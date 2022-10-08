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World Superbike / Algarve Haberler

WSBK 1. yarış startı, World SSP300'deki büyük kazanın ardından ertelendi

World Superbike'da hafta sonunun 1. yarışının startı, World SSP300 yarışında yaşanan büyük kaza nedeniyle ertelendi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK 1. yarış startı, World SSP300'deki büyük kazanın ardından ertelendi
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World Superbike Portimao hafta sonunda 1. yarışın normalde bugün TSİ 16.00'da başlaması gerekiyordu ancak WSBK yarışı öncesinde gerçekleştirilen World SSP300 yarışında yaşanan büyük kazadan dolayı WSBK yarışının startının ertelenmesi gerekti. 

WorldSSP300'de yarışan Victor Steeman, kaza yapmadan hemen önce yarışın liderliğini almıştı ancak liderliği almasından birkaç saniye sonra Luis Gonzalez Perez ile kaza yaptı. Steeman, 14. virajda highside yaşamasının ardından piste düştü ve arkadan gelen Perez maalesef kaçamayarak Steeman'a çarptı. 

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı ve yarış durduruldu. Kafa travması ve politravma geçirdiği tespit edilen Steeman, medikal helikopterle lokal Faro Hastanesine kaldırıldı. 

 

Medikal helikopter pistte olmadığından ötürü WSBK 1. yarışın startı ertelendi. WorldSSP300 yarışı, WorldSSP yarışının sonrasına ertelendi ancak bugün pist üstü aksiyonu olacak mı, olacaksa ne zaman başlayacak henüz net değil. 

Steeman'ın sağlık durumu ve yarış programı hakkında gelişmeler geldikçe sizlere aktaracağız. 

Güncelleme: Pit yolunun TSİ 16.55'te açılacağı, yarışın ise 17.15'te başlayacağı duyuruldu. Yarış 14 tur sürecek. 

Victor Steeman, MTM Kawasaki, Catalunya WSS300, 24 September 2022

Victor Steeman, MTM Kawasaki, Catalunya WSS300, 24 September 2022

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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