında ise bizi iki şampiyon karşıladı: Toprak ve Bautista. Temsilcimiz Toprak yedinci, Bautista ise sekizinciydi. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ise dokuzuncu en hızlı zamanı kaydetti.

Seans sonucu: