WSBK 2024 kurallarını değiştirdi, kombine ağırlık kuralı getirildi!

Geçtiğimiz aylarda birçok kez toplanan Superbike Komisyonu'nu, sporun uzun vadeli geleceğini ciddi manada etkileyecek teknik regülasyon değişikliklerinde mutabık kaldı ve 2024'ten itibaren uygulamaya girecek bu kararlar, bugün açıklandılar.

FIM, Dorna, MSMA ve hissedarların katıldığı toplantılardaki iki ana hedef şuydu: griddeki motosikletlerin performansını yakınlaştırmak ve sporu daha çevreci hâle getirmek.

Gelin, sporun evrim geçirerek günümüze daha uygun olmasını sağlaması hedeflenen bu değişikliklere birlikte bakalım:

Minimum ağırlık kuralı - 2024'ten itibaren başlayacak

Bugün bir dizi kural açıklansa da şüphesiz ki bunlar arasından bizi en çok ilgilendiren minimum ağırlık kuralı oldu. Formula 1 ve diğer birçok motor sporları serilerinde de kullanılan bu kural sonunda WSBK'a geldi.

2024'ten itibaren uygulanacak bu kural kapsamında, tüm sürücü + motosiklet ağırlıkları minimum bir sınırın üstünde olmak zorunda.

Komisyondaki tüm taraflar, ortak bir minimum ağırlıkta mutabık kaldılar. Minimum ağırlık sınırı henüz açıklanmadı ancak bahsettiğimiz gibi, 2024'ten itibaren tüm sürücüler, makineleri ile birlikte ölçüldüğünde minimum bir ağırlığın üstünde olmak zorunda kalacaklar.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yani X sürücüsü, Y sürücüsünden 20 kg daha hafif olsa bile bundan bir avantaj sağlayamayacak çünkü günün sonunda bu iki sürücü motosikletleriyle birlikte tartıldıklarında, minimum sınırın üstünde olmak zorundalar.

Bu kural açıklandığında elbette hepimizin aklına aynı isim geldi: Alvaro Bautista. Bu düzenleme, son şampiyon Alvaro Bautista'yı hiç de mutlu etmeyecektir.

Bautista, WSBK gridinin en ufak sürücülerinden biri. Boyu 1.69, kilosu 60 olan Ducati sürücüsü, ağırlık anlamında Rea (70 kilo) ve Razgatlıoğlu (68 kilo) göre oldukça avantajlı bir konumda.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista'nın bu kilo avantajı ona düzlüklerde, viraj çıkışlarındaki hızlanma bölgelerinde ve genel olarak lastik koruma konusunda yardımcı oluyordu.

Elbette Bautista'nın bu avantajı, bazı durumlarda gerçekten sinir bozucu olabiliyordu ve birçok sürücü, takım patronu ve taraftar, WSBK'a kombine ağırlık kuralı getirilmesini savunuyordu.

Özellikle de geçtiğimiz Portimao ayağında Bautista'nın düzlüklerdeki ve viraj çıkışlarındaki avantajı, oldukça sinir bozucuydu.

Geçtiğimiz aylarda Bautista'nın ağırlık avantajı hakkında konuşan Scott Redding ise “20 kg daha zayıf olsaydım iki ya da üç kez dünya şampiyonu olabilirdim."

"Alvaro'nun diğer sürücülere göre açık bir avantajı var. Rea ve Toprak'ın motosikleti ne kadar zorladığına dikkat edin. Bautista'nın düzlükte etkileyici bir üstünlüğü var ve bu doğru değil.

"Bence Toprak daha yetenekli ama düzlükte zaman kaybediyor ve ağırlık nedeniyle ceza çekiyor olması doğru değil, bu durum Johnny için de geçerli."

"Diğer tüm kategorilerde veya F1'de olduğu gibi bir motosiklet ve sürücü ağırlığı sınırına ihtiyacımız olacak. Alvaro'yu işaret etmek için burada değilim ama ben böyle düşünüyorum." demişti.

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yeni, daha küçük bir yakıt tankı - 2024'ten itibaren başlayacak

Bizim ilgimizi en çok ağırlık kuralı çekmiş olsa da yeni birçok kural var. Bunlardan bir diğeri ise yakıt tankının küçültülüyor olması. 2024'ten itibaren WSBK motosikletlerinin maksimum yakıt kapasitesi 21.0 litre olacak.

Yakıt akışı ölçüm sistemi geliyor - 2024'te test edilecek, 2025'te kullanılacak

Bu kural biraz da çevrecilikle alakalı. 2025'ten itibaren tüm WSBK motosikletlerinde yakıt akışını kontrol eden bir sistem kullanmak zorunda olacak.

2025'te bu sistemi kullanmadan önce 2024'te bazı testler yapılacak. Bu testler için önümüzdeki sezon her üretici 2 motosikletine bu sistemi takacak ve 2 antrenman seansı ile yarışlarda veri toplayarak sistemi 2025 sezonu öncesinde test edecek.

2025 sezonunda ise tüm motosikletlerde yakıt akışını kontrol eden bir sistem olacak.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Portuguese WorldSBK, 1 October 2023 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Takımların 2024 RPM limitleri sezon öncesinde belirlenecek, sezon içerisinde değişim yapılmayacak

Bildiğiniz gibi üreticilerin motosikletlerindeki RPM sınırları, sezon içerisinde performansları dengeleyecek şekilde dengeleniyordu.

Mesela bu sezonu domine eden Ducati'nin RPM sınırı sezon içerisinde 2 kez düşürüldü, Kawasaki'nin ise artırıldı.

Artık sezon içerisinde RPM sınırı değiştirilmeyecek. 2024'ün RPM limitleri, sezon öncesinde FIM-DWO ve MSMA'in anlaşmasıyla belirlenecek. Bahsettiğimiz gibi sezon öncesinde belirlenen RPM sınırları, artık değiştirilemeyecek.

Bautista'nın ağırlık avantajını kaybettiğini düşündüğümüzde, önümüzdeki sezon Ducati'nin 16.500 RPM'i kullanmasına izin verilebilir gibi duruyor.

Krank milinin ağırlığı değiştirilebilecek

Krank mili ve denge mili ağırlığı, FIM homologasyon denetimi sırasında ölçülen homologe ağırlıktan +/- %20 oranında değiştirilebilecek.

Diğer toplantı 28 Ekim'de

Superbike Komisyonu, 28 Ekim Cumartesi günü Aragon hafta sonunda bir kez daha toplanacak .Bu toplantı sırasında çeşitli sportif ve disiplin konuları gündeme gelecek ve olası ilave teknik konular da tartışılacak.