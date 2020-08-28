WSBK, Aragon 1. antrenman: Davies lider, Toprak 13. oldu
Ducati fabrika takımı sürücüsü Chaz Davies, Aragon'da gerçekleştirilen birinci antrenman seansında zirvede yer aldı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda heyecan Aragon yarışıyla devam ediyor.
Bugün sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında sorun yaşayan bazı sürücüler vardı ve düşmekten son anda kurtuldular.
Alvaro Bautista da motosikletinde teknik bir problem yaşadı.
Zaman tablosunda ise Chaz Davies en tepede yer aldı.
Ducati sürücüsü, 1:50'li derecelerin görüldüğü seansta 1:50.543'le en hızlı isim oldu.
Ducati'ni iyi gözüktüğü seansta Michael Ruben Rinaldi 1:50.601'lik derecesiyle ikinci oldu.
Son yarışların galibi Jonahtan Rea üçüncü olurken, Bautista dördüncü ve Tom Sykes altıncı oldu.
En iyi Yamaha sürücüsü Loris Baz'dı ve ancak 0.4 saniye geride altıncı olabildi.
Yamaha fabrika takımı sürücüsü Michael Van der Mark 1:51.060'la yaklaşık 0.5 saniye geride yedinci olurken, Alex Lowes, Leon Haslam ve Garrett Gerloff ilk onu tamamladı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansta biraz geride kaldı ve yaklaşık 1 saniye geride 13. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Chaz Davies
|Ducati
|19
|1'50.543
|2
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|15
|1'50.601
|0.058
|3
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|13
|1'50.736
|0.193
|4
|Alvaro Bautista
|Honda
|13
|1'50.765
|0.222
|5
|Tom Sykes
|BMW
|11
|1'50.926
|0.383
|6
|Loris Baz
|Yamaha
|15
|1'50.979
|0.436
|7
|Michael vanderMark
|Yamaha
|21
|1'51.060
|0.517
|8
|Alex Lowes
|Kawasaki
|16
|1'51.084
|0.541
|9
|Leon Haslam
|Honda
|11
|1'51.191
|0.648
|10
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|17
|1'51.404
|0.861
|11
|Scott Redding
|Ducati
|16
|1'51.439
|0.896
|12
|Maximilian Scheib
|Kawasaki
|16
|1'51.450
|0.907
|13
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|16
|1'51.516
|0.973
|14
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|17
|1'51.987
|1.444
|15
|Xavi Fores
|Kawasaki
|19
|1'52.013
|1.470
|16
|Eugene Laverty
|BMW
|17
|1'52.051
|1.508
|17
|Marco Melandri
|Ducati
|15
|1'52.133
|1.590
|18
|Roman Ramos
|Kawasaki
|19
|1'52.530
|1.987
|19
|Sylvain Barrier
|Ducati
|17
|1'52.780
|2.237
|20
|Leandro Mercado
|Ducati
|15
|1'52.995
|2.452
|21
|Christophe Ponsson
|Aprilia
|13
|1'53.285
|2.742
|22
|Takumi Takahashi
|Honda
|18
|1'54.003
|3.460
|23
|Lorenzo Gabellini
|Honda
|20
|1'56.808
|6.265
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Bu Haber Hakkında
|Seri
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|Etkinlik
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|Lokasyon
|Motorland Aragon
|Editör
|Lorenza D'Adderio