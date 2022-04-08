WSBK Aragon 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak ikinci

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın merakla beklenen yeni sezonu, bu sabah Aragon'da başladı. Yerel saatle 10:30'da başlayan ilk antrenman seansında hava sıcaklığı 16, pist sıcaklığı 21 derece civarındaydı ve koşullar pazartesi/salı günkü testlere kıyasla önemli oranda daha iyiydi.

İlk antrenman seansının en hızlı zamanı, testlerde olduğu gibi eski şampiyon Jonathan Rea'den geldi.

Britanyalı sürücü, seansın ilk bölümünde attığı 1:49.301'lik turuyla liderliğe yükseldi ve seansın kalan kısmında kendisini geçebilen bir isim çıkmadı.

Eski MotoGP sürücüsü Hafizh Syahrin için ilk WSBK antrenmanı pek de iyi başlamadı. Malezyalı sürücü, Honda motosikletinde teknik sorunlarla boğuştu ve sıvı kaybeden motosikletiyle ilk virajda yolda kaldı.

Seansın orta kısmına gelindiğinde Rea 1:49.301'lik bir tur çıkardı ve o noktada 1:50'nin altına inebilen tek sürücüydü. Onu, 0.7 saniye geriden Alex Lowes, Toprak ve Alvaro Bautista takip ediyordu.

Son dakikalarda dereceler hızlanmaya başladı ve temsilcimiz Toprak, 1:49.665 yaparak 1:50'nin altına inen ikinci isim oldu.

Toprak Razgatlioglu startet mit der Nummer 1 des Champions Foto: Yamaha

Fakat bu derece, Rea'i geride bırakması için yeterli değildi. Sonuç olarak Britanyalı sürücü 1:49.301'lik turuyla cuma günkü ilk seansı lider tamamladı.

Toprak 0.364 saniye geride ikinci olurken, Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi 0.699 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Kawsaki sürücüsü Alex Lowes, son bölümde dördüncü sıraya gerilerken, Alvaro Bautista Ducati Panigale V4R ile 0.807 saniye geride ilk beşi tamamladı.

İspanyol sürücüyü sırasıyla Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Loris Baz (Bonovo-BMW), Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) ve Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) takip etti.

Çaylak Öttl antrenmanlara güçlü bir başlangıç ​​yaptı ve liderin 1.340 saniye gerisinde ilk ona girdi

BMW'nin yedek sürücüsü Ilya Mikhalchik de olumlu bir izlenim bıraktı. Ukraynalı, 11. sırada yer aldı ve en iyi ikinci BMW sürücüsü oldu.

BMW fabrika sürücüsü Scott Redding, ilk seansı ancak 16. sırada tamamlarken, Eugene Laverty 18. oldu.

Puccetti'den Lucas Mahias seans içerisinde kaza yapan isimlerden birisiydi ve motosikletinde ciddi hasar oluştu.

Seans sonucu: