WSBK 2027-2030 yol haritasını açıkladı: Performans dengeleri değişiyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2027 sezonundan itibaren devir limiti performans dengeleme aracı yeniden kullanılmaya başlanacak. Ancak bu sistem, 2025'te devir limiti yönteminin yerine getirilen mevcut maksimum yakıt akışı uygulamasının yerini almayacak. Bunun yerine iki sistem birlikte çalışarak üreticiler arasındaki performans dengesini sağlamaya yardımcı olacak.

2027 sezonunun başlangıcındaki devir limitleri, üreticilerin 2026 verileri baz alınarak marka bazında belirlenecek. Ayrıca limitler her iki yarış hafta sonunda bir güncellenebilecek. Sistem, üreticilerin kendi yazılımı üzerinden kontrol edilirken, FIM ile Dorna WorldSBK Organisation (DWO) tarafından sağlanacak.

2027'de yürürlüğe girecek bir diğer önemli yenilik ise tek yakıt tedarikçisi uygulaması olacak.

İtalyan basınından Motosprint, bu adımın maliyetleri düşürmek amacıyla atılacağını ve Petronas'ın potansiyel tedarikçi adaylarından biri olduğunu öne sürmüştü. Aynı anlaşmanın WorldSBK'nin Sepang Uluslararası Pisti'ne geri dönmesini de sağlayabileceği iddia edilmişti.

WSBK ise henüz 2027 sezonunun resmi yakıt tedarikçisini açıklamadı. Ancak kullanılacak yakıtın FIM Yakıt Kategorisi 1gerekliliklerini karşılayacağını doğruladı.

Bunun yanı sıra 2027 itibarıyla şampiyonadaki maksimum gürültü limiti de 3 dB azaltılarak 112 dB seviyesine düşürülecek.

WSBK, 2028 sezonundan itibaren MotoGP'de kullanılan sisteme benzer dereceli imtiyaz yapısına geçecek. Ancak şu aşamada sistemin kaç farklı seviyeden oluşacağı ya da geliştirme kısıtlamalarının her seviyede nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar paylaşılmış değil.

Yol haritasındaki en dikkat çekici değişikliklerden biri ise 2030 yılında yürürlüğe girecek motor hacmi düzenlemesi oldu. Buna göre dört silindirli motosikletlerde izin verilen maksimum motor hacmi 1200 cc'ye çıkarılacak.

Bu değişikliğin yeni üreticileri şampiyonaya çekme açısından önemli bir adım olması bekleniyor. Örneğin Aprilia, halihazırda 1100 cc RSV4 modeliyle yarışabilecek teknik altyapıya sahip üreticiler arasında yer alıyor.

WSBK, destek serileri için de çeşitli düzenlemeler açıkladı.

Buna göre WWCR, World Supersport ve World Sportbike serilerinde iki tur geriye düşen sürücüler artık yarışa yeniden katılamayacak.

Bu düzenleme; kaza sonrası pite girerek lastik değiştiren, ardından yarışa geri dönüp ikinci yarışın gridini belirleyen tur zamanını elde etmeye çalışan ve bu süreçte devam eden yarışı olumsuz etkileyebilen sürücülerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Ayrıca bu üç destek serisinde kırmızı bayrakla durdurulan yarışlar yalnızca en az beş tur koşulabilecek durumdaysa yeniden başlatılacak.

Son olarak World Sportbike sınıfında takımların, WSBK'nin ifadesiyle 'aşırı sıcak hava koşulları' nedeniyle standart radyatör yerine daha büyük çaplı radyatör kullanmalarına izin verilecek.