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World Superbike / Aragon Antrenman raporu

WSBK Aragon 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak ikinci

Jonathan Rea, Aragon'da gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde 1. antrenman seansını zirvede tamamlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Aragon 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak ikinci
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın merakla beklenen yeni sezonu, bu sabah Aragon'da başladı. Yerel saatle 10:30'da başlayan ilk antrenman seansında hava sıcaklığı 16, pist sıcaklığı 21 derece civarındaydı ve koşullar pazartesi/salı günkü testlere kıyasla önemli oranda daha iyiydi.

İlk antrenman seansının en hızlı zamanı, testlerde olduğu gibi eski şampiyon Jonathan Rea'den geldi.

Britanyalı sürücü, seansın ilk bölümünde attığı 1:49.301'lik turuyla liderliğe yükseldi ve seansın kalan kısmında kendisini geçebilen bir isim çıkmadı.

Eski MotoGP sürücüsü Hafizh Syahrin için ilk WSBK antrenmanı pek de iyi başlamadı. Malezyalı sürücü, Honda motosikletinde teknik sorunlarla boğuştu ve sıvı kaybeden motosikletiyle ilk virajda yolda kaldı.

Seansın orta kısmına gelindiğinde Rea 1:49.301'lik bir tur çıkardı ve o noktada 1:50'nin altına inebilen tek sürücüydü. Onu, 0.7 saniye geriden Alex Lowes, Toprak ve Alvaro Bautista takip ediyordu.

Son dakikalarda dereceler hızlanmaya başladı ve temsilcimiz Toprak, 1:49.665 yaparak 1:50'nin altına inen ikinci isim oldu.

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu startet mit der Nummer 1 des Champions

Foto: Yamaha

Fakat bu derece, Rea'i geride bırakması için yeterli değildi. Sonuç olarak Britanyalı sürücü 1:49.301'lik turuyla cuma günkü ilk seansı lider tamamladı.

Toprak 0.364 saniye geride ikinci olurken, Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi 0.699 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Kawsaki sürücüsü Alex Lowes, son bölümde dördüncü sıraya gerilerken, Alvaro Bautista Ducati Panigale V4R ile 0.807 saniye geride ilk beşi tamamladı.

İspanyol sürücüyü sırasıyla Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Loris Baz (Bonovo-BMW), Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) ve Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) takip etti.

Çaylak Öttl antrenmanlara güçlü bir başlangıç ​​yaptı ve liderin 1.340 saniye gerisinde ilk ona girdi

BMW'nin yedek sürücüsü Ilya Mikhalchik de olumlu bir izlenim bıraktı. Ukraynalı, 11. sırada yer aldı ve en iyi ikinci BMW sürücüsü oldu.

BMW fabrika sürücüsü Scott Redding, ilk seansı ancak 16. sırada tamamlarken, Eugene Laverty 18. oldu.

Puccetti'den Lucas Mahias seans içerisinde kaza yapan isimlerden birisiydi ve motosikletinde ciddi hasar oluştu.

Seans sonucu:

 

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 14 1'49.301  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 13 1'49.665 0.364
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'50.000 0.699
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 18 1'50.064 0.763
5 Spain Alvaro Bautista Ducati 18 1'50.108 0.807
6 United States Garrett Gerloff Yamaha 17 1'50.269 0.968
7 France Loris Baz BMW 15 1'50.336 1.035
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 16 1'50.442 1.141
9 Spain Iker Lecuona Honda 18 1'50.540 1.239
10 Philipp Oettl Ducati 18 1'50.641 1.340
11 Illia Mykhalchyk BMW 17 1'50.799 1.498
12 Spain Xavi Vierge Honda 15 1'50.867 1.566
13 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'51.115 1.814
14 Italy Roberto Tamburini Yamaha 12 1'51.223 1.922
15 Italy Axel Bassani Ducati 17 1'51.399 2.098
16 United Kingdom Scott Redding BMW 16 1'51.550 2.249
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 17 1'51.622 2.321
18 Ireland Eugene Laverty BMW 12 1'51.825 2.524
19 San Marino Luca Bernardi Ducati 17 1'51.916 2.615
20 Italy Gabriele Ruiu BMW 11 1'52.757 3.456
21 France Christophe Ponsson Yamaha 15 1'52.882 3.581
22 Oliver Konig Kawasaki 16 1'53.182 3.881
23 Argentina Leandro Mercado Honda 16 1'53.628 4.327
24 Belgium Loris Cresson Kawasaki 6 1'54.783 5.482
25 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 1 1'55.244 5.943
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