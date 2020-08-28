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World Superbike / Aragon / Son dakika

WSBK, Aragon 1. antrenman: Davies lider, Toprak 13. oldu

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WSBK, Aragon 1. antrenman: Davies lider, Toprak 13. oldu
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ducati fabrika takımı sürücüsü Chaz Davies, Aragon'da gerçekleştirilen birinci antrenman seansında zirvede yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan Aragon yarışıyla devam ediyor.

Bugün sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında sorun yaşayan bazı sürücüler vardı ve düşmekten son anda kurtuldular.

Alvaro Bautista da motosikletinde teknik bir problem yaşadı.

Zaman tablosunda ise Chaz Davies en tepede yer aldı.

Ducati sürücüsü, 1:50'li derecelerin görüldüğü seansta 1:50.543'le en hızlı isim oldu.

Ducati'ni iyi gözüktüğü seansta Michael Ruben Rinaldi 1:50.601'lik derecesiyle ikinci oldu.

Son yarışların galibi Jonahtan Rea üçüncü olurken, Bautista dördüncü ve Tom Sykes altıncı oldu.

En iyi Yamaha sürücüsü Loris Baz'dı ve ancak 0.4 saniye geride altıncı olabildi.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Michael Van der Mark 1:51.060'la yaklaşık 0.5 saniye geride yedinci olurken, Alex Lowes, Leon Haslam ve Garrett Gerloff ilk onu tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansta biraz geride kaldı ve yaklaşık 1 saniye geride 13. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Chaz Davies Ducati 19 1'50.543  
2 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 15 1'50.601 0.058
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 13 1'50.736 0.193
4 Spain Alvaro Bautista Honda 13 1'50.765 0.222
5 United Kingdom Tom Sykes BMW 11 1'50.926 0.383
6 France Loris Baz Yamaha 15 1'50.979 0.436
7 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 21 1'51.060 0.517
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 16 1'51.084 0.541
9 United Kingdom Leon Haslam Honda 11 1'51.191 0.648
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 17 1'51.404 0.861
11 United Kingdom Scott Redding Ducati 16 1'51.439 0.896
12 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 16 1'51.450 0.907
13 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 16 1'51.516 0.973
14 Italy Federico Caricasulo Yamaha 17 1'51.987 1.444
15 Spain Xavi Fores Kawasaki 19 1'52.013 1.470
16 Ireland Eugene Laverty BMW 17 1'52.051 1.508
17 Italy Marco Melandri Ducati 15 1'52.133 1.590
18 Spain Roman Ramos Kawasaki 19 1'52.530 1.987
19 France Sylvain Barrier Ducati 17 1'52.780 2.237
20 Argentina Leandro Mercado Ducati 15 1'52.995 2.452
21 France Christophe Ponsson Aprilia 13 1'53.285 2.742
22 Japan Takumi Takahashi Honda 18 1'54.003 3.460
23 Italy Lorenzo Gabellini Honda 20 1'56.808 6.265
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Lokasyon Motorland Aragon
Editör Lorenza D'Adderio

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